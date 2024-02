Voda se letos prodraží, někde až o čtvrtinu. Kolik si připlatí obyvatelé velkých českých měst?

Voda bude letos položkou, která v indexu spotřebitelských cen přibrzdí očekávaný pokles inflace. Ta by měla klesnout oproti loňským 10,7 procenta k odhadovaným třem procentům. Z údajů vodárenských společností však vyplývá, že průměrná cena kohoutkové plus odpadní vody v tomto roce dosáhne 128 korun za kubický metr. A to oproti loňsku znamená zdražení vodného a stočného o zhruba 11 procent.

