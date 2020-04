Ženská lobby žádá o rovné zastoupení žen a mužů v radách řešících koronavirus. Zařídit to má Válková

Praha Česká ženská lobby (ČŽL) žádá vládu, aby ve svých komisích a radách k řešení koronavirové krize dbala na vyrovnané zastoupení mužů a žen. Poukazuje na to, že v šestnáctičlenné Národní ekonomické radě vlády (NERV) má být jediná žena. Vyzvala vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou (ANO), aby se o paritní složení poradních orgánů zasadila.

ČŽL to uvedla v otevřeném dopise. Připojila seznam dvou desítek expertek z řad podnikatelek, investorek, rektorek vysokých škol, bankéřek či manažerek.

„Jak se ukazuje v průběhu nouzového stavu, ženy při řešení současné situace chybí. Ke koronakrizi se vyjadřují výhradně mužští politici a experti, ve veřejném prostoru chybí ženská perspektiva nahlížení problémů,“ uvedla ČŽL, která zastřešuje čtyři desítky organizací na pomoc ženám, rodinám, menšinám či na podporu lidských práv. Z vlády se v médiích nejčastěji objevují premiér, ministři průmyslu, zdravotnictví a vnitra, ale i ministryně financí a práce. Situaci často komentují epidemiologové, lékaři, podnikatelé, poslanci, senátoři či starostové.

Lobby připomíná, že koronavirová krize dopadá na muže i ženy. Ty podle odborných studií dokonce postihuje víc. Ženy také tvoří většinu personálu v nemocnicích či v domovech pro seniory a další potřebné. Podle ČŽL by se s ohledem na ženy a muže měla tedy navrhovat a přijímat i opatření.

NERV by měla připravovat doporučení při přípravě strategických plánů a vyhledávat případné problémy v ekonomice. Přijatá záchranná opatření proti dopadům koronavirové nákazy by měla také vyhodnocovat a navrhnout další kroky, a to v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na příští rok i s výhledem na další léta.

„Pokud prosadíme dobrou praxi rovného zastoupení žen a mužů, která se osvědčila v ekonomicky nejvyspělejších státech, přispějeme nejen ke kvalitě demokracie, ale především k rychlejší obnově naší socioekonomické situace,“ uvedla v otevřeném dopise zmocněnkyni lobby. Žádá, aby vláda sestavovala rady a komise podle své schválené politiky pro rovnost žen a mužů. Vyzvala Válkovou, aby se o to zasadila. „Bez zapojení žen do řešení krizové situace nemůže vláda dosáhnout úspěchu,“ dodala ČŽL.