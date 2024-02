Exkluzivně

Do Česka se chystá z USA prestižní návštěva. Podle hned tří vysoce postavených zdrojů z bezpečnostní komunity a diplomacie má příští týden dorazit do Prahy ředitel FBI Christopher Wray. „Vidět by se měl příští čtvrtek s Rakušanem a chystá se setkání se šéfy tajných služeb,“ řekl serveru Lidovky.cz zdroj z bezpečnostní komunity obeznámený s detaily návštěvy.