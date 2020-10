Z úst se všude šíří aerosol. Víme, že je to sázka do loterie, ale s tím rizikem pracujeme, říkají zubaři

Praha Zubaři patří vedle lékařů se specializací na ORL (ušní, nosní, krční) a oční k potenciálně nejohroženějším zdravotníkům. Důvodem je, že jim jejich pacienti dýchají přímo do obličeje. Česká stomatologická komora (ČSK) proto už na počátku koronavirové pandemie vypracovala a poté ještě několikrát upřesnila striktní pravidla, jimiž se zubní lékaři řídí.

„Základem jsou respirátory třídy 95 a vyšší pro všechny v ordinaci, štíty, chirurgické mytí do předloktí. Třídění pacientů podle rizik na různé časy. Speciální režim mezi pacienty. Je toho několik stran. Měli jsme ta pravidla mezi prvními v Evropě a nezavřeli jsme jako jedni z mála. Tak to v řadě zemí převzali a nikde s tím nejsou problémy,“ popsal pro Lidovky.cz prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.



Striktní pravidla hygieny

To, že striktní pravidla fungují, podle jeho slov potvrzuje skutečnost, že s největší pravděpodobností dosud žádný z kolegů covidem-19 neonemocněl. „Ptáme se našich orgánů v okresech a je jeden sporný případ, kde se neví, kde se dotyčný nakazil, ale sto procent členů jsme nekontrolovali. Leč naše opatření jsou daleko za tím, co vidíme ve všeobecné medicíně. Když jsem v nemocnici a vidím lékaře s ústenkou místo respirátoru, mám o něj obavy. Ne, že umře, ale, že bude chybět v práci,“ uvedl Šmucler.

Zubní lékaři se shodují, že s dodržováním všech stanovených pravidel nemají žádný problém. Mimo jiné proto, že jsou na vysoké standardy hygieny zvyklí z běžné praxe, protože virů je dlouhá řada a ordinace musí pracovat v režimu, který minimalizuje riziko infekce.

„Co se týká režimu ordinace, je v každé ambulanci vypracován provozní řád, který schvaluje hygienická stanice. Musí ho vypracovat každý poskytovatel zdravotní péče. Pravidla jsou velmi přísná. Ono je totiž celkem jedno, zda zrovna řádí koronavirus. Zásady dezinfekce, antisepse, aseptických postupů a sterilizace jsou univerzální. Jsou nastaveny na jakýkoliv patogen, ať už to je virus hepatitidy, chřipky, nebo jiný,“ řekl webu Lidovky.cz majitel zubní ordinace v centru Prahy Petr Bednář s tím, že kvůli šíření koronavirové nákazy přibyla jen některá další opatření, například měření teploty.

„Stomatologové jsou trénováni, že pacient má všechny choroby od AIDS po covid, a tak k tomu přistupujeme. Statisticky vzato každý stomatolog už musel ošetřit mnoho a mnoho infikovaných,“ uvedl prezident komory. Dodal, že neví o žádném kolegovi, který by kvůli obavám z nákazy zavřel svou praxi. „Není k tomu důvod. Je to proti etice profese,“ vysvětlil.

Rizika si nicméně zubní lékaři uvědomují. „Samozřejmě je to sázka do loterie, protože při naší práci vzniká aerosol, který se z úst šíří všude do místnosti, a je myslím iluze si myslet, že se proti tomu dá stoprocentně ochránit. Buď to přijde, nebo ne. S tím rizikem pracujeme,“ řekl pro Lidovky.cz zubní lékař Marcel Novotný.

K tomu, že zubaři své pacienty při koronavirové krizi neopustili, přispěla kromě časné metodiky také brzká účinná pomoc, jíž se jim dostalo. „Rád bych poděkoval vedení a všem pracovníkům naší komory, protože jako jediná instituce nám poskytla v první vlně respirátory a roušky. Logistika celé akce byla naprosto bezchybná. To se bohužel nedá říci o jiných institucích, které mají tuto problematiku ve své gesci,“ uvedl Bednář.

V bezpečí jsou podle stomatologů a dentálních hygieniků také jejich pacienti, obavy z nákazy při návštěvě ordinace nejsou namístě. Poskytovatelé péče o chrup totiž dbají například i na to, aby se lidé nehromadili v čekárně.

Noví pacienti zpravidla podepisují čestné prohlášení, že netrpí covidem-19 ani na sobě nepozorují příznaky, nejsou v karanténě a podobně. Testy na virus SARS-CoV-2 nepodstupují. „Nemáme, jak bychom test provedli. Test má smysl řádově jednotky minut před ošetřením. Tak se testuje v USA a velmi se to osvědčilo. Test stojí pět dolarů (asi 120 korun – pozn. red.), tedy pakatel. PCR testy staré den mnoho neříkají. Nikdo by je ani nezaplatil,“ vysvětlil Šmucler. Sám podle svých slov nyní čeká na schválení „amerických“ testů v České republice.