Za schvalování teroristického útoku na mešity dostal muž tříletou podmínku

PRAHA Pražský městský soud uložil ve čtvrtek padesátiletému Václavu Klestilovi tříletý podmíněný trest za to, že na facebooku schválil teroristický útok na mešity v novozélandském Christchurchi. Uznal ho vinným z podpory a propagace terorismu.

Verdikt není pravomocný, státní zástupce i obžalovaný si ponechali lhůtu pro případné odvolání. O trochu mírnější trest za podobný čin dostala tento týden i Renáta Pelikánová, která v pondělí odešla od soudu s dvouletou podmínkou.

Podle předsedkyně senátu Hany Chaloupkové nebylo o mužově vině pochyb. Za obecný problém pak označila to, že lidé si při vkládání příspěvků na internet neuvědomují důsledky. „Nechceme někoho připravit o svobodu. Nechceme mu zničit život,“ pronesla. Soud podle ní však chce, aby lidé začali vnímat, že mohou za za podobné komentáře opravdu skončit až na 15 let ve vězení.

Soud podle předsedkyně senátu uložil Klestilovi nejpřísnější možný podmíněný trest - tříletý s podmíněným odkladem na pět let. Soudkyně zdůraznila, že pokud se v budoucích pěti letech něčeho nezákonného dopustí, bude muset nastoupit do vězení. Uvedla, že by si měl muž uvědomit, že na Novém Zélandu zemřelo několik desítek nevinných lidí, kteří měli rodiny.

Chtěl provokovat, o útocích ale mnoho nevěděl

Klestil podle žalobce Martina Bílého napsal v polovině loňského března do komentáře pod článek Hospodářských novin (HN) o útoku na mešity na Novém Zélandu: „Konečně měl někdo koule a ukázal, jak se na Mohamedány musí. Dobrá práce.“

Příspěvek vložil na facebookový profil deníku, kde byl veřejně přístupný. Podle obžaloby se tím dopustil trestného činu podpory a propagace terorismu, za který hrozí pětileté až patnáctileté vězení.

Padesátiletý řidič kamionu se k příspěvku přiznal. „Uznávám, že jsem napsal blbost. Víc jsem se tím ale nezabýval, neuvědomil jsem si, že se za to můžu dostat k soudu,“ uvedl. Komentářem pod článkem HN podle své výpovědi chtěl provokovat, o útocích podrobněji nečetl, ani o nich mnoho nevěděl.

Klestil dodal, že nepatří do žádné extremistické skupiny a terorismus ani násilí neschvaluje. S muslimy prý neměl nikdy problémy, začal je mít až v posledních letech, „kdy začali páchat vražedné útoky proti evropskému obyvatelstvu“. V České republice se podle své výpovědí zatím cítí bezpečně, v některých evropských zemích je to už ale horší.

Za provokaci pětiletý trest

Bílý v závěrečné řeči navrhoval, aby soud muži uložil pětileté vězení. Pro mimořádné snížení trestu pod spodní hranici není podle něj důvod. Podobně se vyjádřil již dříve v případu Pelikánové, která o pachateli útoků na Novém Zélandu na facebooku napsala: „Tak tohle je velký frajer, kéž by nás takových bylo víc, když s těma sviněma muslimskýma vlády nic nedělají a ještě jim ustupují.“ Proti jejímu podmíněnému odsouzení se žalobce na místě odvolal.

Pravicový extremista z Austrálie Brenton Tarrant zastřelil loni v březnu při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci vysílal v přímém přenosu na internetu.

Devětadvacetiletý muž je obžalovaný z 51násobné vraždy, pokusu o vraždu dalších 40 osob a z terorismu a hrozí mu doživotí. Vinu původně popíral, po roce se ale nečekaně přiznal.

Kvůli schvalování teroristického útoku v Christchurchi obdržel pražský městský soud i další obžaloby. Jednou z nich se bude zabývat příští čtvrtek. Zatímco Klestil a Pelikánová chválili pachatele na facebooku, další obžalovaný útok schvaloval na serveru drsnysvet.cz.