Zástupci církví chtějí jednat s vládou o možnosti konání veřejných bohoslužeb

Praha Ekumenická rada církví (ERC) a Česká biskupská konference (ČBK) se obrátily na premiéra, představitele vlády a krizový štáb s žádostí, aby se mohly konat veřejné bohoslužby při zachování preventivních opatření. Uvedla to ve středu ERC na svém facebooku. Podle harmonogramu zveřejněného v úterý vládou by se bohoslužby stejně jako další kulturní a společenské akce měly konat od 8. června, a to jen za účasti méně než 50 lidí.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru se letos slavily ve zvláštním režimu Velikonoce, hlavní křesťanské svátky. Lidé je trávili doma, sledovali bohoslužby online a nemohli navštěvovat chrámy k tradičním setkáním.

Říct si ‚ano‘ s rouškou. Vir škrtá plány snoubenců, svatební salóny i oddávající zatím vyčkávají Tabulka postupného rozvolňování opatření proti koronaviru zveřejněná vládou explicitně bohoslužby či církevní poutě nezmiňuje. Agenda církví spadá pod ministerstvo kultury, jeho mluvčí Michaela Lagronová ve středu řekla, že kostely a poutě podobně jako třeba cirkusy spadají podle vládního harmonogramu pod hromadné akce, s jejichž uvolněním se počítá od 8. června. Ke stejnému termínu se počítá také s otevřením divadel či památek. Vláda uvedla, že se bude při konzultaci s hygieniky a epidemiology připravovat a zpřesňovat metodika pravidel, za nichž by se opatření měla rozvolňovat. Tedy mělo by se stanovit, za jakých podmínek bude možné navštěvovat divadla či památky a také o nich v určitém časovém postupu informovat, aby bylo možné se na ně připravit. „Pokud se nyní počítá s tím, že by se 8. června otevřela divadla, tak by třeba v polovině května mělo být známé, za jakých podmínek,“ upřesnila mluvčí. Vše bude záležet na tom, jak se situace s šířením koronaviru bude vyvíjet.