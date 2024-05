Policie vyhlásila pátrání po ruském generálovi, stojí za výbuchy ve Vrběticích

Důstojníky Averjanovovy jednotky Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina považuje český vyšetřovací tým za strůjce výbuchů skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014, při kterých zemřeli dva lidé. Britští vyšetřovatelé podezírají jeho muže také z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury v roce 2018. Na pátrání upozornil server Seznam Zprávy.

Averjanov je podle policie nebezpečný, ale není ozbrojen. Měří 175 až 185 centimetrů, je střední postavy a má šedé vlasy a hnědé oči.

Podle serveru Seznam Zprávy s Averjanovem komunikovali manželé Elena a Nikolaj Šapošnikovovi, ruští špioni, kteří dostali české občanství. Špošnikov byl zaměstnancem zbrojařské společnosti Imex Group, které ve Vrběticích vybuchla munice. Manželé podle policie dodali ruské rozvědce informace o obchodech firmy a zajistili agentům doklady k návštěvě Vrbětic.

Kriminalisté případ výbuchů skladů ve Vrběticích v dubnu odložili. Policisté považují za prokázané, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU. Chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde provádělo Rusko vojenské operace. Protože se podezřelí pohybují v Rusku, které odmítlo s českou policií spolupracovat, nemohli kriminalisté zahájit jejich trestní stíhání.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince téhož roku. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Munice uložená v dalších skladech byla z Vrbětic odvezena. Kromě smrti dvou lidí způsobily výbuchy podle policie škodu přesahující miliardu korun. Zjištění vyšetřovatelů o zapojení agentů ruských tajných služeb vyvolalo v roce 2021 diplomatickou roztržku s Ruskem. Česko i Rusko si vzájemně vyhostily desítky pracovníků ambasád.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na konci dubna odložili případ výbuchů v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Policisté považují za prokázané, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, aby zabránili dodání munice do oblastí, kde Rusko podnikalo vojenské operace.

Český premiér Petr Fiala označil tyto závěry za potvrzení, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina dlouhodobě vede proti České republice hybridní válku. Prezident Petr Pavel považuje za správné, že policie jasně označila viníka. Rusko podle něj napadlo suverenitu České republiky nejbrutálnějším způsobem od invaze roku 1968.

Starostu Vlachovic, pod které Vrbětice spadají, Zdeňka Hověžáka (STAN) odložení případu nepřekvapilo. Podle něj se nedalo předpokládat, že ruská strana poskytne součinnost ve vyšetřování. „S ohledem na to, co probíhá na Východě, se dalo očekávat, že se případ odloží, protože to, aby v dnešní době Rusko nějak podalo ruku k součinnosti, aby se vyšetřování prokázalo, se nedalo předpokládat,“ řekl Hověžák. Případ nebere jako ukončený, protože viníci nebyli potrestáni.

Odložení případu nepřekvapilo ani hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO). Důležité podle něj je, co s areálem bude. „Tuto informaci přijímáme, respektujeme ji, nijak neovlivní náš další tlak na to, aby se celá kauza dodělala a dočistila,“ uvedl hejtman.

Obvinění Ruska z podílu na výbuchu v muničních skladech ve Vrběticích v roce 2014 jsou podle mluvčí ruské diplomacie Mariji Zacharovové vykonstruovaná a jsou politickou objednávkou Spojených států a Británie. Zacharovová v této souvislosti připomněla pochyby bývalého českého prezidenta Miloše Zemana ohledně účasti ruských agentů na explozích.

„V celém tom příběhu je zjevná jedině politická objednávka obvinit naši zemi a jako obvykle Praha snaživě plní pokyny Londýna a Washingtonu,“ řekla Zacharovová. Závěry vyšetřování podle ní jen potvrdily vykonstruovaný a objednávkový charakter obvinění proti Rusku, která v roce 2021 posloužila jako spouštěč k podkopání bilaterálních vztahů a k úplnému omezení vzájemně výhodné spolupráce.