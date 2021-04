Landovský: Detaily ruské operace ve Vrběticích jsme v NATO popsali skvěle, bylo by slyšet spadnout špendlík

Na dopoledním jednání, po kterém se Severoatlantická aliance usnesla na odsouzení ruského násilného aktu ve Vrběticích, byl vedle šéfa české diplomacie Jakuba Kulhánka a ředitele BIS Michala Koudelky také náš velvyslanec při NATO Jakub Landovský. „Během prezentace by bývalo bylo slyšet spadnout špendlík. Velvyslanci tomu věnovali velkou pozornost,“ řekl Landovský po setkání serveru Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak vypadala reakce velvyslanců členských zemí NATO, když slyšeli podrobné informace od ministra zahraničí Jakuba Kulhánka a šéfa BIS Michala Koudelky?

Ministr hovořil naprosto jasně. Poděkoval za podporu od těch, kteří se už vyjádřili. Jasně sdělil naše stanovisko. A velmi pěkně ho podpořil ředitel Koudelka zpravodajským brífem (popisem událostí – pozn.red.). Z pochopitelných důvodů nemohu hovořit o detailech.

Lidovky.cz: Byly patrné nějaké reakce překvapení či údivu od ostatních velvyslanců aliance na prezentované události, které vedly k výbuchu muničního skladu ve Vrběticích?

Brífink byl takový, že popsal událost v celistvosti a nezbývalo nic k zodpovězení. Mohu říci, že byl skvělý. Vzhledem k utajení ale nemohu říci nic dalšího. Během prezentace by bylo bývalo slyšet spadnout špendlík. Velvyslanci tomu věnovali velkou pozornost.

Lidovky.cz: Jaký význam má deklarace ze čtvrtečního jednání, ve kterém se aliance shodla, že Ruská federace provádí destabilizaci v euroatlantickém prostoru a „v plné solidaritě stojí“ za Českem?

Je to prohlášení třiceti zemí NATO. Prohlášení bylo domluveno v historicky rekordně krátkém čase – od vznesení žádosti v úterý k dnešním závěrům. To je velmi velký rekord. NATO se k tomu jasně vyjádřilo. Nyní je to hodně na bilaterální úrovni.

Lidovky.cz: Jak NATO vnímá na skutečnost, že se stejná dvojice agentů GRU ve spolupráci s dalšími ruskými zpravodajci měla pohybovat po Evropě a vedle exploze ve Vrběticích stála i za otravou Sergeje Skripala a jeho dcery?

Nemohu mluvit za alianci. Za sebe říkám, že to vnímám jako součást vzorce chování GRU. Samotný fakt, že dochází k recyklaci operativců, si žádá jasnou reakci. Určitě proto nelze nahlížet pouze optikou výbuchu v České republice. Budete to součástí širších debat v budoucnu. Jsme vedle aféry v Salisbury dalším příkladem, jak se GRU na území členských zemí NATO chová.

Lidovky.cz: Jaká byla odezva na včerejší telefonát generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga s českým ministrem zahraničí Kulhánkem, který byl jen pár hodin v úřadu?

Velmi silný signál bylo už to, že pár hodin po jmenování do funkce volal český ministr zahraničí s generálním tajemníkem NATO. Byl to zdvořilostní telefonát. Zároveň se ale mohli hned pobavit o něčem, co bylo na programu dnes, bylo výhodou. Mělo to jak formální, symbolickou rovinu tak i tu praktickou.