Je med skutečně tak zdravý, jak se říká?

ŘÍM Včelí med je považován za zdravý. Ale je tomu skutečně tak? Med je kaloricky vydatnější než běžný cukr, ale má větší sladivost, proto se ho dá používat méně než cukru. Med je složen hlavně z fruktózy, glukózy a vody a obsahuje stopy vitaminů, minerálů, elektrolyty, enzymy, aminokyseliny a flavonoidy. Tyto látky mají určitý příznivý vliv na zdraví, a tím odlišují med od jiných sladidel, jako je cukr, píše italský deník Corriere della Sera.

Různé výzkumy prokázaly souvislost mezi konzumací medu a zlepšením rovnováhy střevní mikroflóry, zmírněním kašle a dýchacích potíží. Přítomnost výživných látek v medu má antibakteriální, antioxidační a protizánětlivé účinky. Abychom však mohli získat dostatek těchto látek, museli bychom zkonzumovat velké množství medu, a tedy i spoustu kalorií, upozorňuje americká dietoložka Jenny Friedmanová.



Přestože Americká asociace pro srdeční choroby doporučuje omezit denní množství cukru na šest kávových lžiček u žen a na devět u mužů, průměrný Američan zkonzumuje podstatně více, čímž značně ohrožuje své zdraví. „Konzumace příliš vysokých dávek cukru je spojena se zvyšováním váhy a s větším nebezpečím vzniku chronických chorob, jako je onemocnění srdce nebo cukrovka,“ zdůrazňuje dietoložka Meredith Priceová.



Jedna kávová lžička medu obsahuje asi 64 kalorií (cukr jich obsahuje 49), ale má větší sladivost a může se ho používat méně. „Chuť medu je tím, co ho nejvíce odlišuje od ostatních sladidel, a proto je vhodné používat ho tam, kde tato jeho zvláštnost vynikne: do čaje, jogurtu nebo na toust, ale také do salátu,“ říká Friedmanová.

Medu je více než 300 druhů. Záleží na jeho původu, na květech, které včely navštěvovaly a které mu dodávají barvu, chuť a nutriční vlastnosti. Například manukový med má výraznější chuť a není vhodný k pečení v troubě, zatímco tmavší med je bohatší na antioxidanty, ale také má intenzivnější a nahořklou chuť, která nevyhovuje každému.

Je jisté, že je lépe koupit med přímo od výrobce než v obchodě. Přírodní med je hutnější, a přestože se jeho konzistence mění podle způsobu výroby, stéká pomalu. Nerozlévá se jako sirup a má obvykle květinovou vůni. Proto je vždy lepší kupovat med místní produkce, protože tak si člověk může být jist, že to, co si koupil, je skutečně med.