Student zkoumá látku,která může být základem účinných antibiotik

OLOMOUC Vývoji nového typu účinných antibiotik by mohl výrazně pomoci výzkumný projekt studenta Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Ondřeje Kováče. Je zaměřen na první totální syntézu antibiotika kibdelomycin. Látka totiž podle Kováče vykazuje zajímavou širokospektrální antibakteriální aktivitu a má velkou šanci stát se základním kamenem nového antibiotika. S jeho pomocí by lékaři mohli lépe čelit rostoucí rezistencí bakterií na abtibiotické léky.

„Totální syntéza by přispěla k přípravě kibdelomycinu a k potvrzení jeho chemické struktury. Mohlo by to vést k vývoji nového typu antibiotik na bázi kibdelomycinu se zajímavými antibakteriálními vlastnostmi. Samozřejmě se jedná o velmi složitou strukturu, syntéza si bude určitě žádat více než rok práce v laboratoři,“ řekl Kováč, který na přírodovědecké fakultě studuje organickou chemii.



Podle Světové zdravotnické organizace je takzvaná antibiotická rezistence, tedy odolnosti bakterií proti některým antibiotickým lékům, globální hrozbou. V EU kvůli ní podle odhadů ročně zemře kolem 25.000 lidí. Náklady na léčbu těchto odolných nemocí jsou 1.5 miliardy eur (40,2 miliardy Kč) za rok.



Vědci podle Kováče předpokládají, že látka kibdelomycin je inhibitorem dvou důležitých enzymů nezbytných pro DNA replikaci bakteriálních buněk. Snížení aktivity těchto dvou enzymů pomocí kibdelomycinu by mělo výrazný antibakteriální efekt, který lze využít při léčbě bakteriálních infekcí.

Kováč díky tomuto projektu patří mezi dva letošní držitele grantu Nadace Experientia. Od nadace získá částku 950 000 korun, díky níž vycestuje na roční stáž na Universität Innsbruck, kde bude pokračovat v projektu totální syntézy kibdelomycinu. Grant získala také Lenka Štacková z Masarykovy Univerzity v Brně.