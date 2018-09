‚A napařil bych jim prověrky.‘ Kandidát na primátora Prahy za ČSSD Landovský chce tvrdši kontrolu úředníků

Praha Náměstek ministra obrany Jakub Landovský patříval k tvrdým kritikům pražské ČSSD. Teď ji vede do voleb, a pokud uspěje, navrhne bezpečnostní prověrky pro vysoce postavené úředníky a politiky magistrátu.

LN: ČSSD je v nelehké situaci. Proč jste se rozhodl za ni kandidovat na pražského primátora?

Bylo to celkem jasné. Nabídka přišla po mnoha letech mé kritiky, kdy jsem říkal, jak se to dělat nemá. Bylo by krajně nedůvěryhodné, kdybych po té kritice a kibicování nepřidal ruku k dílu. Chci udělat maximum pro to, abych straně pomohl. Dělám to i kvůli sobě, abych se mohl podívat do zrcadla.

LN: Jste připraven vysoký ministerský post obětovat?

Strašně bude záležet na volebním výsledku. Abych mohl splnit a prosadit program, potřebujeme silný mandát. Pak bych se rozhodl.

LN: Před šesti lety jste byl jedním ze spoluautorů výzvy Živá socdem, která volala po demokratičtější a otevřenější struktuře ČSSD. Podařilo se některou z myšlenek prosadit?

Hlavním cílem Živé socdem bylo, aby do politiky strany mohlo promlouvat mnohem více lidí. K tomu bylo zapotřebí změnit stanovy. Nepřímým důsledkem takových změn měla být personální obměna ČSSD. Když se podíváte, kdo tehdy řídil pražskou organizaci strany, vidíte, že jsou pryč.

LN: Kdo konkrétně?

Především Karel Březina nebo Petr Hulinský.

LN: Vaším hlavním tématem předvolební kampaně se stala městská hromadná doprava zdarma. Chtěli jste provokovat?

Jednoznačně, chtěli jsme, aby se o našem programu začalo mluvit. Potřebovali jsme se vyprofilovat jako levicová strana. Doprava zdarma spustila zajímavou debatu.

LN: Nejsou témata typu doprava zdarma už spíše populismem a jen snahou zalíbit se voličům?

My jsme ale jasně řekli, jak hodláme na dopravu zdarma sehnat peníze a jak zajistíme rozvoj MHD. Rozhodli jsme se, že v Praze chceme vzhledem k jejímu prostorovému uspořádání podporovat rozvoj městské hromadné dopravy – na úkor aut. Dopravní podnik má rozpočet kolem 16 miliard korun, tržby z jízdenek jsou přibližně 4,3 miliardy korun. Pokud by všichni, zdůrazňuji všichni přestali platit, pro dopravní podnik by šlo o ztrátu zhruba čtyř miliard korun. My ale bezplatnou dopravu chceme pro Pražany, ne cizince a přespolní.

LN: Existuje ve světě fungující model bezplatné MHD?

Inspiraci jsme hledali zhruba u 60 měst, která to zavedla. Hlavním příkladem je pro nás estonský Tallinn, kde zkusili využít takzvané daňové pumpy. Neboli nabídli lidem možnost, aby se v Tallinnu přihlásili k trvalému pobytu, odváděli tam daně a za to mohli využívat bezplatnou dopravu. Nejsem zastáncem regulací, chci nabídnout lidem výhody. Třeba předseda TOP 09 Jiří Pospíšil náš návrh kritizuje. Pan europoslanec se do Prahy přihlásil na jaře letošního roku, aby mohl kandidovat na primátora. Zároveň řekl, že v Praze žije 15 let. Kdyby tu 15 let platil daně, jak se od každého Pražana předpokládá, tak by Praze zaplatil zhruba 15 krát 36 tisíc korun, což je 540 tisíc korun. To je jeden jeho současný plat. Tak ať místo vysmívání se dá tento plat Pražanům a začněme se seriózně bavit, jak by šlo tyto peníze v Praze využít. Přijde mi neférové, že černý pasažér města kritizuje bezplatnou MHD.

LN: Nejsou ale současné ceny za kyvadlovou dopravu tak nějak v pořádku?

