Zavřeme uhelné elektrárny a zrušíme soukromé exekutory, hlásá nové levicové hnutí Budoucnost

PRAHA Mladý politik Filip Hausknecht vzbudil pozdvižení, když navrhoval jako řešení bytové krize vyvlastňovat málo využívané byty. Nyní zakládá společně s dalšími asi 150 lidmi nové politické hnutí Svoboda, které chce vracet do Česka komunitní život a předělat společenský řád. Nový subjekt, který míří na sněmovní volby 2021 představuje spolu s ním v rozhovoru pro server Lidovky.cz druhá mluvčí projektu Vendula Couvreur.

Lidovky.cz: Kolik členů máte při zahájení své činnosti?

Hausknecht: V současnosti registrujeme okolo 150 členů. Už od zprávy o našem založení a spuštění webu se nám ale hlásí další lidé.

Lidovky.cz: Je to zatím spíše v Praze, nebo jste expandovali po republice?

Couvreur: Kromě Prahy máme zájemce o členství také v Brně a Ostravě, odkud pocházím já sama.

H: Už nyní jsou v naší členské lidé z různých krajů. Velmi brzy bychom měli mít pokryté všechny kraje.

Lidovky.cz: Dá se říct, že máte ve vztahu k současným politickým stranám nějaké ideologické kořeny?

C: Máme mezi sebou lidi s politickou minulostí i ty zcela nestranické, dále odboráře, aktivisty, členky různých spolků a družstev. Nedá se tomu tedy dát jednotná nálepka. Spojuje nás spíše vize budoucnosti než naše minulost.

Logo nového hnutí Budoucnost.

Lidovky.cz: Hádám, že byste se ale zařadili spíše do leva…

H: Jsme levicové hnutí budované zdola.

Lidovky.cz: Směřujete prý ke sněmovním volbám 2021. Vyzkoušíte si ještě před nimi spolupráci s nějakými dalšími stranami?

H: Přemýšlíme, že půjdeme už do krajských a senátních voleb. To vše vyřešíme na dubnovém ustavujícím sjezdu.

Lidovky.cz: Které strany jsou vám programově blízké?

C: Určitě jsou tu strany, které pro nás mají koaliční potenciál. Jmenujme například sociální demokracii, stranu Zelených a v některých tématech bychom našli shodu i s Piráty. S těmi je to ale komplikovanější, nejsou příliš ideově zakotvení.

Duální mluvčí nového hnutí Budoucnost Filip Hausknecht a Vendula Couvreur



H: Naše hnutí zakládáme, protože žádná současná strana nenabízí systémovou změnu, po které my voláme. Místo toho nabízejí způsob fungování státu, který podle nás není funkční. Jestliže se s námi někdo shodne na našich vizích, jsme připraveni spolupracovat.

Lidovky.cz: Když hovoříte o systémové změně, nejste vlastně antisystémové hnutí?

H: Tak bychom se neoznačili. Je ale pravda, že ve stávajícím systému jsou neustále problémy omýlající se neustále dokola. Takovým je třeba dluhová past, kterou považujeme za systémový problém. Lidi drží v chudobě a ekonomické neaktivitě. Ve sněmovně se nyní dluhové pasti řeší, jenže navrhované řešení nikomu nepomůže. Některé poslanecké návrhy by situaci naopak zhoršovaly. My nabízíme řešení, která by to vyřešila jednou pro vždy.

Lidovky.cz: Můžete dát nějaký příklad?

H: Zrušení soukromých exekutorů. Správci exekucí by podle nás měli být státní úředníci, kteří na tom nebudou vydělávat a nebudou k dluhům přidávat obrovské přirážky. Ty jsou v konečném důsledku příčinou neschopnosti dluhy splácet.

Lidovky.cz: Lidé vám budou argumentovat, že si za to dlužníci ale často mohou sami svým nezodpovědným chováním…

H: Rozhodovat, kdo si zato může, nebo nemůže sám je hodně složité. V současném systému je nastavená řada pastí. Působí tu marketingové agentury prodávající lidem, kteří financím příliš nerozumí, nevýhodné finanční produkty. Je snadné se v tom zamotat a nemyslíme si, že by za to měl člověk pykat celý život. Nakonec to není o tom, že by lidé nemohli svůj dluh splatit, ale o tom, že se na nich snaží někdo vydělat a drží je v chudobě.

Lidovky.cz: Tím jste se dostal od lidí, kteří dluhy vymáhají, k těm, kteří půjčky poskytují, třeba banky. Ty byste také chtěli regulovat?

