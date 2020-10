Zeman podpořil výzvu lékařů, aby se lidé kvůli volným lůžkům vzdali kouření. Sám s cigaretami nekončí

Praha „Odložte cigaretu, uvolníte místo v nemocnici, pomůžete v boji s koronavirem!“ Tak zní heslo spojené s podzimní výzvou českých lékařů, která se snaží přesvědčit kuřáky, aby našli vůli a právě nyní se svým zlozvykem skončili. Záštitu výzvě udělil prezident Miloš Zeman, dlouhodobý kuřák.

„Obvykle pomáháme my, zdravotníci, Vám, tentokrát se obracíme my s prosbou na Vás. Jak víte, potřebujeme pro nemocné s covidem uvolnit ruce personálu a lůžka v nemocnicích,“ uvádí lékaři v prvních odstavcích výzvy Daruj lůžko.

Právě kouření totiž zvyšuje potřebu lékařské péče a podle lékařů po zanechání kouření, aktivního i pasivního, nemocnost rychle klesá. „Jen zavedení nekuřáckých prostor ušetřilo desetitisíce hospitalizací,“ míní lékaři. Apelují tak, aby lidé zanechali svého zlozvyku a lůžka pomohli uvolnit ve chvíli, kdy jsou nemocnice přetíženy kvůli pandemii koronaviru.

Akci českých lékařů svým podpisem zaštítil i dlouhodobý kuřák - prezident Miloš Zeman. „Jsem rád, že pan prezident pochopil a podpořil důležitost výzvy. Bylo by skvělé, kdyby i on sám šel občanům příkladem. Nezastíráme, že odvykání je obtížné, ale věříme, že kdyby to pan prezident zkusil, mohl by se stát pro řadu kuřáků vzorem hodným následování. S odbornou pomocí roste úspěšnost odvykání několikanásobně,“ okomentoval záštitu iniciátor akce lékař Radek Svoboda.

To se však podle prezidentova tiskového mluvčí Jiřího Ovčáčka nestane, prezident si cigarety odpírat neplánuje. „Je to vskutku důležitá výzva. Pokud jde o pana prezidenta, s cigaretami sice nekončí, ale chce podpořit impuls veřejnosti. Nejde o pokrytectví, ale o touhu, aby se ostatní nevydávali na cestu nikotinismu,“ sdělil Ovčáček redakci Lidovky.cz.

Závěrem výzvy je odkaz na několik variant, jež by mohly dlouhodobým kuřákům pomoct při odvykání. Mezi účinné varianty lékaři uvádi osobní poradenství v Centrech pro závislé na tabáku, poradenských centrech v lékárnách či v ambulancích, dále bezplatnou Národní linku pro odvykání nebo stažení aplikace Adiquit, vyvinuté za spoluúčasti českých odborníků.