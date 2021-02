Vozit Modernu znamená v našem oboru prestiž, říká šéf distribuční společnosti. Kapacity na větší dodávky mají

Praha Česká společnost Avenier rozváží po republice vakcíny proti nemoci covid-19 vyrobené americkou firmou Moderna, od pondělí rozváží i očkovací látku od firmy Astra Zeneca. Co všechno to obnáší? Jak se distribuce liší od přepravy běžných vakcín? Nejen o tom mluví pro Lidovky.cz Tomáš Florian, předseda představenstva společnosti.

Lidovky.cz: Ve které fázi vstupuje Avenier do distribučního řetězce? Jezdíte si pro vakcínu od Moderny do zahraničí, či starost o ni přebíráte až na území ČR?

Zodpovědnost přebíráme až v Česku. Na základě podepsané trojstranné smlouvy s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami přebíráme vakcíny od společnosti Moderna při jejich dodání do jednoho z našich distribučních center. Avenier zodpovídá za tyto vakcíny po dobu jejich skladování v našich prostorách, během logistiky v rámci České republiky a až do okamžiku jejich předání v daném zdravotnickém zařízení.

Lidovky.cz: Při dosavadním nevelkém objemu dodávek jste nejspíš neměli kapacitní problémy. Jak se ale připravujete na nápor, až do republiky začne chodit avizovaných více než 100 tisíc dávek měsíčně?

Objem dodávek vakcíny od Moderny byl plánovaný již před procesem výběru distributora. Naše nabídka a připravené kapacity a technologie tak odpovídají plánovanému objemu dodávek i v těchto vyšších řádech.

Gigant mezi distributory ■ Brněnská společnost Avenier distribuuje vakcíny od roku 2007.

■ Klíčový byl pro firmu rok 2011, kdy zvítězila v obřím tendru na rozvoz očkovacích látek, který vypsalo ministerstvo zdravotnictví, a Avenier začal zajišťovat nákup a prodej vakcín. ■ V témže roce vstoupil do společnosti nákupem 80% podílu miliardář Tomáš Chrenek, učinil tak přes svou skupinu AGEL. ■ Třiačtyřicetiletý Tomáš Florian působí v pozici předsedy představenstva od roku 2019. Absolvent Veterinární a farmaceutické univerzity předtím vedl ve skupině AGEL úsek lékáren.

Lidovky.cz: Činí vám ona prozatímní nerovnoměrnost dodávek potíže při plánování rozvozů?

Odpovím vám konstatováním, že v oblasti logistiky léčivých přípravků působí Avenier déle než deset let a základem našeho konceptu je právě schopnost interní adaptability lidí i našich procesů na proměnlivé podmínky, rychlá zadání a efektivní řešení.

Lidovky.cz: V jakých objemech běžně distribuujete očkovací látky a v jakém objemu Modernu?

U vakcín pro pravidelná a komerční očkování jde o stovky tisíc dávek měsíčně, miliony dávek ročně. U pandemické vakcíny od Moderny jde aktuálně o nižší desítky tisíc dávek – s výhledem postupného nárůstu.

Lidovky.cz: Jak se liší nakládání s Modernou oproti distribuci běžných vakcín?

Jak už bylo mnohokrát zmíněno, Moderna vyžaduje jiný teplotní režim, než je obvyklé, proto jsme museli přistoupit k pořízení odpovídajících technických řešení a upravit specifické procesy v rámci celé společnosti. Protože se pořád pohybujeme oblastí distribuce léčivých přípravků, konkrétně přímé distribuce vakcín, je spousta logistických procesů z distribuce běžných vakcín uplatnitelná i v případě vakcíny od Moderny.

Pravdou je, že rozdílné požadavky na teplotní režim a související garanci dodržení kontinuálního chladového řetězce si vyžádaly jak investici do technologického vybavení, tak další posun v nastavení pravidel manipulace se zbožím. Výsledkem je, že vakcínu od Moderny dodáváme v garantovaném čase a odpovídající kvalitě. Konkrétní technologické detaily jsou věcí interního know how, proto do detailů zacházet nechci.

Lidovky.cz: Objevilo se v souvislosti s distribucí vakcíny proti koronaviru něco, u čeho jste si nebyli úplně jistí?

V souvislosti s globální pandemií se procesy ve všech oblastech lidské činnosti neuvěřitelně zrychlily. Máme spoustu nových informací, které je nutné v krátkém čase nastudovat. Konkrétně u těchto očkovacích látek šlo z pohledu distribuce o požadavky spojené s registrací, plánovanými objemy, pravidly objednávek a podobně. Vše si žádá intenzivní komunikaci s jednotlivými segmenty státu. Ona komunikace se státní správou je nastavena korektně. I díky tomu jsme dosud nenarazili na neřešitelné požadavky, které by bránily v realizaci takto náročného úkolu.

Tomáš Florian.

Lidovky.cz: Přináší rozvoz v současnosti urgentně žádaných vakcín nějakou vyšší reputační prestiž ve vašem oboru?

To bezpochyby ano. Tím, že na sebe bereme zodpovědnost za distribuci vakcíny od společnosti Moderna, zavazujeme se k zajištění vysoké úrovně služeb z pohledu logistického, procesního i komunikačního.

Lidovky.cz: Na přípravu všeho potřebného jste měli zhruba čtrnáct dní. Z pohledu laika jde o dost „šibeniční“ termín. Nebo se pletu?

Dva týdny je opravdu velmi krátká doba, to potvrdí každý, kdo někdy nastavoval technologie, u nichž je nutná vysoká garance spolehlivosti. I díky průběžnému sledování situace, internímu zázemí a procesním zkušenostem jsme však byli schopni se připravit tak, abychom v požadovaném termínu zboží naskladnili a obratem začali realizovat dodávky.

Lidovky.cz: Museli jste vše nachystat rovnou pro maximální objemy dodávek, nebo budete ještě připravovat další věci kvůli plánovanému zvýšení?

Situace kolem nás všech se rychle vyvíjí, musíme se operativně přizpůsobovat a rozvíjet svůj potenciál. Nicméně v případě vakcíny od Moderny jsme již teď kapacitně připraveni realizovat veškeré dodávky dle smluvního závazku.