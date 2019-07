Zásah amatéra nám ztížil práci, Karlův most mohl i poškodit, říká restaurátor o zmizelém graffiti

PRAHA Pětimetrové graffiti měli památkáři odstranit z pilíře Karlova mostu do tří týdnů. V noci ze soboty na neděli, den po začátku prací, ale „okrasa“ ikonické stavby zmizela. Podle zástupců Technické správy komunikací (TSK) a památkářů se jedná o amatérský zásah. „Lidé by měli v takových případech spolupracovat se specialisty či přímo restaurátory,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Petr Kuneš z Technologické laboratoře Národního památkového ústavu.

Lidovky.cz: Stává se, že amatérským zásahem někdo v dobré víře památku poškodí? Nebo to bylo zcela výjimečné?

Každý zásah na památce přináší určitá rizika, že dojde k poškození jejích hodnot. Cílem památkové péče je samozřejmě tato rizika v možné míře minimalizovat. Jestliže se jednalo o zásah, jak říkáte amatérský, riziko poškození je jistě vetší. Jelikož v současné době nevíme, kdo a jakým způsobem graffiti odstranil, je těžké jednoznačně vyloučit, že k nějakému poškození nedošlo. I proto podobnému zásahu vždy předchází schválení záměru a následné zpracování restaurátorské zprávy, aby i s odstupem času bylo zřejmé, co a jakým způsobem bylo na památce provedeno.

Lidovky.cz: Ztížil amatérský zásah památkářům práci?

Ztížil, již z důvodu nejasnosti, co přesně se na této významné národní kulturní památce stalo. I kdyby k žádnému poškození Karlova mostu v tomto konkrétním případě nedošlo, není možné, aby se podobné zásahy děly bez vědomí jeho správce a bez naplnění zákonných požadavků.

Lidovky.cz: Co přesně může běžný prostředek, odhadem přípravek podobný ředidlu, způsobit na kamenech mostu?

Bez znalosti postupu, který byl použit, není možné odhadnout všechny možné scénáře. Neodborné použití rozpouštědel může znamenat například další penetraci barevných látek do hloubky pórů kamene, což může zhoršit další možnosti odstranění.

Lidovky.cz: Pokud by někdo nezasáhl, jaké technické postupy by restaurátoři použili?

Dle záměru zpracovaného restaurátorem, který měl odstranění provádět, a ke kterému jsem se také vyjadřoval, bylo plánováno vybrat nejvhodnější způsob čištění na základě zkoušek. Typově se měly zkoušet odstraňovací prostředky na bázi rozpouštědel, avšak aplikované ve formě pasty nebo gelu, aby se riziko penetrace barevných látek do kamene snížilo. O výsledcích těchto testů, které měly být zahájeny o víkendu, nemám bližší informace.

Lidovky.cz: Proč byl původní plán restaurace stanoven na tři týdny?

Termín zhotovení je věcí smluvních stran, tedy TSK a restaurátora. Předpokládám, že delší časový horizont byl domluven pro případ, že by se standardní postupy ukázaly jako nedostatečné, a bylo třeba hledat vhodnou metodu dočištění.

Lidovky.cz: Bylo odstraňování malby zrovna z Karlova mostu něčím specifické? Třeba stářím kamenů či jejich charakterem?

Odstranitelnost graffiti závisí mimo jiné na vlastnostech materiálu, na kterém je graffiti vytvořeno, na způsobu opracování jeho povrchu i na stavu, ve kterém materiál je. V případě dotčeného graffiti na pilíři Karlova mostu bylo od počátku zřejmé, že stav pískovce je různý, některé zasažené bloky vykazovaly velké povrchové poškození. To jsou faktory, které samozřejmě každý takový zásah komplikují.

Lidovky.cz: Co byste doporučil komukoliv, kdo by se jal amatérsky ošetřovat posprejovanou historickou stavbu?

Jedním z východisek památkové péče je uznání skutečnosti, že každá památka a tím spíše každý zásah na ní, je jedinečný. To platí také v případě čištění graffiti, kdy se lze setkat s rozličnými nátěry a spreji, které se liší složením nebo použitou barevnou složkou, velmi široká je také paleta atakovaných povrchů. Když odhlédnu od skutečnosti, že každý zásah na zapsané kulturní památce podléhá správnímu řízení, samotné odstranění by mělo být ponecháno specializované firmě, v případě uměleckých děl nebo velmi hodnotných povrchů pak restaurátorovi.

Lidovky.cz: Dokážete zhruba vyčíslit náklady na vyčištění zmíněné plochy?

Nedokážu, náklady v tomto případě nelze jednoduše stanovit podle rozměrů graffiti a nějaké tabulkové ceny za čtvereční metr. K povrchu bloků Karlova mostu je třeba přistupovat individuálně a přihlédnout k jejich stavu.

Lidovky.cz: Jak se náklady změnily zásahem amatéra?

To je spíše dotaz na restaurátora, sám jsem zatím neměl možnost posoudit stav pilíře po očištění.

Lidovky.cz: Jak často se obecně s posprejovanými památkami setkáváte?

Graffiti je celospolečenský problém, který se netýká pouze památek. Zkušenosti ze zahraničí, ale také z některých našich měst ukazují, že nejlepší prevence spočívá v udržování celkově dobrého prostředí, ve kterém žijí lidé, kteří mají k danému místu osobní vztah, účastní se komunitního života, a jsou tedy pozorní k jakémukoli poškozování majetku, nejen toho, který sami vlastní. Prevence založená pouze na technických opatřeních, jako je například opatřování fasád antigraffiti ochranou, je sama o sobě nefunkční. To může vést až k začarovanému kruhu, kdy městské části kontinuálně investují ohromné částky do odstraňování graffiti, což s trochou nadsázky pouze uvolňuje plochu pro další útoky a celková vizáž města zasaženého graffiti se navenek nemění.