Zdravotníci mohou dostat druhou očkovací dávku o týden později, platí to i pro Babiše a Blatného

Praha Zdravotníci, kteří dostali první dávku očkování proti covidu-19, by mohli obdržet druhou dávku o týden později, než bylo v plánu. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes po návštěvě pražské Nemocnice Na Františku novinářům řekl, že po dohodě s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) by se měli očkovat až 28., nikoliv 21. den po první dávce.

Totéž se bude týkat Babiše, který o týden odsunul druhou dávku plánovanou na nejbližší pondělí. Také Blatný druhou dávku o týden odloží, řekl večer televizi Nova.

Babiš dostal první dávku vakcíny od firem Pfizer a BioNTech v Česku 27. prosince v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Očkování se od té doby týká zdravotníků či seniorů v domovech. „Jsem rád, že jsme se domluvili s ministrem zdravotnictví, že není potřeba hlavně zdravotníky očkovat 21. den, ale stačí 28. den,“ řekl dnes Babiš. Umožní to podle něj získat prostor pro očkování seniorů nad 80 let, pro které se dnes ráno spustil systém rezervací.



Později Babiš upřesnil, že nejde o nařízení. „My jsme to doporučili ředitelům našich nemocnic, které budou očkovat podruhé své zdravotníky,“ uvedl. Očkování lze aplikovat po 21 až 42 dnech, takže odklad nevadí, řekl. „Není to pravidlo, je to doporučení. Předpokládám, že pan ministr to komunikoval ředitelům,“ dodal.

„Pan ministr požádal nemocnice, aby maximalizovaly počet seniorních slotů i tak, že posunou některým zdravotníkům o týden druhou dávku,“ odpověděla mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Blatný o tom podle ní mluvil i s jihočeským hejtmanem a šéfem Asociace krajů Martinem Kubou (ODS).

Premiér dříve uvedl, že druhou dávku vakcíny dostane v pondělí 18. ledna. „Já to taky posunu o týden, abychom získali ten týden na to, aby se mohli očkovat senioři nad 80 let,“ řekl.

Blatný byl 27. prosince prvním z očkovaných ve Fakultní nemocnici Brno. Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že druhou dávku dostane v neděli 17. ledna v 11:00. Ministr ale večer televizi Nova řekl, že dávku odloží. „Já sám si také zruším druhou dávku, kterou jsem měl dostat tento týden, a posunu ji o týden,“ řekl.