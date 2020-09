Začal nový školní rok, kvůli karanténě neotevřely dvě desítky škol. Plaga mluvil o nezbytných omezeních

Praha V Česku začal nový školní rok, kvůli koronavirové nákaze ho doprovázejí hygienická opatření. V podzimních a jarních měsících budou omezení nezbytná, řekl při zahájení v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy ministr školství Robert Plaga (za ANO). Věří, že je školství na „covidový rok“ tentokrát víc připraveno. Dvě desítky škol podle spolku Pedagogická komora kvůli karanténě v úterý neotevřely.

„Škol, které jsou zavřeny z rozhodnutí krajských hygienických stanic, je v tuto chvíli nad deset,“ řekl Plaga. Podle něj v dalších školách o posunutí začátku školního roku pak rozhodli ředitelé. Neotevřelo tak do 20 škol z celkem 12 tisíc, uvedl Plaga. „Není to ohniskově. Spíše to jsou nahodilé výskyty po celé republice,“ dodal. Podle seznamu spolku Pedagogická komora bylo v pondělí večer v karanténě 20 mateřských, základních a středních škol a gymnázií.



Do prvních tříd v úterý nastoupilo 107 800 dětí. Celkem do škol zamířilo na 1,4 milionu školáků a školaček. Vrátili se do tříd po téměř půl roce. Kvůli koronavirové nákaze musely být školy od 11. března zavřené, do konce školního roku provoz plně neobnovily. Výuka byla na dálku.

Plaga věří, že je školství na „covidový školní rok“ víc připraveno. Omezení ve školách kvůli koronaviru budou ale na podzim a na jaře nezbytná, řekl ministr. Zmínil nošení roušek. Vyzval děti k ohleduplnosti a odpovědnosti.

Nošení roušek zatím povinné není, a to ani v Praze. Ta minulý týden získala na semaforu podle rizikovosti oranžovou barvu. V tomto stupni by se roušky nosit měly, hygienici to ale nenařídili. Rozhodnout musí ředitelé a ředitelky škol.

„Z mého pohledu by bylo jednodušší, kdyby pravidla byla ještě víc předvídatelná. Pro oranžový stupeň by bylo přehlednější, kdyby automaticky pražská hygienická stanice rozhodla o plošném nošení roušek,“ řekl Plaga. Podotkl ale, že hlavní město je nyní na semaforu na přechodu mezi zelenou a oranžovou.

Podle ministra se posílí také vybavení škol kvůli výuce na dálku. Školy se neobejdou bez zajištění počítačového servisu, dodal Plaga.