H: Regulovat chceme silněji například úrokové sazby u půjček. Zároveň chceme zatočit s praktikami, jaké používá třeba firma Jana Kellnera Home Credit. Další věcí je sjednocování dluhů, nelze mít dvacet různých dluhů a každý řešit s jiným exekutorem.

Lidovky.cz: V čem by se tedy státní exekutoři lišili od těch soukromých?

H: Nebyla by v tom soutěž. V současnosti mezi sebou exekutoři soutěží a žene je touha po zisku. Státní exekutor by fungoval pouze jako úředník a funkci vymáhání dluhu by plnil lépe. Stát by se na tom nesnažil vydělat, fungovala by teritorialita exekutorů.

Lidovky.cz: Takže v praxi by si člověk půjčil od soukromého subjektu a v případě nutnosti dluh vymáhat by pohledávku převzal stát?

H: Ano, stejně jako ji dnes přebírá soukromý exekutor.

Lidovky.cz: Vaším silným tématem má být také bytová politika, která je hlavně v Praze velké téma. Jak chcete současný stav zlepšit?

C: Klíčem je zajištění dostupného bydlení pro všechny, především skrze podporu obecní a družstevní výstavby. Naší metou je v tomto směru Vídeň, kde je až polovina bytového fondu v majetku města nebo obecně prospěšných společností, které byty spravují ve veřejném zájmu. Není tak například místo pro spekulace či podnikání s byty ve stylu Air BnB. Bydlení není přece v první řadě byznys, je to lidské právo.

Lidovky.cz: Mít nyní v Praze polovinu bytového fondu v obecních rukou je ale zcela nereálné, alespoň skrze novou výstavbu. Hovořilo se například o tom, že část bytů z developerských projektů půjde rovnou obcím, v Berlíně zase město byty vykoupilo 6 tisíc bytů. Jaký recept máte vy?

H: Nástrojů je určitě víc. Stát musí do bytového fondu investovat, spravovat ho musí buď přímo stát, veřejné prospěšné organizace nebo alespoň družstva. Výkup je také možnost. My bychom rádi představili model „zpětných hypoték“. Díky těm by někdo byt svůj byt nabídnout obci či státu k prodeji se zárukou, že tam může dožít. Zpětně by pak dostal buď celou částku najednou, nebo jako pravidelný příspěvek k důchodu. Je to jen další forma, zaměřit se chceme hlavně na výstavbu.

Lidovky.cz: Zatím se bavíme o samých státních výdajích. Řešíte nějak i příjmy?

C: Příjmy bychom chtěli posílit přesunutím daňové zátěže z pracujících na větší zatížení právnických osob. Ročně proudí do zahraničí od nás několik stovek miliard v podobě transferních poplatků a dividend. To jsou obrovské objemy, jejichž částečné získání by zajistilo financování podobných projektů, jako je obecní bytová výstavba.

H: Přenesení daňového zatížení chceme cílit hlavně na kapitálové daně, obecně se chceme zaměřit na finanční trhy. Zdanit chceme velké majetky právnických osob. Stěžejní je, aby stát začal smysluplně investovat. Nesmí tu zůstávat politikům pomníky, například ve formě stadionů. Měli by to být třeba státní podniky, které do rozpočtu něco přinesou. Chtěli bychom proto založit třeba státní komerční banku či státního komerčního operátora.

Lidovky.cz: Místo privatizace současných podniků chcete tedy budovat nové státní…

H: V podstatě ano. V minulosti se tu už stalo, že se odsud chtěla stěhovat velká firma a zavřít tu nějakou významnou fabriku, ve které pracuje hodně lidí. V takových případech bychom uvítali vstup státu a investice do firmy tak, aby udržel pracovní místa a firmu ideálně uvedl zpět do normálního provozu. Finance by se tak vracely zpět do státní kasy.

Lidovky.cz: Když se ale podíváme třeba na OKD, tak je jasné, že některé firmy už zpět k zisku dovést nelze. Měl by stát investovat i do takových projektů, ve kterých téměř jistě tratí?

C: Zrovna doly pro nás asi nebudou nejlepší příklad.

H: Je to o smysluplných investicích. Zisk přece nemůže být jediným smyslem. Když přijde velké množství lidí o práci, sníží to spotřebu domácností. To snižuje HDP a tak dále. Možná to krátkodobě bude znamenat zvýšení investice ze státní kasy, ale dlouhodobě to ekonomice prospěje. Pak nebudeme řešit, že lidé nemají práci a nemají na nájem.

Lidovky.cz: Jak jste na tom s postojem k ekologii?

