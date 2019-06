KAMBERSKÝ: Hororová koalice. Jméno Semín je jen zástěrkou pro mocenskou hru

Michal Semín jako kámen úhelný, na němž se štípe osud vládní koalice. To je tak bizarní zápletka, že by se na ni ani Václav Havel s Tomem Stoppardem dohromady nezmohli: vládu v ateistické zemi shodí „lefébvrista“. Pan Semín nelže, nekrade a se svou chotí pečují o svých devět dětí. V tomto punktu mu nelze ničehož vyčítati. Nicméně o osobnost názorově nanejvýše vykrajněného pana Semína v posledku vůbec nejde. Problém je v politice.

Jméno Semín budí emoce, protože jeho nositel je názorů v zemi vpravdě neobvyklých. Radní by neměl být člověk krajních názorů – a pan Semín stojí na okraji toho, co je v Česku okrajem. Ale fundamentalistický katolík Michal Semín působí na české antiklerikální prostředí jako rudý hadr na býka, ačkoli v radě ČTK už rok a čtvrt sedí člověk, jehož morální profil je asi šestsetšedesátšestkrát horší než páně Semínův.



Hnutí ANO dává najevo, že umí prohlasovat cokoli ve shodě s SPD a KSČM. Což o to, to je v podstatě banální mocenská hra. Potíž je jinde: po špatných zkušenostech s tím, že si vítězové voleb všude nastrkali své lidi, aby po dalších volbách přicházely „noci dlouhých nožů“, se začalo do rad volit poměrně – tedy i opozice tam měla mít svého člověka. A tady se náhle nemohl dostat do rady ČTK nominant lidovců a Pirátů Josef Šlerka. Tady nejde o Šlerku a Semína, ale nerespektování opozice. A to by se mohlo Babišovu hnutí šeredně vymstít: ani ono nebude u vlády věčně.

A na závěr slovo do pranice: k čemu je vlastně v době dnešního informačního nadbytku potřeba zákon o ČTK? Četka je ziskovou institucí, která si právě svou nestranností získává uživatele na trhu shora i zdola. Nepotřebuje vůbec žádné politické nominanty, aby jí radili, aby na ni dohlíželi a ještě aby z jejích vydělaných peněz brali odměny.