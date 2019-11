Záběry aktivistů odstartovaly masivní kontroly jatek. Zvažují se online kamery, veterináři budou chodit častěji

Praha Desetina českých jatek nedodržuje takzvané welfare zvířat, tedy že málo dbají na stav tvorů určených k porážce. Při své mimořádné říjnové kontrole to odhalila Státní veterinární správa (SVS). Stát výsledky celorepublikové inspekce nechce ignorovat a hledá možnosti přísnější kontroly. Ministerstvo zemědělství zváží i zavedení on-line kamer z míst porážky. Veterinární dozor bude muset být i častěji u vykládky zvířat.

Spouštěčem masivní kontroly bylo video z jatek ve Všeticích, jež zachycuje zaměstnance firmy Jokoma, kteří kopou do skotu a nepřiměřeně používají elektrické pohaněče. Říjnovou inspekci nařídil po zveřejnění drastického snímku od aktivistické skupiny Zvířata nejíme ministr zemědělství Miroslav Toman.

„V návaznosti na výsledky plošných kontrol budeme zkoumat možnosti a případně zavedeme přísnější opatření. Nicméně vše je ve fázi diskuze a nemáme v plánu nic konkrétního,“ řekl LN mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Ministr zemědělství Miroslav Toman z ČSSD chce svolat pracovní skupinu, která by problematiku českých jatek řešila. „Navrhla by možnosti, jak dál postupovat,“ přibližuje mluvčí resortu.



Státní veterinární správa (SVS) prověřila celkem devadesát procent z 207 českých jatek, kde se poráží velká hospodářská zvířata. Na zbývajících jatkách mimořádná kontrolní akce nemohla proběhnout, neboť jejich provoz je nepravidelný a v době kontroly se na jatkách neporáželo.

Říjnová inspekce se zaměřila na blahobyt zvířat

Mimořádná inspekce jatek, která proběhla ve třetím říjnovém týdnu, se zaměřila především na oblast welfare zvířat, neboli pohodu zvířat a také na vykládku skotu. „V rámci kontroly se vyhodnocovaly i výsledky veterinárního dozoru na jatkách, z nichž vyplynulo, že na devíti procentech jatek byl v letošním roce zjištěn nějaký problém ve vztahu k welfare zvířat,“ řekl LN mluvčí SVS Petr Majer s tím, že veterináři zpětně vyhodnocovali chod jatek během celého letošního roku.

Špatnému zacházení se zvířaty chtějí aktivisté ze skupiny Zvířata nejíme předejít kamerovým dozorem na českých jatkách. „Kamerové systémy by mohly odradit od špatného a násilného zacházení se zvířaty a podporovaly by snahu dodržovat správné postupy,“ stojí v úvodu petice za zavedení kamer, kterou prozatím podepsalo přes dvaadvacet tisíc lidí. Resort zemědělství nápad nezavrhuje. „Je to jedna z věcí, kterou si necháme posoudit. Poté uvidíme,“ řekl mluvčí resortu Bílý.

Při kontrolách inspektoři zjistili, že některá jatka nejsou uzpůsobena k provedení porážky zvířete, které se během převozu poranilo a nemůže vstát. Proto SVS nařídila, že do budoucna by měla být pro podobné případy vybavena všechna zařízení. Na videu ze všetických jatek, které patří firmě Jokoma, personál zraněné zvíře kope a nevhodně vleče z přepravníku za lano ven. Zaměstnanci společnosti používají elektrické pohaněče nelegálním způsobem a míří s nimi i na hlavy zvířat. Zákon na ochranu zvířat proti týrání přitom říká, že elektrické pohaněče smějí být aplikovány jen na svaly zadních končetin a výboje nesmí trvat déle než jednu sekundu.

V souvislosti s děním na jatkách ve Všeticích SVS podala trestní oznámení na neznámého pachatele, případem se nyní zabývá policie. „Věc je v současné době ve stádiu prověřování pro možné podezření z trestného činu týrání zvířat,“ potvrdila LN mluvčí středočeské policie Eva Stulíková s tím, že s ohledem na vyšetřování bližší informace sdělovat nebude.

