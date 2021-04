Vysoké školy by měly dostávat za test studenta na covid 150 korun, navrhuje ministerstvo

Praha Na testy na covid-19 by měl stát vysokým školám po obnovení praktické výuky podle ministerstva školství přispívat 150 korun na jednoho testovaného studenta za týden. Vyplývá to z návrhu ministerstva, podle kterého se od 19. dubna měla obnovit praktická výuka posledních ročníků vysokých škol.

Vláda tento záměr v pondělí na doporučení epidemiologů odsunula. Ministerstvo přitom v materiálu, který má ČTK k dispozici, zároveň upozornilo, že prodlužování zákazu praktické výuky může vést k předčasným odchodům posluchačů ze studia i ke snížení šancí na přijetí u budoucích uchazečů. Náklady na testování do konce června vyčíslilo na 168 milionů korun.

Ministerstvo předpokládalo, že se k 19. dubnu vrátí k praktické výuce asi 40 tisíc studentů posledních ročníků vysokých škol a k 10. květnu pak asi 125 tisíc studentů všech ročníků. Epidemiologové doporučili odložit první fázi nejdříve na 26. dubna. Podmínkou návratu studentů pak bude testování na covid-19, při kterém by se podle ministerstva mohly kombinovat různé varianty přesnějších PCR testů i rychlejších a levnějších antigenních testů. Jejich výběr, nákup, distribuci a použití mají mít na starosti vysoké školy. Zaměstnance musí testovat už od 17. března.

Pokud by od 19. dubna dostávaly příspěvek 150 korun na jeden test studenta za týden, vyšlo by to stát do konce června na 168 milionů korun, vypočetlo ministerstvo. Peníze na to chtělo získat přesunutím financí z podpory veřejného sektoru v rozpočtu všeobecné pokladní správy. „Bez kompenzace nákladů by mohlo dojít k omezení práva občanů na bezplatné vzdělání, které je naplňováno právě prostřednictvím veřejných vysokých škol,“ uvedl resort.

Příspěvek ve výši 150 korun na otestování studenta by byl podle úřadu nižší než suma, kterou dává stát na PCR i antigenní testy ve zdravotnických zařízeních. Kompenzace na testování zaměstnanců veřejných vysokých škol je podle ministerstva stejná jako v případě firem, kterým zdravotní pojišťovny přispívají na otestování pracovníka 60 korun. Peníze za studenty by školy podle návrhu měly dostávat až po vyhodnocení počtu testovaných. Povinnost testování by se netýkala individuální výuky.

Podle úřadu hrozí, že pokud se studenti během letního semestru nevrátí k prezenční výuce, nebudou moct třeba z finančních důvodů dokončit studium. Již v roce 2019 se přibližně pětina vysokoškolských posluchačů potýkala s nedostatkem peněz. Ministerstvo upozornilo, že praktická výuka je součástí například mnoha přírodovědných či technických oborů. „Tento stav je neudržitelný i s ohledem na demografický vývoj, neboť je očekáván nárůst velikosti kohort uchazečů o studium na vysokých školách,“ napsal úřad ve vládním materiálu. Varoval, že hromadné prodlužování studia stávajících studentů povede ke snižování šancí budoucích uchazečů na přijetí na vysokou školu.