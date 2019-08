Vlastenecké setkání heterosexuálů narušil jen protest „duhové“ mládeže. Akci podpořil fond hejtmanky

PRAHA „Hele, on přijel i Jirka,“ upozorňuje při průjezdu auta poslance SPD Jiřího Kobzy jeden z mužů postávajících před kapličkou okolo poslance ČSSD Jaroslava Foldyny. „No jo, náš poslední rozumný straník,“ dodává vytáhlý muž ve středních letech. Toho se chytá jeho kolega po pravé ruce. „K nám do Tábora má přijet náš nejvyšší. Ale říkal jsem Tomiovi rovnou, že na táborských slavnostech žádný politický stánek nechci. A nic japonského vařit nebudeme,“ odvětí mu.

Scéna se odehrává před plnou kapličkou sv. Vojtěcha ve středočeských Příčovech nedaleko Sedlčan. Návštěvníky mše vítá hned u dveří předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Na přilehlém zámečku se koná akce pojmenovaná Vlastenecké setkání. Organizuje ji majitelka skromného zámeckého areálu, lékařka Alice Tomková spolu se Sdružením přátel bílého heterosexuálního muže.



Uvnitř kaple právě vrcholí mše ke 303. výročí vysvěcení stavby. Postarší kněz Stanislav Přibyl se omezuje na duchovní chorály, nakonec ale zabrousí také do společensko-politického hájemství. „Církev nebude nikdy feminističtější než feministky, ekologičtější než ekologisté nebo více ‚gay friendly‘ než příslušné organizace,“ sdělil posluchačům a církevním představitelům poradil, aby se necpali tam, kde je už plno.

Na zahradě za zídkou vedle kapličky už ale vyrostl velký stan a vedle něj i menší pódium. Sudy s pivem ve dvou stáncích opodál jsou už naražené a na rozpáleném grilu už syčí první klobásy. Jenže z oblohy už na první hosty dopadají první kapičky deště, který už akci zcela neopustí.

Do zahrady se stromky vyzdobenými stuhami s českou trikolórou začíná proudit hlavní část z celkových asi dvou set lidí, mezi nimi třeba tři pánové v maskáčových uniformách s nápisy „Zemská domobrana“. Hned u vchodu do zahrady vítá příchozí program prozrazující účast mnohých jmen spojovaných s nacionalistickou scénou či alternativními médii.

V panelové diskuzi s názvem „Vlastenectví – morálka – genetika“, kterou moderuje kontroverzní novinář Milan Vidlák, se tak například o svůj pohled s posluchači podělí zakladatel platformy Islám v ČR nechceme a biolog Martin Konvička, neúspěšný kandidát SPD do Rady ČTK Michal Semín či publicisté Alexandr Tomský a Benjamin Kuras. Před začátkem první debaty padne i poděkování Středočeskému kraji, který z fondu hejtmanky akci podpořil 50 tisíci korunami.

Okolo jedenácté už pod stanem posedávají u stolů převážně starší generace s kelímky s pivem, familiérně se zdraví a energicky se pouštějí do debat o politice. „To by v Praze koukali, co se tady děje,“ prohazuje při obracení klobás obsluha stánku. Kromě kančí varianty uzeniny je největší poptávka ještě po „turkovi“. Pod stanem mezitím debata nabrala obrátky, řeší se generační rozdíly. „My máme ještě tuhý kořínek, ale ti dnešní mladí, ti pochcípají,“ vkládá se do diskuze u jednoho ze stolů muž v pozdních letech, který dorazil o berlích.



Do celkem čtyř debat zasáhli kromě už zmíněných třeba známý kritik islámu a migrace, sociolog Petr Hampl či Ladislav Jakl, bývalý vedoucí politického odboru kanceláře prezidenta Václava Klause. Nejčastějším tématem byly různé formy vlastenectví, kritika údajně zpackaných posledních třech dekád ze strany českých vlád nebo rozbory dopadů členství Česka v Evropské unii.



