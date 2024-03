Stal se ze mě frankofil, říká Vondra. Dřív Macrona kritizoval, teď vysvětluje, proč je klíčovým spojencem Česka

Lidovky.cz: S prezidentem Macronem jste po jeho vystoupení na jaderném fóru v Rudolfinu krátce hovořil. Co jste mu řekl?

Že jsem 35 let čekal na to, až přijede do Prahy prezident Francie, „vysekne“ projev, který bude mít strategickou dimenzi a Češi mu porozumí. Toho jsem se v úterý dočkal, takže jsem mu za to poděkoval. Zmínil jsem také, že jsme společně s francouzským europoslancem Christophem Grudlerem založili jadernou alianci v Evropském parlamentu.

Lidovky.cz: Jak významná návštěva to byla?

Podle mne to byla nejdůležitější zahraničněpolitická návštěva této vlády. Pozvat ho samozřejmě ale musel prezident Pavel, za což mu patří dík. Dal bych Macronovu cestu do kontrastu s návštěvou německého kancléře Olafa Scholze, která se odehrála před dvěma lety, když Ukrajina čelila počátku ruské agrese. Místo toho, aby během přednášky na Karlově univerzitě mluvil o tom, co dělat na záchranu napadené země, hovořil o tom, že se máme vzdát práva veta a rozšiřovat většinové hlasování v EU.

Mluvil daleko víc o vzdálené bezpečnostní a politické architektuře Evropy a naopak málo o tom, co je třeba dělat ihned. Macron je intelektem nad mnoha ostatními a zároveň chápe pravidla hry dnešní politiky, která vyžaduje akci, a ne debatu z katedry. Jaderná renesance i to, jak ji provázal s klimatickou politikou, je něco, co je v souladu s českými životními zájmy. Chápe, že Evropa teď nepotřebuje inspirativní debatu o své architektuře.