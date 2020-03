Zeman chystá další veřejné vystoupení, uvedl Mynář. On jediný má v Lánech k prezidentovi přístup

Praha Prezident Zeman chystá další vystoupení, zatím ale není známo kdy a jakým způsobem, uvedl kancléř Vratislav Mynář. V rozhovoru pro iDnes také zmínil, jak probíhá Zemanova izolace v Lánech a proč je podle něj třeba děkovat Číně za dodávku materiálu.

Zeman se nachází v Lánech a je v izolovaném režimu. K prezidentovi má přístup pouze kancléř. Prezident, jak říká Mynář, dále pracuje, telefonuje si se světovými státníky a podepisuje zákony. Jeho ochranka, jak zmínil v rozhovoru pro server iDnes.cz, se u něj střídá každých šest dní a den před nástupem se musí otestovat na koronavirus. Na ten je pravidelně testován veškerý personál i Mynář samotný, který byl od svého návratu z Číny testován čtyřikrát.



Mynář zdůraznil Zemanovu roli při získání dodávky zdravotnického materiálu z Číny. „Pan prezident v době, kdy bylo Číně nejhůř, jasně deklaroval, že Česká republika nemůže zůstat stranou. Byť to byl symbolický dar ve výši několika milionů korun, zařídil humanitární pomoc, dal mi jako vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky úkol, abych to zorganizoval. Jsem velmi rád, že to bylo napříč podnikatelskou sférou, přispívaly kraje, města i fyzické osoby, samozřejmě také Kancelář prezidenta republiky,” uvedl. Zeman podle Mynáře získal svým krokem obrovský obdiv a vděk Číny.

Kritika Zemanova projevu, který 19. března odvysílala TV Prima, není podle Mynáře oprávněná a prezident se nemůže zavděčit všem. „Někteří kverulanti nejprve panu prezidentovi vyčítali, že nevystoupil, že je někde schovaný, zašitý. V momentě, kdy vystoupil, našli si zase nějaké připomínky k tomu, kde vystoupil. Že to není ve veřejnoprávních médiích,” sdělil kancléř.

Čína byla údajně jediným státem, který mohl v kritické chvíli zajistit dovoz roušek. „Možná má někoho jiného pan senátor Pavel Fischer, nebo primátor Prahy Zdeněk Hřib lepšího dodavatele z Tchaj-wanu. Opakuji, že nás Čína upřednostnila i díky dlouhodobě dobrým vztahům pana prezidenta” řekl. Podle něj si Čína pochvalu v prezidentově projevu plně zasloužila za svou rychlou reakci.

Číně by se podle kancléře mělo za zdravotnické pomůcky děkovat i přesto, že je země Česku prodává. Údajně tak činí za ‚zajímavé ceny,’ a ve velmi rychlém čase. Zdravotnický materiál z Číny je například šestinásobně levnější než ten, který objednal primátor Hřib. Do Česka má nyní létat týdně devět letadel China Eastern, což by mělo zajistit dostatek zdravotnického materiálu, řekl.

Deník N nedávno informoval o tom, že čínská ambasáda v Česku během ledna a února skupovala zdravotnické potřeby a vyvážela je do Číny. Premiéra o tom měla informovat Bezpečnostní informační služba na začátku března. Při otázce na tuto skutečnost Mynář řekl, že o tom nemá informace. Poznamenal ale, že Deník N píše lživě a BIS by měla být prošetřena kvůli úniku informací.

S tvrzením, že se Čína snaží dodávkami materiálu zavázat evropské státy, Mynář nesouhlasí. „Než propukla pandemie koronaviru, byl největším nepřítelem kohokoli, kdo neměl rád Čínu, pan prezident. Zbytečně jsme poukazovali na to, že třeba německá kancléřka Merkelová tam do té doby byla devětkrát, francouzský prezident Macron uzavíral s Čínou mnohamiliardové zakázky. To nikomu nevadilo, náš pan prezident ano,” namítl. Kupováním čínského materiálu se Česko podle Mynáře nestane čínskou kolonií. „Je to nesmysl,” řekl.

Mynář také naznačil, že Zeman chystá další veřejné vystoupení. „Teď nechci říkat, jestli s projevem, formou nějakého rozhovoru, významného článku, nebo jak. Ale určitě vystoupí,” uvedl.

Zeman se zatím stále chystá na oslavy výročí konce 2. světové války v Moskvě. Mynář řekl, že Rusko zatím tuto akci nezrušilo. Pokud by ale trvala současná omezení cestování, Zeman by do Moskvy jet nemohl a podle kancléře ani nechtěl.