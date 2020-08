Za rekordem v počtu nákaz je podle ministerstva masivní testování. Důležitý je prý nízký počet hospitalizovaných

Praha V Česku v pátek přibylo dosud nejvíc případů koronaviru za jeden den, podle ministerstva zdravotnictví a hygieniků je to ale výsledek masivního testování. Znovu zdůraznili, že na rozdíl od jarní první vlny epidemie je nyní výrazně nižší množství hospitalizovaných i úmrtí s nemocí covid-19.

Podobně se vyjádřil také premiér Andrej Babiš (ANO). Ohniska nákazy nejsou velká, ale jsou rozšířená poměrně plošně, uvedl epidemiolog Roman Prymula. Zavedení roušek předpokládá jen v nejvíce nemocí zasažených oblastech.

Denní přírůstek počtu případů koronaviru v ČR v pátek poprvé přesáhl 400 i 500. Dosavadní rekord z 27. března byl 377. V pátek potvrzených 506 případů zvýšilo jejich celkový počet na 21 551. Zhruba tři čtvrtiny nemocných covidem-19 se vyléčily a 411 lidí zemřelo. Počet aktuálně nemocných je také rekordní, když přesáhl 5000, vyplývá z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Na celém světě počet zemřelých s koronavirem přesáhl 800 000 lidí, uvedla v sobotu americká Univerzita Johnse Hopkinse.

Ministerstvo na twitteru, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Prymula i hlavní hygienička Jarmila Rážová v reakci shodně poukázali na to, že oproti jaru je v Česku stále výrazně méně lidí v nemocnicích a s těžkým průběhem nemoci. Babiš požádal média, aby čísly o covidu-19 nestrašila lidi. Podle ministerstva se masivně testuje, Rážová uvedla, že testů bylo v pátek 8672 a podstoupilo je velké množství lidí z okolí dříve pozitivně testovaných. Průměr za všední dny v posledních dvou týdnech je podle údajů ministerstva přes 7100 testů denně.

Nárůst nových případů odpovídá masivnímu testování, včera přes 8000 testů. Testujeme hlavně kontakty nakažených. Nejvíce případů hlásí Praha a střední Čechy. Důležité: počet těžkých pacientů neroste. Situaci nonstop monitorujeme a máme pod kontrolou, a to díky @ChytraKarantena.

„Ohniska nejsou velká, ale jsou skutečně poměrně plošně,“ řekl Prymula v Českém rozhlasu Radiožurnálu (ČRo). Nejvíc nových případů bylo v pátek v Praze, Středočeském a Moravskoslezském kraji. Šíření nemoci podle Prymuly zatím není dominantně komunitní, funguje chytrá karanténa. „Ohniska jsme schopni mapovat a kontakty (nakažených) nalézt,“ uvedl. Mezi potvrzenými nakaženými byli v pátek především lidé mladší a střední generace, řekla Rážová v České televizi (ČT). Zásah do seniorské populace, která je rizikovější, je podle ní minimální.

Opatření proti koronaviru se podle Prymuly musejí nastavit tak, aby je lidé dodržovali a brali je jako potřebná. Poukázal na plán zavést ve vnitřních veřejných prostorách od září roušky, který ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po odporu části veřejnosti zmírnil jen den poté, co ho vyhlásil. „Vnímáme také to, že tady dneska je možná i většinový názor v národě, že není potřeba dělat takto restriktivní opatření, protože klinický průběh je mírný,“ řekl Prymula. Babiš v rozhovoru pro sobotní Právo uvedl, že v minulosti vláda epidemiologům do opatření proti covidu-19 zásadním způsobem nemluvila, v nynější fázi je ale vedle ochrany lidí třeba také udělat maximum pro návrat do normální situace.

Zavedení roušek je podle Prymuly v budoucnu možné v regionech, kde takzvaný semafor ministerstva zdravotnictví ukáže výraznější šíření covidu-19 a více ohnisek. Celostátní zpřísnění opatření může nastat, pokud by výrazněji přibývalo hospitalizovaných s koronavirem a těch, kteří mají těžký průběh nemoci.

Prymula také řekl, že řada případů covidu-19 je u lidí, kteří se vrátili z dovolené. Ministerstvo zdravotnictví v sobotu na twitteru uvedlo, že nyní eviduje četné případy covidu-19 u účastníků hromadných akcí během dovolené v Chorvatsku. Doporučilo jim, aby se po návratu do Česka chovali obezřetně, vyhýbali se hromadným akcím a dodržovali bezpečný odstup od ostatních. Mají také sledovat svůj zdravotní stav.

Podle čísel ministerstva zdravotnictví se nákaza koronavirem za týden do středy 19. srpna prokázala u 35 Čechů, kteří pobývali v Chorvatsku. Je to polovina počtu z předchozího týdne. Od začátku prázdnin je takových případů 142. V zahraničí se pravděpodobně nakazilo celkem 320 lidí, za poslední týden se počet zvýšil zhruba o třetinu. Případy z ciziny představují v počtu nakažených za prázdniny necelá čtyři procenta.