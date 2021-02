Vláda by měla vyhlásit nouzový stav na základě nových okolností, míní Piráti a STAN

Praha Piráti a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) považují za nejlepší, aby vláda vyhlásila nový nouzový stav na základě nových okolností, například šíření britské mutace koronaviru nebo zátěže zdravotnických zařízení. Kabinet by podle koalice měl nově zvažovaná opatření vysvětlit lidem. Zástupci stran na tiskové konferenci ve Sněmovně kritizovali, že před pátečním jednáním špiček vládních a opozičních stran nedostali slíbené podklady.

Vláda chce, aby Sněmovna zrušila své usnesení o tom, že nouzový stav končí k

sobotě, a umožnila prodloužit ho do konce března. Také koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) už dříve označila takový postup za ústavně pochybný.



„Usnesením Sněmovny nouzový stav tento víkend končí. Nejsprávnější postup by měl být, že vláda, pokud se k tomu rozhodne, vyhlásí nový nouzový stav na základě objektivních nových okolností, což je velký výskyt britské mutace viru, zdravotní zařízení na hraně,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Zároveň by podle něj kabinet měl předstoupit před občany a sdělit jim, jaká hodlá zavádět opatření nad rámec pandemického zákona a z jakého důvodu. O předloze by měla dnes též dolní komora hlasovat.

„Prodlužovat nouzový stav, na který už jsou podány ústavní žaloby, je něco, co v této situaci rozhodně není legislativně čisté. My se o tom snažili vládu přesvědčit. Za 14 dnů se objektivně změnila situace v České republice, tedy v té chvíli má být vyhlášen nový nouzový stav, který bude zdůvodněn novými okolnostmi, které tady jsou,“ dodal šéf STAN Vít Rakušan. Dodal, že ani opoziční strany zatím neznají všechna zvažovaná opatření a jejich zdůvodnění.

Zástupci vlády a opozice v pátek jednají o nouzovém stavu, o kterém by měla jednat Sněmovna. Kabinet žádá, aby dolní komora zrušila své předchozí rozhodnutí a umožnila jeho pokračování do konce března, aby měla dostatek nástrojů pro boj s epidemií covidu-19. V závislosti na stanovisku poslanců pak ministři plánují schválit zpřísněná protiepidemická opatření. Především ke zvažovanému omezení pohybu v rámci okresů je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nouzový stav nezbytný.