Hospody jen do 22. hodiny, omezení venkovních akcí. Prymula upřesnil nová opatření, zatím budou na 14 dní

Praha Ministerstvo zdravotnictví připravilo další opatření, která mají zpomalit postup epidemie covidu-19. Šéf resortu Roman Prymula uvedl, že se omezí otevírací doba restaurací na 22.00 a také se sníží návštěvnost na sportovních akcích. Počet diváků se od čtvrtka sníží na 2000 sedících lidí venku a tisíc v halách. Problémem jsou i kontakty lidí po zápasech, uvedl ministr.

Omezení ministr návštěvnosti Prymula konzultoval s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou. Při příznivém vývoji epidemiologické situace by mohlo platit jen 14 dní.



„Někteří namítají, že by chtěli, aby to bylo poměrově, a ne limitováno na 2000, aby na velkých stadionech to bylo více. My si toto uvědomujeme, ale zcela záměrně je limitace na tomto počtu, protože v takovýchto případech dochází k poměrně blízkým kontaktům po ukončení zápasu kolem stadionu. To je důvod, proč tady nejsou rozdíly,“ poznamenal ministr.

Nejedná se ale o jediné opatření, které ministerstvo zdravotnictví připravilo. Prymula potvrdil i zavírací dobu hospod ve 22 hodin, i v tomto případě půjde o omezení na dobu 14 dnů, načež celou situaci resort s hygieniky vyhodnotí.

Ministerstvo zdravotnictví také vyhlásí opatření, která se budou týkat kadeřnictví a holičství. Nezavře je, ale dá další pokyny pro jejich provoz.

Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob, řekl také Prymula. Dál platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než 10 lidí.