Voliči vnímají, když rostete zespoda, říká kandidát na primátora Prahy Čižinský

Praha Starosta Prahy 7 a bývalý člen KDU-ČSL Jan Čižinský se rozhodl, že založí nový subjekt– Praha sobě – a zkusí uspět ve volbách do zastupitelstva hlavního města. Sesbíral 100 tisíc podpisů pro kandidaturu a věří v úspěch. „Usilujeme o 25 procent hlasů,“ říká v rozhovoru pro LN.

Jde o interview ze seriálu rozhovorů s lídry uskupení, která mají šanci dostat se podle průzkumu společností Kantar TNS a Median na pražský magistrát. Prahu sobě podle agentur vážně zvažuje volit 15,5 procenta lidí.

LN: Jaká je vaše vize Prahy v příštích pěti deseti letech?

Když dnes jdete po Praze, na mnoha místech binec, není uklizeno. To vidím jako problém, se kterým se musí něco udělat. Do Prahy zajíždí denně 140 tisíc lidí ze Středočeského kraje, tisíce z nich auty, která by měla zůstat na parkovištích na kraji města. V hromadné dopravě, která není bezbariérová, vám vypadne signál už u vchodu do metra. Péče o seniory neprobíhá tak, aby starší člověk mohl být u sebe doma nejdéle, co to jde. Spousta lidí se dneska bojí, že si nikdy nepořídí byt kvůli vysokým cenám. To jsou věci, na kterých musíme pracovat.

LN: Máte v zahraničí nějaké město, které vás inspiruje?

Rok jsem studoval ve Vídni, kde jsem měl možnost pozorovat, jak toto město funguje. Vídeň bych za Prahu nevyměnil, chtěl bych ale, aby Praha jako Vídeň fungovala. Klíčem k tomu je zefektivnit magistrát a jeho chod. Co u nás na úřadě Prahy 7 trvá týden, na magistrátu tři čtvrtě roku. To je první pomoc, kterou bych chtěl jako primátor ihned prosadit. Je potřeba zrychlit fungování stavebního úřadu, čímž by se zkrátila doba povolovacího řízení k výstavbě nových bytů. V Praze7 se nám povedlo zkrátit stavební řízení v průměru na dva měsíce.

LN: Jakým způsobem chápete Prahu společensky? Některé vaše názory souzní spíše s takzvanou pražskou kavárnou, Praha má ale i své „sídliště“. Budete usilovat i o jeho přízeň?

To je dojem, který se usilovně snaží vyvolávat naši konkurenti. Trojka naší kandidátky je Petr Zeman, který je ze sídliště. Začal s námi spolupracovat právě kvůli tomu, aby sídliště pozvedl. Chceme například prosadit, aby sídliště měla své zahradníky. Udělali jsme dobrou zkušenost na Praze7, kde máme takzvaného cestáře. Například vám vypadne z chodníku kostka, je tedy dobré, když máte člověka, který jednou týdně vše projde, zkontroluje a případně opraví. Sídliště potřebují udržovat zeleň a posílit úklid. Chceme pro sídliště dotace na solární panely na střechy a finance je nutné investovat do již zmiňované zeleně. Rádi bychom rozprostřeli kulturní akce, jejich koncentrace v centru města je nezdravá.

LN: Jak se žije lidem v centru?

Praha 1 má specifické problémy. Je v sevření turistů a hluku. Je potřeba nabídnout turistům i jiné městské části. Musíme zlepšit jejich informovanost o tom, co všechno je možné v Praze vidět. Konkrétně je potřeba, aby městští policisté měli větší ochotu zasahovat a konat. Zároveň musíme zajistit technické vybavení na měření hluku. Pořídili bychom hlukoměr s vyškoleným pracovníkem, což není levná záležitost, ale k lepšímu životu lidí v centru je to naprosto zapotřebí. Turisty je potřeba ztišit. Potřebujeme lidi, kteří se problému budou aktivně věnovat. Usilujeme o turisty, kteří do Prahy přijíždějí za památkami UNESCO, ne se sem přijet jen opít a dělat binec.

LN: Co říkáte na fenomén Airbnb v Praze?

Je třeba poskytovatele tohoto typu bydlení dodanit a nastavit rovnocenné podmínky s ostatními poskytovateli ubytování. A důsledně je postihovat, pokud jejich hosté například ruší noční klid.

LN: Považujete se ještě za lidovce?

Členství mi zaniklo.

LN: Napadlo vás opustit poslanecký klub KDU-ČSL?

Myslím, že v této souvislosti není žádná vazba na komunální volby. Ale pokud uspějeme, složím poslanecký mandát.

LN: Znamená odchod ze strany, že vám na ní něco vadilo a s něčím jste nesouhlasil?

Ne. Uvědomil jsem si ale, že změny v Praze můžete dosáhnout jedině tehdy, když do politiky přivedete aktivní lidi z občanské společnosti. Voliči vnímají, když sbíráte podpisy, rostete zespoda. Nasbírali jsme 100 tisíc podpisů, to nemá obdobu. Uskupení Praha sobě kopíruje model Praha 7 sobě, se kterým jsme v roce 2014 získali skoro 44 procent hlasů.

