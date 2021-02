AstraZeneca před jihoafrickou mutací ochrání minimálně, u těžkých případů to není jisté. JAR zastavila distribuci

LONDÝN Britská farmaceutická společnost AstraZeneca o víkendu informovala o tom, že její vakcína, která mimochodem dorazila už i do Česka, nabízí velmi limitovanou ochranu proti jihoafrické mutaci koronaviru. Ke zjištění došla na základě dat z testování.

Studie jihoafrické univerzity Witwatersrand a britského Oxfordu uvádí, že vakcína vykazuje proti mutaci viru omezenou ochranu. Uvádí to deník Financial Times. Vědci po celém světě se v tuto chvíli neobávají jen britské mutace viru, která už je i v Česku, ale také právě jihoafrické či brazilské varianty.

„Při testování ukázala vakcína výrazně nižší účinnost proti jihoafrické variantě viru B.1.351,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti pro FT. Společnost ale též uvedla, že ze dvou tisíc lidí, kteří se účastnili testování vakcíny, nikdo kvůli viru nezemřel, ani nemusel do nemocnice.

„Nebyli jsme však schopní správně zjistit účinek vakcíny proti těžkým onemocněním a hospitalizaci, protože šlo převážně o mladé zdravé lidi,“ uvádí tiskový mluvčí společnosti AstraZeneca, která se snaží společně s oxfordskou univerzitou co nejrychleji adaptovat svou vakcínu na novou jihoafrickou mutaci. „Plánujeme mít účinnou vakcínu i proti různým variantám viru už na podzim,“ uvádí společnost.



Z výsledků výzkumu vyplývá, že 19 jedinců, kteří byli očkováni vakcínou, se stejně virem nakazili, stejně tak jako 20 účastníků, kteří dostali jen placebo. To naznačuje desetiprocentní účinnost vakcíny, podle Reuters toto číslo ale mohlo podléhat spíše jen náhodě.

Ministr zdravotnictví JAR Zweli Mkhize v neděli oznámil, že vláda počká na doporučení vědců, jak dál nejlépe postupovat po nepříznivých výsledcích studie, která se uskutečnila na univerzitě v Johannesburgu. Výsledky studie jsou totiž založeny na malém výzkumném vzorku, navíc průměrný věk účastníků výzkumu nedovolil výzkumníkům vytvořit dostatečně silná a prokazatelná data o spojitosti vakcíny a ochrany před mutacemi covid-19 a s nimi spojených hospitalizací či úmrtí, upozornil Reuters.



Na detailnější výsledky zmíněného výzkumu tak nečekají nejen státníci, ale také odborníci, kteří podle toho vyhodnotí, jak země v budoucnu s vakcínou AstraZeneca naloží.

Prymula: Jihoafrická mutace se do Česka dostane

Podle epidemiologa a někdejšího ministra zdravotnictví Romana Prymuly dorazí brzy jihoafrická mutace viru i do Česka. Mutace se objevila už v Německu, což je podle Prymuly způsobeno tím, že má Německo přímou leteckou linku s Jihoafrickou republikou. Psali jsme o tom zde.

„Hrozí u ní mnohem vyšší riziko reinfekce než u standardního kmene. A to je velký problém. Takřka polovina z těch, kteří se infikovali jihoafrickou mutací, si nevytvořili žádné protilátky. To znamená, že nezískali imunitu proti onemocnění, mohou se pak lehce nakazit opětovně. Vědci to studovali dosud jen v rámci jihoafrické varianty, já osobně prozatím netuším, zda proti ní funguje imunita, již člověk v minulosti získal po prodělání běžného covidu,“ uvedl k jihoafrické variantě viru Prymula.



Česká republika má od firmy AstraZeneca objednány tři miliony dávek vakcíny. Tento měsíc by jich měla firma dodat 130 000, uvedla tento týden na jednání sněmovního podvýboru pro zdravotnictví koordinátorka očkování Kateřina Baťhová. Ředitelka zdravotní péče firmy AstraZeneca pro Českou republiku Jarmila Dolečková v rozhovoru pro páteční MF Dnes uvedla, že by v únoru měla firma dovézt přes 170 000 dávek. Další dodávky se podle ní očekávají 10., 17. a 28. února.

AstraZeneca má být díky svému jednoduššímu skladování určena i k očkování praktickými lékaři v ordinacích nebo u svých pacientů doma. Podává se ve dvou dávkách do svalu v horní části paže, a to s odstupem čtyři až 12 týdnů.

V ČR už zdravotníci očkují dvěma vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech a od Moderny. Očkovací látku stále dostávají především zdravotníci, lidé starší 80 let a lidé v domovech pro seniory. K pátečnímu večeru bylo podle dat ministerstva zdravotnictví podáno 343 269 dávek, 89 138 lidí dostalo i potřebnou druhou dávku.