Za hodinu byly rezervace na očkování pryč. Systém padal, frustraci přineslo i zpožďování SMS

Praha Zná to každý, kdo někdy chtěl do Dejvického divadla: při spuštění prodeje lístků web pod náporem spadne, a když se konečně nahodí, místa jsou pryč. Zkušenost z kultury se v pátek přenesla i na zájemce o vakcínu; centrální registr otevřený pro lidi nad osmdesát let se v osm ráno potýkal s technickými problémy.

„Hned v osm jsem se proklikal až k rezervaci času v Thomayerce na pondělí. Pak začal systém opakovaně hlásit chybu. Vystřídala mě žena, spěchal jsem do práce. Zkoušela jiná očkovací místa a termíny až v květnu, ale nic. Nakonec mi v půl desáté napsala, že to nejde. Vrchol byl, když volala na linku 1221, kde se ozvalo ,volaný účastník je nedostupný‘,“ popsal pro Lidovky.cz čtyřicetiletý Martin z Prahy, který se snažil zajistit termín svému osmdesátiletému otci.



Registrace se po ranních problémech relativně rozběhly, po poledni bylo v systému 78 tisíc seniorů. Ale čekala je frustrace v podobě malého počtu možných rezervací, objednání na termín si zajistilo tři tisíce z nich. Za hodinu už byla volná místa vyčerpaná.



„Za týden přijde 70 tisíc vakcín. Ale probíhá ještě očkování zdravotníků a seniorů v domovech, začne se podávat druhá dávka. Volných termínů budou tisíce až nějaká desítka tisíc týdně,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) s tím, že tak to bude, dokud nezačnou robustní dodávky vakcín od výrobců. Kdo má zatím jen registraci, musí se po pár dnech na web znovu podívat, jestli už není volno, nebo si stáhnout hlídací aplikaci. V jednání je, aby o tom chodila SMS zpráva, ale to zatím nefunguje.

Seniorů nad 80 let je tu asi 400 tisíc, do toho je třeba připočíst zdravotníky, včetně třeba lékárníků, což udělá dalších 300 tisíc lidí. Přitom ke středě disponovala země téměř 170 tisíci dávkami. Z toho je třeba pokrýt nejen nové zájemce, ale i druhé várky.

Vakcín má Česko objednaných celkem asi 12 milionů, budou chodit postupně až do příštího roku, zhruba milionové dodávky se podle plánu čekají o pozdním jaru. Schválené jsou zatím jen dvě vakcíny, od Pfizeru a Moderny, přičemž druhá z firem zatím dodala pouze osm tisíc dávek, do konce ledna má přidat dvanáct tisíc.

Pfizer, nyní hlavní dodavatel, omezí podle avíza dočasně objemy, aby mohl zvýšit svoji výrobní kapacitu, to dopadne do plánů všech evropských států. „Zatím není zcela jasné, jak dlouho Pfizeru potrvá dostat se znovu na maximální výrobní kapacitu,“ sdělil Norský institut veřejného zdraví, který o rozhodnutí farmaceutické firmy veřejně informoval.

Z toho plyne, že v českém centrálním systému bude ještě pár měsíců masivní převis registrací nad rezervacemi, většina zájemců skončí na čekací listině, a proto vláda raději reviduje svůj záměr vpustit od 1. února do systému všechny. Měl by se zpřístupnit jen seniorům nad 65 let, chronicky nemocným lidem s vybranými rizikovými nemocemi (např. obezita, diabetes nebo onemocnění ledvin) a vybraným povoláním – třeba hasičům, policistům, učitelům.

Spadl web, spadla linka

„Není důvod, aby se zdravý třicátník registroval hnedka 1. února, je vhodné přihlásit se v době, kdy je pravděpodobné, že na něj dojde. Nebude to znamenat, že by se někdo dostal k očkování později, než by měl. Tím, že budu několik měsíců na čekacím listu, si nijak nepomohu,“ řekl Blatný.

Systém i tak čeká další nápor, po neděli se spustí rezervace pro zdravotníky, kteří nepřináleží k žádnému ústavu či nemocnici, kde se o očkování postarají bez rezervace. Kdo z nich si nezařídí vakcínu takhle, mimo systém, bude taky čekat, protože osmdesátníci mají v bodovacím skóre, jež určuje přednost na volný termín, víc bodů než zdravotníci.

Většina lékařů se nicméně mezi sebou domluví, třeba Fakultní nemocnice Plzeň obeslala a pozvala své „spádové“ praktiky, aby na injekci přišli. Až budou naočkováni, začnou kolegům pomáhat při dalších vakcinacích.

V první minutě, v osm ráno, když se systém otevřel, se do něj nahrnulo 170 tisíc lidí. Samotných seniorů, jejich mladších příbuzných i dobrovolníků, ať už na lince 1221, nebo při radnicích a městských úřadech. Linka 1221 spadla pod náporem taky, mířilo na ni 40 tisíc hovorů, odbavit se podařilo tři tisíce.



Nejvíc frustrace přineslo zpožďování SMS zpráv, v nichž chodil kód nutný pro úspěšné dokončení registrace. Trvalo třeba půl hodiny i déle, než zpráva přišla, a to už vypršela platnost, takže zájemce musel začít nanovo. Když se konečně prokousal k cíli, zjistil, že rezervace na termín jsou už rozebrané.

Přednost se neztratí

Operátoři se zvýšeným klokotem nepočítali, protože jim ministerstvo zdravotnictví, vláda nebo třeba Národní agentura pro komunikační a informační technologie vůbec nedaly vědět. „Možná by příště pomohlo, kdyby operátorům stát o nápadu požadovat SMS ověření řekl dříve, než hodinu po spuštění systému,“ uvedl Jiří Grund, ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí, jejímiž členy jsou operátoři O2, T-Mobile a Vodafone.

Sami pak zvýšili „průtok“ z dvaceti SMS za sekundu na dvě stě. Blatný to odbyl tím, že vláda i média informovaly veřejně o tom, že součástí registrace bude ověřovací PIN kód.

Senioři, kteří se včera nástrahami e-formuláře neprokousali, o přednostní nárok nepřijdou, zajistí jim ho bodové skóre, takže nevadí, když si registraci udělají později, klidně během víkendu nebo až po něm. Registraci za ně může vyplnit kdokoli z příbuzných, jen na své telefonní číslo.

Nová místa mohou „přiskočit“ kdykoli, stávalo se to i včera odpoledne, je to tím, že nemocnice a kraje třeba zjistí, že mají méně zájemců z řad personálu a klientů domovů důchodců. Ne každý se ale k místu dostal, jak si zájemci stěžovali, respektive mladší příbuzní, kteří martyriem procházeli za ně. Na registraci slouží PIN 1, na rezervaci PIN 2, jenž by měl vydržet, dokud se neuvolní kapacita. Mnohým žadatelům systém ale oznámil „Ups, něco se pokazilo“: buď že je jejich PIN už neplatný a mají žádat nový, nebo že už je použitý. V takové slepé uličce je nutné zavolat na linku 1221 a doufat, že nebude neprodyšně obsazená.

A to celé jen tehdy, pokud termíny nerozeberou mladší ročníky, kterým se podaří formulář hacknout. Že to jde, ukázal na sítích dvacetiletý student softwarového inženýrství, který si vyřídil registraci. Lékaři na očkovacím místě mají poslat pryč ty, kdo nárok nedoloží, jenže také mohou raději injekci píchnout než riskovat, že se načatá vakcína zkazí.