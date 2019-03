Vondráček vyskočil na předsednický pult ve sněmovně, zpíval s kytarou. Neúcta, měl by odstoupit, tvrdí Němcová

PRAHA Vzal do ruky kytaru, vyskočil na předsednický pult a pod státním znakem začal zpívat. Současný předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) v roce 2017, kdy byl místopředsedou sněmovny, proměnil dolní komoru Parlamentu na v koncertní síň. Poukazují na to fotografie, které ve čtvrtek zveřejnil server Seznam zprávy. Někdejší šéfka sněmovny Miroslava Němcová (ODS) to označila za projev neúcty a vyzvala Vondráčka k rezignaci.

Nynější sněmovní šéf serveru Seznam zprávy řekl, že se za své vystoupení nestydí a nepovažuje jej za nedůstojné vůči místu, kde se uskutečnilo. Snímky podle něj pocházejí z října 2017, kdy hnutí ANO zvítězilo v parlamentních volbách a označilo Vondráčka za kandidáta na předsedu dolní komory.

„Já se k tomu dokonce hrdě hlásím. Jen to tedy není úplně aktuální, v tu dobu jsem ještě nebyl předsedou Poslanecké sněmovny,“ podotkl Vondáček ve vyjádření pro Seznam zprávy.

„Bylo to v době, kdy se dělala rekonstrukce sálu, kdy tam byly vytrhané koberce. Tak jsme se domluvili, že bychom tam krátce zahráli. Já myslím, že to tomu sálu jen prospělo, že v Lucerně si zahraje kdekdo a tady zase si tolik lidí možnost zahrát nemá,“ dodal poslanec ANO s tím, že si nepřijde jako „papaláš“. V budoucnu by prý rád uvítal, kdyby v jednacím sálu vystoupilo folklorní sdružení v krojích.





Zveřejněné snímky ovšem nenechaly klidnou bývalou předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavu Němcovou. Společně s následnou Vondráčkovou reakcí prý ilustrují aroganci, zpupnost a nepochopení povinností jednoho z nejvyšších ústavních činitelů Česka.

Někdejší předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová (ODS).

„Fotografie z mejdanu ANO ve Sněmovně jsou projevem neúcty k historickému a památkově chráněnému prostoru, kde se odehrávaly mimořádné události naší historie,“ uvedla Němcová ve čtvrtek v písemném prohlášení, na které jako první upozornil server iDnes.cz. Pořádání večírků v jednacím sále je podle ní ostudné a neomluvitelné.



„Neznám zemi, kde by něco podobného bylo možné. Jedinou možnou reakcí je rezignace předsedy Sněmovny na svou funkci,“ dodala se slovy, že sněmovna není Lucerna.



Podle mluvčí občanské demokracie Jany Havelková Miroslava Němcová navrhne zařazení „mimořádného bodu k neuctivému jednání Radka Vondráčka“ na páteční program schůze Poslanecké sněmovny.