C: Základem je pro nás přechod na udržitelnou formu ekonomiky. Změny vyplývající z měnícího se klimatu by neměly dopadat na obyčejné lidi a za jejich nápravu by měli zaplatit ti, kteří na nich primárně zbohatli. Chceme se například vyvarovat aby následkem klimatických změn nevyskočily ceny energií či vody.

Lidovky.cz: Jak toho chcete dosáhnout? To je otázka za miliony hlasů…

H: Primárně je potřeba dosáhnout toho, aby přírodní zdroje, které lidé potřebují denně využívat, nebyly v rukách soukromníků. Když budou docházet zásoby, ceny poletí vzhůru. Ve chvílích krize pak není možné, aby o tom rozhodoval miliardář.

Lidovky.cz: Podle vás nemá boj s klimatickou změnu dopadat na obyčejné lidi. Neznamená to ale přeprogramovat jejich spotřební návyky?

H: Není potřeba měnit spotřební návyky lidí, změnit musíme konzumní návyky celého západního světa. Aby se sem přes půl planety nedovážela zelenina, kterou si můžeme vypěstovat na českých polích. S tím souvisí posílení železniční sítě, aby každou obcí neprojíždělo sto kamionů za hodinu. Místo toho se zboží může vozit po železnicích.

Lidovky.cz: To by znamenalo řadu dalších státních výdajů, na menších železničních tratích stát zpravidla prodělává. Máte ve svém týmu někoho, kdy by byl schopný připravit alternativní návrh rozpočtu a říct, odkud na to stát vezme?

H: V tuto chvíli ne, ale připravujeme to. Máme mezi sebou vystudované ekonomy, kteří se tomu mohou věnovat.

Lidovky.cz: Inspirujete se v zahraničí?

C: Inspiraci jsem našli například v dokumentu „Green New Deal for Europe“ (Nový zelený úděl pro Evropu – pozn. Red.), který dával dohromady tým vědců a odborníků z mnoha oblastí. Chtěli bychom se od toho odpíchnout a vedle evropských opatření představit konkrétní opatření i pro Českou republiku.

Lidovky.cz: A politická zahraniční inspirace? Levicové projekty byly někdy úspěšné – PODEMOS ve Španělsku, Syriza v Řecku – jinde se jim ale nedařilo, jako Corbynovi labouristé.

C: Sledujeme jistě všechny, které jste jmenoval. České prostředí je ale odlišné a to, co funguje v Řecku či Británii, by u nás zkrátka nešlo.

Lidovky.cz: Dokážete říct proč?

C: Zkusím to. Strávila jsem nějakou dobu v zahraničí, žila jsem v Belgii. Velkým rozdílem je, jakým způsobem žije národ jako komunita, ať už na úrovni měst nebo městských čtvrtí. To u nás funguje mnohem hůře, teprve se to probouzí. Naše hnutí se snaží komunity budovat a propojovat. Víme, že to zní ambiciózně, ale čeká nás dlouhá cesta.

H: Ještě doplním, že soudržnost, komunita a sousedství jsou vlastnosti u nás dlouho potlačované, byť ne otevřeně, pravicovou ideologií. Ta za poslední desítky let prostoupila společnost a tlak na individualismus se ozývá z nejvyšších mocenských pozic. Běžně vidíme, že nemáte v domě sousedy, ale turisty. Někdo si tam totiž zřídil Air BnB. Nájemní smlouvy jsou na jeden rok, takže se struktura v domech neustále mění. Mizí komunitní místa, kde člověk nepotřebuje peníze, aby se mohl potkat s ostatními. To vše se z naší společnosti vytratilo a my bychom to rádi vrátili.

Lidovky.cz: U nás v domě sice nikdo byt turistům nepronajímá, své sousedy ale přesto prakticky neznám. Mám vinit pravicovou ideologii?

H: Na vině může být i něco jiného, ale obecně bych řekl že ano. Pravicová rétorika individualismu prostupuje společností a médii. Funguje tu motto „každý sám za sebe“ a „urvěte si svůj kus žvance“, to se tu do lidí hustí každý den. Přichází to navíc i ze zahraničí. Člověk, který v tom vyrostl, komunitní život ani nezažil. O hodně přitom přichází, kdybychom totiž soutěž nahradili spoluprací, budeme se mít všichni lépe. Pokud známe své sousedy, máme se bezpečněji. Projevuje se to například v rodičovství, dříve jste dítě mohli dát pohlídat sousedovi, dnes už to běžné není

Lidovky.cz: Určitě si dovedete představit, že vás někdo nařkne z adorace bývalého režimu…

C: Bývalý režim byl totalitářský, v což se může zvrhnout každá ideologie. Pokud někam upíráme zrak, pak nás nejvíce láká skandinávský model. Režim, který vznikl v Sovětském svazu zcela zapudil snahy zlepšit situaci u nás v roce 1968, a je zcela odlišný od reality ve Skandinávii.

