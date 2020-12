Zeman už má ruku přes 100 dní v ortéze. Je to déle než obvykle, podle ortopeda může jít o prevenci

PRAHA Déle než tři měsíce od chvíle, kdy si prezident Miloš Zeman zlomil pažní kost na pravé ruce, zůstává jeho končetina při veřejných vystoupeních v ortéze. Podle ortopeda může jít o prevenci.

Pětadvacátého srpna si prezident Miloš Zeman po pádu zlomil pažní kost na pravé ruce. Po sledování večerních zpráv v televizi se rozhodl jít bez hole a upadl při chůzi. Následovala operace v kompletní narkóze v pražské Ústřední vojenské nemocnici, při které lékaři zpevnili kost titanovým hřebem. Od té doby nosí hlava státu ortézu, již ze své pravačky na veřejnosti nesundává.



„V domácím prostředí pan prezident už nemusí ortézu nosit. Při pracovních aktivitách ještě ano,“ řekl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zároveň popřel, že by nadále nasazená umělá dlaha byla důsledkem nějakých komplikací při rehabilitaci. Obecně platí, že zranění pažní kosti bývají standardně zhojena v horizontu týdnů až dvou měsíců.

Někdejší šéf Zemanova lékařského konzilia, otorinolaryngolog Martin Holcát, řekl Lidovým novinám, že o zdravotním stavu hlavy státu v současnosti nemá přehled. Konzilium bylo rozpuštěno v roce 2016 poté, co prezident přešel na model konzultací s jednotlivými odborníky.

„Obecně se ortéza používá po zlomeninách jako prevence. Určité riziko, že dojde k obnovení zranění, totiž existuje vždy,“ vysvětlil Holcát. Doplnil také, že kupříkladu cukrovka, jejímž druhým typem prezident trpí, komplikuje prakticky všechny zdravotní nesnáze. Jako možnou příčinu případných komplikací při léčbě zlomeniny ruky ji však nevidí.

Pokud však v Zemanově pravé pažní kosti dosud nedošlo ke kompletnímu zhojení, hrozil by prezidentovi návrat na operační sál.

„V takovém případě by se to muselo reoperovat. Nezahojí-li se zlomenina do šesti měsíců od úrazu, nezahojí se to už vůbec,“ řekl Lidovým novinám přednosta I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Tomáš Tomáš s tím, že v takovém případě by byl potřeba nějaký druh zásahu – lepší stabilizace nebo přidání kostního štěpu. Ačkoli Zemanovu podrobnou anamnézu Tomáš nezná, nemyslí si, že by takový krok byl v tomto případě třeba.

Podle Tomáše však nejde pouze o kosti, případné komplikace dle něj mohou po operaci představovat také měkké tkáně či klouby. Obojí může být obtížnější rozhýbávat, zvlášť děje-li se tak po dlouhodobé fixaci. „I proto musí rehabilitace probíhat postupně. Fixace ortézou je tedy ještě často namístě jako preventivní opatření,“ řekl brněnský ortoped.

Podle Tomáše je možné, že se kompletní rekonvalescence může protáhnout třeba i na rok. Vzhledem k tomu, že Zemanovi při chůzi často pomáhají členové jeho ochranky přidržováním třeba právě za paže, není dle ortopeda od věci ortézu pro jistotu mít. Rekonvalescence totiž podle něj, zvláště po operaci, může být bolestivá. K protažení doby nutné pro úplné zhojení prezidentovy pravice navíc mohou dle Tomášových slov „přispět“ také přidružené diagnózy. „Poškozené tkáně se kvůli nim regenerují delší dobu. Přispívají k tomu další onemocnění stejně jako třeba věk,“ uvedl ortoped.

Údajná rakovina u soudu

Otázky kolem Zemanova zdravotního stavu jsou předmětem spekulací prakticky od chvíle, kdy v roce 2013 nastoupil do úřadu prezidenta. Ještě v témže roce si přivodil zranění kolene, které ho nejprve upoutalo na vozíček a později musel využít hůl. Potíže s chůzí má Zeman také kvůli polyfunkční neuropatii, což je nemoc napadající nervová zakončení, v jejím důsledku má prezident sníženou citlivost na nohou od kotníků níže. Kromě toho se o hlavě státu ví, že trpí již zmíněnou lehčí formou cukrovky.

Dohady o zdraví prezidenta se už dostaly i před soud. Někdejší zastupitel městské části Brno-střed Svatopluk Bartík totiž v listopadu 2017 před volbami hlavy státu na svém facebookovém profilu napsal, že Zeman má rakovinu, odmítá se léčit a zbývá mu pár měsíců života. Zdůvodnil to tím, že lidé mají právo vědět, jak na tom Zeman je.

Prezident podal na Bartíka trestní oznámení pro pomluvu a žalobu na ochranu osobnosti v rámci občanskoprávního řízení. Spor se táhl do letošního září, kdy Městský soud v Brně nařídil Bartíkovi, aby se prezidentovi omluvil a zároveň mu vyplatit 250 tisíc korun odškodného. Ze zdravotní dokumentace, jíž si soud vyžádal, vyplynulo, že prezident rakovinu neměl.