LN: Do KDU-ČSL jste neuměl osobnosti, na které by voliči uslyšeli, nalákat?

Představte si naše přední kandidáty Petra Zemana a Hanu Třeštíkovou. Jsou to lidé, kteří se dlouhodobě starají o dění ve společnosti a chtějí jej zlepšovat. Jsou to osobnosti, které by ale nešly kandidovat za klasickou politickou stranu.

LN: Neopustil jste lidoveckou stranu mimo jiné z důvodu, že jste v její pražské organizaci neměl příliš šanci stoupat výš a prosazovat v rámci strany své myšlenky?

Ne, ten příběh je jiný. Pokud by Praha sobě podpisy nezískala a nekandidovala, změna, po které voláme, by nemohla proběhnout. To je důvod, proč jsem do toho šel.

LN: Hovoříte o nezájmu osobností kandidovat za tradiční politické strany. Myslíte si, že koncept klasických stran je překonaný?

Chtěl bych zdůraznit, že hovoříme o komunální politice. Fenomén Praha sobě nesouvisí s celostátní politikou a stranami.

LN: Kdybyste v příštích volbách do sněmovny kandidoval, za koho by to bylo?

Pokud uspějeme, nebudu do sněmovny kandidovat, chci se starat o Prahu.

LN: To si v Praze 7 před minulými sněmovními volbami mohli též myslet a vy jste kandidoval…

Kandiduji na primátora či radního hlavního města, vše směřujeme jen k rozvoji a řízení Prahy.

LN: Takže můžete vyloučit, že byste v případě úspěchu chtěli Prahu sobě povýšit na další úroveň a kandidovat i v jiných než komunálních volbách?

Jasně jsem řekl, že když uspějeme v těchto volbách, vzdám se poslaneckého mandátu. Našemu týmu jde opravdu o komunální politiku. Díky působení na Praze 7 máme velké zkušenosti. Jsme homogenní a stabilní uskupení.

LN: Jsou strany a hnutí, se kterými byste určitě nešli do koalice?

Určitě ne s extremisty, tedy SPD a KSČM. Pokud chceme usilovat o skutečnou změnu, nelze spolupracovat s lidmi na kandidátce ODS, kde figurují lidé jako paní Udženija nebo pan Kaštovský, který byl místostarostou Prahy 7. Jde za ním například případ tepelných čerpadel za 20 milionů, která nikdy nefungovala a on je nikdy nereklamoval, způsobil městu škodu. Jsou to lidé, kteří chápou politiku jako způsob, jak se obohatit, ne jak sloužit lidem. Také v hnutí ANO je řada lidí, kteří to vnímají podobně jako ti z ODS.

LN: S kým byste tedy chtěli spolupracovat?

Chtěli bychom sestavit koalici se Spojenými sílami pro Prahu a Piráty.

LN: Tato uskupení a strany jsou vašimi hlavními konkurenty ve volbách. Nebudete se v kampani vzájemně „kanibalizovat“?

My jsme hnutí rostoucí zespodu a lidé vnímají, že s námi je možné změn dosáhnout. Naším cílem je přivést k volbám lidi, kteří by jinak nešli volit, kteří jsou zklamaní z posledního vývoje. V tomto segmentu může být naše síla. Bojím se spíše toho, že Piráti budou mít tendenci směřovat do opozice, což by byla škoda. Naše programy jsou podobné, pokud Piráti usilují o opoziční lavice, my chceme do koalice a prosadit změny. V takovém případě voličům doporučuji, aby volili nás.

LN: Na kolik procent si věříte?

Petici nám podepsalo 100 tisíc Pražanů, několik desítek tisíc z nich nám dalo přímý kontakt, abychom je informovali o novinkách a programu Praha sobě. To je proces, který žádný průzkum nemá šanci zachytit. Před čtyřmi lety si v Praze 7 nikdo nemyslel, že získáme 44 procent. Teď se domníváme, že Praha sobě může získat kolem 25 procent hlasů.

LN: V souvislosti s koalicí primátorky Adriany Krnáčové (ANO) se hovořilo o úzké vazbě s finanční skupinou Penta, která v centru přebuduje oblast Masarykova nádraží. Můžete vyloučit podobné propojení?

Lidé viděli, že na Praze 7 jsme žádná taková propojení neměli. Na druhou stranu chceme, aby se město rozvíjelo, musí se stavět nové byty a s investory, kteří chtějí stavět užitečné a pěkné věci, rádi spolupracujeme už teď v Praze 7. Ale od začátku průhledně, aby všichni obyvatelé věděli, co se chystá. Na magistrátu bychom určitě zkontrolovali důležité smlouvy. Odhadujeme, že kontrolou smluv by bylo možné ušetřit na magistrátu kolem pěti miliard korun.