Veterináři nařídili kvůli zakázanému léčivu stáhnout med Landis, obsahoval zbytky antibiotika

Praha Veterináři nařídili stáhnout 24 kilogramů medu Landis, který prodával řetězec Globus ve středních Čechách. Med obsahoval zbytky antibiotika dapson, které se u zvířat určených pro výrobu potravin v Evropské unii nesmí používat.

Jde o první výskyt v Česku v potravinách této látky, která je využívaná na léčení lepry, a první výskyt reziduí antibiotik v medu od kauzy Včelpo, uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Konzumací medu, který obsahuje zbytky antibiotik, se lidé nevystavují akutnímu nebezpečí.

Zbytky léčiv ale zvyšují z dlouhodobého hlediska odolnost bakterií vůči antibiotikům, čímž snižují jejich účinnost. Kolik medů se ze 60kusové šarže povedlo stáhnout, veterinární mluvčí zatím nevěděl. Veterináři prověřili ještě jednu šarži medu, a to s negativním výsledkem. V tuto chvíli nemají informace, že by med šel ještě do jiných prodejen. Vyjádření řetězce agentura ČTK zjišťuje.

„Podnětem pro kontrolu byl výsledek testu zveřejněného začátkem prosince deníkem Blesk. Vyšetření v německé akreditované laboratoři mělo v rámci spotřebitelského testu objednaného deníkem detekovat přítomnost dapsonu. Vyšetření úředních vzorků v Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv tuto informaci potvrdilo,“ uvedl mluvčí.

Veterináři pozastavili distribuci šarže v prosinci

Na začátku prosince veterináři pozastavili distribuci této šarže, nyní nařídili jeho likvidaci a informovali slovenské orgány. Med distribuovala firma Alfa-R ze Slovenska. Přesný název medu je Landis, med květový a medovicový ze zemí původu ze zemí EU a mimo EU a datem minimální trvanlivosti do září 2022.

„Přípravky s účinnou látkou dapson jsou schváleny pro použití pouze v humánní medicíně, nikoliv pro použití u potravinových zvířat. U lidí se používají zejména k léčbě lepry a dalších onemocnění,“ dodal mluvčí.

Naposledy se zbytky antibiotik v medu objevily v Česku v kauze podniku Českého svazu včelařů Včelpo, která vypukla v roce 2015. Tehdy se ukázalo se, že dosud nezjištěný člověk přimíchával do českého medu ukrajinský. V Evropské unii je léčení včel antibiotiky zakázané. Milionové pokuty dostal výrobce i prodejci medu. Kauza se tehdy řešila i na státní úrovni, protože přes svaz se přerozdělují dotace pro včelaře.