H: Ještě bych doplnil, že se vztahujeme také k Provolání studentů dělníkům a rolníkům, které bylo také velkým motorem změn v roce 1989. Jejich požadavky nejsou ani po třiceti letech naplněny.

Lidovky.cz: Bránili byste se nálepce radikálů?

H: Být radikální znamená jít ke kořenům, což je to, co prosazujeme. Takže bychom se tomu nebránili, jenže to slovo je dnes asi používané jinak. Jdeme naopak zcela normální cestou – založili jsme si hnutí a chystáme se do voleb ucházet se o hlasy voličů.

Lidovky.cz: Padla tu už slova o dělnících. Nejvíce podporovatelů máte v Praze, nebylo by pro vás ale příznačnější dostat na svou stranu právě dělníky mimo Prahu? Problémy, jež popisujete, budou asi palčivější mimo hlavní město…

H: Nepochybně, je to pro nás stěžejní, hodláme členskou základnu co nejvíce decentralizovat. Ale nechceme si dělat kampaň jen sami pro sebe, podporovat chceme správnou politiku přímo v ulicích. To znamená podporu třeba odborových organizací. Dokážu si například zopakujeme to, co někteří z nás dělali už dříve, že půjdeme do skladiště Amazonu a budeme tamní zaměstnance informovat o tom, že v místě funguje odborová organizace snažící se zlepšit pracovní podmínky. Podobné je to u lidí pracujících v dolech. Čeká nás transformace energetiky, která nepochybně dopadne na uhelný průmysl. Myslíme si, že je to dobře. Odmítáme ale, aby za to zaplatili horníci, kteří tam pracují.

Lidovky.cz: Jak byste s lidmi, kteří v takovém odvětví přijdou o práci, naložili?

H: Stát musí mít záchranný systém, který zajistí, aby žádný z těch lidí nepropadl do sociální nejistoty. Musí proběhnout nějaké odškodnění, na kterém se musí výrazně podílet uhelný průmysl, který už desítky let ví, co se s klimatem děje. Další krok by potom byl založit státní instituci, která by pomáhala s rekvalifikací. Chtěli bychom například vytvářet pracovní místa v zelené energetice.

Lidovky.cz: Když už jsme u zelené energetiky. Jak se díváte na jádro?

H: Zatím je pro nás problematické, že veškeré možnosti spojené s jádrem jsou časově i finančně velmi nákladné. Narážíme také na ohrožení demokracie, jelikož mocnosti stavějící bloky pro jaderné elektrárny tím získávají v cílových zemích obrovský vliv. Shodneme se ale na tom, že není možné prostě vypnout jaderné elektrárny, to je nereálně a přehnaně ideologické.

Lidovky.cz: Momentálně stojíte na příspěvcích členů. Chcete ale do sněmovních voleb, to se asi z dobrovolných příspěvků utáhnout nedá…

C: Naším cílem je teď rozšířit členskou základnu tak, abychom to mohli z členských příspěvků poskládat. Dokážeme si představit, že přilákáme také některé drobné dárce. Zároveň investice našich členů není jen finanční, téměř všechny věci spojené s organizací hnutí děláme nyní interně za pomocí kolektivní inteligence. Dokážeme tak ušetřit spoustu peněz a využít lidi, kteří mají v jistých oborech expertízu.

Lidovky.cz: Kolik tedy potřebujete členů, abyste mohli fungovat celostátně?

H: Chtěli bychom odtabuizovat členství v politické straně, lidé musí na politice participovat. Nestavíme volební stranu, jsme hnutí. Neskončíme proto po sněmovních volbách ,bez ohledu na výsledek. Je těžké spočítat, kolik členů je potřeba. I jiných stran by se náklady na vnitřní organizace počítaly ve stovkách tisíc. My to máme všechno zadarmo díky nadšení našich členů.

Lidovky.cz: Nicméně se začnete nevyhnutelně profesionalizovat, na celostátní úrovni už je nutná práce na plný úvazek. Jste na to připravení?

H: Ano, právě u nás běží výběrové řízení na administrativní výpomoc, což už bude klasické zaměstnání. Zároveň s tím bychom měli mít brzy i kancelář.

Lidovky.cz: Dáte dohromady tři co nejkonkrétnější opatření, se kterými byste rádi oslovili voliče?

H: Výstavba obecních bytů, zrušení soukromých exekutorů a zavření uhelných elektráren a přesun pracovních sil do čisté energetiky.