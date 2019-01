‚Postavíme vesnici pro lůzu.‘ Předvolební mostecká hesla bude řešit Evropský soud

PRAHA Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost čtyř mužů z Chanova, kteří poukazovali na nenávistná hesla v kampani před loňskými komunálními volbami v Mostě. Soud hesla vyhodnotil pouze jako přestupek. Muži proto svou stížnost nechali postoupit vyšší instanci, Evropskému soudu pro lidská práva.

„Čtveřici Romů z Chanova nejvíc vadilo volební desatero Sdružení Mostečané Mostu (SMM),“ píše česká nezisková organizace, jejímž primárním cílem je podpora boje proti extremismu. V desateru se jim příčil hlavně bod „Postavíme vesnici pro lůzu.“ Sdružení mělo na reklamních plochách hesla typu „Nepřizpůsobivé není třeba řešit, ale vyřešit“ či „Neumíš se chovat, nemůžeš s námi žít.“



Ústavní soud celý tento incident vyhodnotil jako pohoršení a znepokojení nad směřováním české politické a volební kultury. „To že se volební subjekt rozhodne získat hlasy vyvoláváním strachu a působením na nejnižší pudy voličů, je z morálního i společenského hlediska zavrženíhodné, není nicméně v moci soudů, aby toto chování za současné právní úpravy korigovaly,“ napsal soud.

Propagační leták uskupení Otevřená radnice Most ve spojení s textem kandidáta Pavla Kavického.

‚Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí‘

Mostecký měsíčník Krušnohor ve svém listopadovém čísle podle organizace Romea útočil na Romy. Ve svých článcích vysvětloval, co to vesnice pro lůzu je. „Lůza sice u mnoho lidí vyvolává zlobu, avšak se jedná o lidi, kteří neuznávají žádná pravidla, zákony, zvyklosti, prostě nic. Nepracují a obtěžují ostatní, jak je chcete jinak pojmenovat,“ vysvětluje v rozhovoru pro měsíčník Krušnohor Jiří Kurcin, bývalý kandidát SMM. Zpravodaj dále označoval pořady České televize za dezinformační a propagoval informace Parlamentních listů.

„Mě osobně zasáhl rozhovor dvou malých chlapců, kteří si prohlíželi letáček SMM s nápisem vystavíme vesnici pro lůzu. Jeden chlapec se ptal druhého, kdo je ta údajná lůza. Druhý chlapec mu odpověděl: ‚Ty to nevíš? To jsme přeci my, Cigáni,“ uvedl v rozhovoru pro server Romea Roman Šváb, jeden ze stěžovatelů.

‚Postavíme vesnici pro lůzu‘

Sdružení Mostečané Mostu nebylo jediné, které mělo vůči komunitě výhrady. Volební strana Otevřená radnice Most rozšiřovala letáky s heslem „Jen deratizační prostředky na tu havěť nestačí.“ Romové u krajského soudu tvrdili, že tato hesla obou politických stran jsou neslučitelná s hodnotami demokratického právního státu. „Celý incident vyvolal ve městě silnou vlnu xenofobie a pocit strachu a méněcennosti v lidech romské národnosti,“ stojí v tiskové zprávě Romea.

Podle soudu však způsob volební kampaně nezasáhl do svobody rozhodování voličů. U Ústavního soudu muži opakovali stejné důvody své stížnosti. Ústavní soud nakonec celou událost vyhodnotil jako přestupek, což vedlo čtveřici k tomu, aby svou stížnost nechali postoupit k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Podle advokátky Pavly Krejčí, která dotyčné zastupuje je soudnictví Evropského soudu v těchto záležitostech jednoznačná a směřuje k tomu, že státy, které podepsaly Úmluvu o ochraně lidských práv, mají podobným jednáním bránit.