Mám tři děti a nevím, zda jednou budou vydělávat dostatek peněz. Chtěl bych, aby do vínku měly, že mohou po městě bezplatně cestovat a dokázaly sehnat dostupné bydlení. Stačí, aby přišla další ekonomická krize, a pravicová vláda na lidi uvalí plnou cenu lístku. V tomto případě stovku za lístek a 14 tisíc za roční lítačku. To pak rodinu s dvěma dětmi může finančně hodně zatížit. I ty současné cenypro rodiny, které žijí od výplaty k výplatě, nejsou malé. Výhodou je, že tuto změnu můžeme provést okamžitě, nejde o slib za 20 let. Nabízíme lidem, ať si do Prahy přihlásí svá bydliště. Pokud jde o rozvoj, velký finanční potenciál vidím například ve výstavbě nové linky metra, kde by stanice mohly sloužit jako malé obchodní domy. Jsem přesvědčený, že podnikatelé typu Petra Kellnera nebo Marka Dospivy by mohli klidně na 30 let metro zdarma provozovat výměnou za to, že budou vydělávat peníze v těchto „staničních“ obchodních domech. Myslím, že by se jim to vyplatilo. Samozřejmě je mi jasné, že proti nám bude stát silná lobby – například firmy napojené na lístkový byznys nebo na exekuce.

Jakub Landovský (42) Je právník, vysokoškolský pedagog a politik. Do ČSSD vstoupil před 13 lety. V únoru 2012 se podílel na rozjezdu vnitrostranické výzvy Živá socdem s heslem Nechceme být mlčící většinou. Spolu s dalšími straníky ostře kritizoval zejména poměry v pražské ČSSD, na mušku si tehdy vzal mocenský trojlístek Karel Březina – Petr Hulinský – Miroslav Poche. S posledně jmenovaným se Landovský usmířil a nyní jsou spojenci. V roce 2015 se stal Landovský náměstkem ministra obrany.

LN: Kdo by byl pro vás dobrý koaliční partner?

Určitě nechci spolupracovat s extremisty z KSČM a SPD. Naopak spolupracovat by se dalo dobře se středovými stranami. Naše priority – prudký rozvoj MHD a dobudování bytového fondu – jsou témata, na kterých se dá koaličně stavět.

LN: Je Praha společensko-ekonomicky rozdělená na pomyslnou kavárnu a sídliště?

Kdo mě zná, ví, že chodím rád do kaváren stejně jako do hospod. Problém vidím v tom, že skupiny se ve virtuálním prostředí uzavírají do oddělených bublin, ve kterých řeší své problémy – nikdy ale dohromady. Chtěl bych, aby se bránilo vzniku čtvrtí pro určité typy lidi. K tomu je zapotřebí, aby město mělo k dispozici byty. Město by nemělo disponovat jen sociálními, ale i těmi pro rodiny. Aby na sídlišti, kde už je dnes drahé bydlení, mohl třeba učitel nebo hasič sehnat dostupný byt. A nejen to, je potřeba, aby si Pražané mohli dovolit drahý život v Praze.

LN: Žijete v centru Prahy. Jak se v něm podle vás bydlí?

Jsem konzervativní tvor, na Prahu 1 jsem zvyklý, žiji tu celý život. Zlobí mě opilí turisté, kteří se ubytují v Airbnb, vypijí krabicové víno, opijí se do němoty, vychrápou se a letí zpátky domů. Štve mě rušení nočního klidu. Samozřejmě vybral jsem si dobrovolně život v centru, pro který je třeba mít větší trpělivost z hlediska ruchu, musí to mít ale nějaká jasná pravidla.

LN: Radnice bývala symbolem spojení politiků a politických podnikatelů. Jaký je nynější stav?

Všechno dobré i špatné se zadrhlo na složitém systému přidělování stavebních povolební a podobně. Praha poslední dobu nefrčela, z čehož kromě smutných lidí asi neměli radost ani lobbisté. Já mám velmi přísnou bezpečnostní prověrku. Navrhoval bych, abychom se začali bavit o bezpečnostních prověrkách pro vysoce postavené úředníky a politiky pražského magistrátu – vždyť se seznamují s velice citlivými informacemi dopadající na bezpečnost státu. Napařil bych jim prověrky, to pak budete mít těžší i se zašíváním utajeného majetku.