Místní mladí aktivisté se rozhodli sdělit účastníkům akce svůj názor. Odměnou jim byla sprška jablek. pic.twitter.com/EOAlV39rFe — Michal Bernáth (@PrazskyCynik) August 10, 2019

Vynikl ale například proslov uniformovaného Iva Gece, místopředsedy Zemské domobrany, který se pustil do hodně divokých konspiračních teorií. Nejprve popsal metody řízení společnosti podle sovětské sociologické studie z osmdesátých let a následně varoval před možností útoku na Českou republiku. „Germanistán, největší chalifát světa, je jen hodinu jízdy od Prahy,“ upozornil posluchače Gec. A pokračoval.



„V dnešní době již existují technologie na ovládání mysli na dálku. Příkladem je třeba cesta českého premiéra do sídla CIA v Langley. Přeprogramovali ho tom, vrátil se jako úplně jiný člověk,“ rozvíjel fantastický příběh muž v maskáčovém overalu. Doplnil, že stejné nebezpečí představují i chemtrails a že místní filiálkou CIA je ostatně i organizace Člověk v tísni. „Blíží se doba, kdy zrádci a rozvraceči nebudou trestáni jen slovně,“ výhružně zakončil svůj proslov. Moderátor Hampl se okamžitě chopil mikrofonu a Gecova slova mírnil s tím, že se určitě nejednalo o výzvu k násilí.

Někteří lidé mohou událost zdiskreditovat

Slovo si na chvíli vzal také Kobza z SPD, podle kterého jsou děti ve školách rovněž programovány za podpory organizace Člověk v tísni. „Svědčí o tom výsledky studentských voleb, ve kterých vyhrála TOP 09 a Piráti. Volby proběhly hned po projektu Jeden svět,“ sdělil do mikrofonu Kobza.

Déšť mezitím obci Příčovy ne a ne opustit. „Doufám, že alespoň teploušům v Praze prší taky,“ poznamenal Aleš Přichystal, náčelník republikové štábu Zemské domobrany, když jedné ze zájemkyň podepisoval svou knihu Přežít nebo zemřít. Narazil tím na fakt, že ve stejný den se v hlavním městě konal pochod Prague Pride.

O této souvislosti referovaly i LN. Pořadatelka Alice Tomková ale takové spojení odmítá. „Akce se pořádá při příležitosti mezinárodního dne původního obyvatelstva, s pochodem v Praze nesouvisí,“ řekla na místě reportérovi LN. Jako sraz lidí se zájmem o budoucnost své země popsal LN akci také Foldyna. Připustil ale, že účast některých lidí může, podle něj jinak vydařenou událost, zcela zdiskreditovat. Jako příklad uvedl třeba přítomnost Tomáše Vandase.

Duhová mládež

Akce se mezi kapkami deště nesla v poklidném duchu, než se z nedaleka ozvalo dlouhé troubení automobilů, následované hlasem z megafonu. Za chvíli už u zídky areálu postávala skupina mladých aktivistů s bubny a duhovými vlajkami a transparenty. „Jak se vám tam společně nenávidí?“ ptal se provokativně mladík s megafonem a označil konání akce za fašistickou hrozbu.

Akce místní mládeže přilákala reakci účastníků Srazu vlastenců. Jeden z nich se nejprve snažil vyrazit mladému muži megafon vyrazit z rukou a když se mu to nepovedlo, alespoň ho pořádně seřval. Za minutku už aktivisty zasypávala sprška jablek, které se díky dvěma vzrostlým jabloním válela všude u zídky.

Celé narušení programu však netrvalo déle než patnáct minut, kdy se „duhová“ mládež rozhodla odejít. „Všichni jsme místní z okolí Sedlčan. Přišli jsme vyjádřit nesouhlas s akcí, která je podle nás již hodně za hranou, už podle jmen řečníků. Náš kraj má s fašismem totiž velmi špatnou zkušenost,“ řekl LN mládenec s megafonem, který se představil jako Bohumír Krampera mladší. Přivolaná policie už protestující na místě nezastihla. Oficiální program ukončil koncert členky divadla Semafor Zuzany Stirské.