Jednatel firmy Jokoma Josef Komárek už v minulosti potvrdil, že záznam pochází z tamního závodu. Zároveň ale uvedl, že šlo o pochybení jednotlivce, nikoliv o běžnou praxi. Firma se podle něj snaží školit zaměstnance, aby se podobné věci nestávaly. LN oslovily Komárka, firma ale odmítla celou věc komentovat.



Přísnější kontrola vykládky

Během mimořádné říjnové kontroly SVS mimo jiné ověřovala i nastavení stávajícího systému, při němž na chod jatek dohlíží denní inspektoři z veterinární správy. SVS nově stanovila, že veterinární úředníci, kteří provádí denní dozor na jatkách, budou častěji přítomni u vykládky zvířat. „A to přesto, že platná veterinární legislativa povinnost fyzické přítomnosti inspektora u každé vykládky nevyžaduje,“ doplnil Majer.



Až dosud bylo středobodem činnosti denních inspektorů zjišťovat, zda je maso nezávadné a nepředstavuje ohrožení pro spotřebitele. „Každé zvíře na jatkách musí být prohlédnuto před porážkou a výsledné produkty jsou kontrolovány i po porážce,“ uvedl mluvčí SVS Majer. „V České republice se za rok porazí přibližně 115 až 120 milionů kusů zvířat, valnou většinu tvoří drůbež,“ přibližuje Majer.

Ilustrační foto.

Vedle denního dozoru veterinární správa provádí v zařízeních komplexní kontroly zaměřené na ochranu dobrých životních podmínek zvířat a na dodržování legislativy. „Na jatka dorazí větší počet inspektorů, kteří vykonávají souhrnná kontrolní řízení v rámci auditu,“ vysvětlil Majer. Prohlídky jsou ve většině případů hlášeny provozovatelům jatek dopředu, neboť k řízení je potřeba součinnost firem a doložení potřebné dokumentace. „V dosavadním průběhu roku bylo provedeno 128 komplexních kontrol, porušení legislativy bylo zjištěno během jedné z těchto akcí,“ sdělil LN mluvčí veterinární správy.



Karné opatření pro inspektrora všetických jatek



V případě všetických jatek šlo podle SVS o pochybení denního inspektora, kterého čeká kárné opatření. V souladu se služebním zákonem budou přijata kárná opatření i pro ředitele Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj, pod níž zařízení spadá. SVS firmě Jokoma nařídila, že skot bude muset projít i zvláštním vyšetřením, které prokáže, zda jsou zvířata způsobilá příjmu na porážku.

„Na jatkách se uskuteční opakované důsledné proškolení pro oblast welfare,“ uvedl Majer s tím, že proškolen bude muset být veškerý personál, který přichází do kontaktu se zvířaty. Rovněž začaly kontroly osmi dodavatelů skotu, kteří dodávali na všetická jatka krávy. „Bude prověřováno, zda byla dodávána jen zdravotně způsobilá zvířata,“ sdělil mluvčí veterinární správy. Všetická jatka doposud nevedla řádnou evidenci příjmu zvířat, to se do budoucna také změní.



Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, kterou v květnu schválila vláda a nyní vstupuje do prvního čtení, nezahrnuje přísnější opatření v rámci provozu jatek. Novelizace zpřísňuje pravidla pro vystupování zvířat v cirkusech, definuje pojem množírna či zakazuje takzvané mazlící koutky. Novelou veterinárního zákona, která už prošla třetím čtením a poputuje do Senátu, se pro česká jatka také nic nemění.

„Přísnější podmínky pro provozovatele jatek by případně měla zahrnovat novela zákona o veterinární péči, ta už je ale uzavřená,“ vysvětlil Bílý. Nová legislativa se mimo jiné zaměřuje i na podmínky chovu hmyzu jako hospodářského zvířete, velká jatka ovšem neřeší.



Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se loni v České republice vyrobilo 447 010 tun masa. Produkce vepřového masa se vyšplhala na 210 910 tun, drůbežího na 164 261 tun a hovězího na 71 579 tun. Nejnovější údaje ČSÚ z letošního roku ukazují, že zdejší produkce masa roste. Ve třetím čtvrtletí se meziročně zvýšila o 2,7 procenta na 112 320 tun.