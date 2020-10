Věřím, že většině se plíce po covidu úplně vyléčí, říká přední česká pneumoložka Vašáková

Praha Kdo prodělal těžší formu koronavirové infekce, měl by navštívit plicního lékaře a nechat si zkontrolovat plíce. „Určitě by neměli otálet a takzvaně to nechat být,“ řekla v rozhovoru pro Lidovky Martina Vašáková, předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Lidovky.cz: Měl by člověk, který prodělal koronavirovou infekci, jít za pneumologem a nechat si zkontrolovat plíce?

Určitě, pokud prodělal covid-19 jako nemoc. V prvé řadě všichni ti, kdo byli hospitalizováni pro covid-19. A otálet by neměli ani ti, kdo měli příznaky jako horší chřipka. Někdy totiž covid-19 jako nemoc způsobená koronavirem může zanechávat dlouhodobé následky na plicích a je potřeba je léčit, případně sledovat. Určitě ne to takzvaně nechat být.

Lidovky.cz: Za jak dlouho po prodělání nemoci by měl člověk navštívit odborníka?

Doporučujeme do přibližně dvou až tří měsíců, čili když už je dotyčný vyzdravený z akutních příznaků. Měl by kontaktovat svého nejbližšího ambulantního plicního lékaře a on zařídí potřebná vyšetření.

Lidovky.cz: Jak budou vyšetření vypadat?

Určitě je čeká CT hrudníku, což je takový podrobnější rentgen, počítačová tomografie hrudníku a funkční vyšetření, tedy testy zaměřené na měření vitální kapacity, na funkčnost přechodu mezi plicním sklípkem a plicní cévou, takzvaná plicní difuze. Případně i zátěžové testy.

Lidovky.cz: Hrozí trvalé poškození plic?

Nebavíme se o trvalých následcích u všech pacientů s covidem. Drtivá většina nemocných prodělá covid tak, že o tom neví nebo má minimální příznaky. Ani u těch těžších případů to ve většině případů naštěstí nejsou trvalé následky. Je to přetrvávající nález na rentgenu hrudníku spojený se zadýcháváním. To je dáno tím, že se déle hojí následky poranění plicní tkáně, je tam takzvaná organizující se pneumonie, to znamená, že nejdřív je tam zánětlivý infiltrát, který jako by tam předtím zabil koronavirus, pak to tam uklízí a pak se musí sám ten infiltrát vstřebat, aby byla obnovena plně plicní funkce.

Lidovky.cz: Vyloženě trvalé následky tedy nehrozí?

Těžko říct. Nemůžeme o nich mluvit, protože se s tou nemocí potkáváme příliš krátkou dobu. Proto hodláme zřídit dispenzární skupinu pro tyto nemocné, do níž bychom mohli pacienta po covidu zařadit a dlouhodobě sledovat případný dopad nemoci na plíce. Cílem je, abychom zjistili, zdali jsou vůbec nějací nemocní, kteří mají trvalé následky. V nejhorším případě ti, kdo mají zhoršující se plicní fibrózu, což ale spíše nepředpokládáme. Naopak předpokládáme, že u většiny pacientů dojde k úplnému vyhojení a návratu plicní funkce.

Lidovky.cz: Co lidé s vyléčeným lehčím průběhem, mají také na vyšetření někdy přijít?

To nepovažuji vyloženě za nutné, ale pokud pociťují, že tam přetrvávají nějaké symptomy, že se třeba zadýchávají víc než obvykle, že třeba kašlou, případně mají i jiné příznaky, ať raději zajdou. My krom toho, že vyšetřujeme plíce, případně doporučíme i vyšetření jiného specialisty.

Lidovky.cz: Řada lidí ani netrpěla kašlem či dušností. Ti se nemusejí obávat o své plíce?

Přesně tak. Ti se nemusejí obávat. Pokud neměli dušnost ani předtím, s největší pravděpodobností nebudou mít žádné následky ani potom. U nemocných s lehkými průběhy to vůbec nepředpokládáme. Kdyby ale měli pocit, že se jim hůře dýchá, ať přijdou.