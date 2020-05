Z návratu Romů do Česka nejvíc těží převaděči. Jejich integrace bude složitá, děti už neumí jazyk

Praha Británii opouštějí čeští Romové, v době koronavirové pandemie ztratili důvěru v ostrovní zdravotnictví. A také přišli o práci, bydlení a sociální jistoty. Do Česka jich zatím přijely přibližně tři stovky, dalších osm set návrat zvažuje. Negativní testy na covid-19 nemají, raději volí karanténu. Většinou u příbuzných, vlastním bydlením nedisponují.

Masový a nekontrolovatelný návrat Romů ale prý není na pořadu dne. České krajanské obce situaci zvládají a pomáhají vyřizovat problémy na místě.

„Odcházejí především ti, kdo nemají napojení na krajanské organizace,“ potvrdil serveru Lidovky.cz vedoucí české školy Comenius v anglickém Leedsu Tomáš Kostečka s tím, že v zemi působí na dvacet krajanských spolků. U řady Romů je podle něj problémem to, že nemají v pořádku doklady a nezažádali o status usedlíka, který po brexitu britská vláda vyžaduje. Navíc přišli o práci, kterou často vykonávali načerno nebo přes agenturu. „Britský systém na ně teď nemyslí, protože pracovali nelegálně, nemají nyní šanci dostat se k vládní pomoci,“ zdůraznil.

Navrátilci v Česku míří primárně k rodinám či příbuzným, radnicím návrat hlásit nemusejí. Obavy, že by zavlekli do Česka nákazu, čísla vyvracejí. Podle Kostečky mezi Romy v Leedsu covid-19 nebují, potvrzené případy jsou prozatím dva.

Předražená jízdenka

Na přesunu do Česka se podle Kostečky přiživuje řada podvodníků, kteří nabízejí předraženou cestu zpět do vlasti. Výjimkou není desetitisícová cena v korunách za osobu. „Nelegální přepravci se na to nyní vyloženě specializují, koupili i malé mikrobusy,“ řekl. Za převozy stojí podle něj především olašští Romové, kteří také začali šířit poplašná videa, kde nabádají k odjezdu z Británie, dokonce smyšleně informují o tom, že by britská vláda mohla Romům odebrat děti a podobně.

„Vystraší skupinu lidí a odůvodní to tím, že se musí navrátit,“ doplnil. „Paradoxem je to, že české Romy vozí do Česka, ale na druhou stranu do Británie pak nyní dopravují Romy ze Slovenska. Jedny odvezou, jedny přivezou,“ dodal Kostečka.

Mnohdy jsou Romové během cesty okradeni, vyloženi například ve Francii. Ani samotný vůz není bezpečný.

Do Česka se nevracejí z Británie jen Romové, ale i sociálně slabší Češi, kteří se v zemi do romské komunity integrovali.

Nápor na školy

Snadná není ani opětovná integrace Romů do české společnosti ani do zdejší původní romské komunity. Ta už je tolik přijímat nebude. „Otázkou je, jestli jsou na návrat Romů připraveny české instituce, jestli jsou například místa ve školách,“ podotkl Kostečka.

Ve většině případů se vracejí celé rodiny, jejich děti, které chodily do britských škol, už ani neumějí řádně česky nebo jejich čeština není na úrovni stejně starých spolužáků. „Víme i z minulosti, že řada dětí, které se z Británie vrátily, pak v české škole propadla,“ doplnil Kostečka.

Děti se navíc vracejí vesměs do vyčleněných základních škol, zejména v Ústeckém a Karlovarském kraji, jež podle celorepublikového srovnání škol výrazně zaostávají. Situace se tak může ještě prohloubit, varuje Kostečka.

S kritikou na adresu českého školství přišla v dubnu organizace Amnesty International, podle které dochází ve školách k diskriminaci Romů a navíc existují segregované školy, kde tvoří velkou většinu romští žáci. „Úřad se snaží zajistit co nejlepší podmínky pro vzdělávání všech dětí bez rozdílu,“ reagovala mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Na segregaci Romů v českém školství upozornila i loňská analýza Agentury pro sociální začleňování. V celkovém počtu dětí v základních školách je podíl Romů asi 3,7 procenta. Podle kvalifikovaných odhadů chodilo v minulém školním roce do těchto škol v Česku 34 767 Romů a Romek.

V Británii je v současné době minimálně 35 až 40 tisíc českých Romů, oficiální čísla ale neexistují. Největší romské komunity má Leeds, Shefield, Liverpool, částečně i Manchester. První vlna romské migrace začala do Británii v roce 1995, masivnější odliv z Česka pak vypukl po vstupu do EU v roce 2004.