PŘEHLEDNĚ: Omezení pro hromadné akce i restaurace, k porodu s rouškou. Jaká nová opatření Prymula nařídil?

Praha Boj proti koronaviru pokračuje, pravidla „hry“ se mění a opět přitvrzují. Ministr zdravotnictví Roman Prymula vyhlásil nová opatření proti šíření nákazy, neboť je podle něj situace stále alarmující. Zaměřil se tak na omezení počtů návštěvníků akcí a provozní dobu barů a restaurací, kde je riziko nákazy největší. Server Lidovky.cz přináší aktuální přehled opatření, která začnou platit od čtvrtka a jež mají podle Prymuly trvat dva týdny.

Kulturní a sportovní akce

Ministr zdravotnictví Prymula se zaměřil zejména na kulturní a sportovní akce. Aktuálně se omezily kapacity, které jsou nově nastaveny tak, že počet sedících diváků na venkovních sportovních a kulturních akcích je dán na 2000, na vnitřních akcích je limit 1000 sedících lidí, pokud jde o akce s více sektory.

Další hromadné akce

Nadále platí zákaz vnitřních akcí na stání pro více než deset lidí. Co se týká běžných divadelních představení, těch by se opatření podle Prymuly příliš dotknout neměla. „Je omezení na 500 osob, pokud budou v jednosektorovém režimu, pokud ve vícesektorovém režimu, tak 1000 osob,“ dodal. Výjimkou je podle něj Národní divadlo, které má vyšší kapacitu.

Venkovní akce na stání se budou moci konat pouze do účasti 50 osob. Například na větší festivaly s plánovanou několikatisícovou účastí tak budou mít opatření podle Prymuly velký dopad. „To by se mělo nějakým způsobem řešit,“ vyjádřil se k možným kompenzacím pro pořadatele. „Rozhodně nastávají dopady na velké akce, festivaly. Bezesporu dochází k efektu, který je nežádoucí, kdy ekonomické dopady jsou, ale bohužel to jinak v tuhle chvíli nejde,“ dodal.

Bary a restaurace

I v pohostinství došlo k dalším změnám. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být zavřené restaurace, bary a jiná stravovací zařízení po dobu dvou týdnů. Od minulého pátku navíc nesmějí restaurace a bary vpustit do svých prostor více lidí, než kolik mají míst k sezení. Od soboty navíc už musely mít zavřeno mezi půlnocí a 06:00, nyní se doba opět zkrátila. Zkušenosti ze zahraničí i z Česka podle dřívějších vyjádření ministerstva ukázaly, že bary se často staly ohnisky šíření nákazy.

Kadeřnictví a holičství

Další opatření se budou týkat také provozoven služeb, jako jsou holičství a kadeřnictví. „Jsou to opatření, která říkají, že tam musí probíhat dezinfekce. A že tam musí být dezinfekce k dispozici,“ uvedl Prymula.



Svatby

Ministerstvo zdravotnictví naopak zatím neomezí počet hostů na svatbách nad rámec stávajících limitů pro hromadné akce. „O tom se zatím hovoří. Je jasné, že to je dopad, který je velmi citlivý. Pokud k němu dojde, bude avizován dostatečně dopředu, aby se mohli svatebčané a organizátoři zařídit,“ doplnil ministr.

Návštěvy v nemocnicích

V nemocnicích a sociálních zařízeních aktuálně platí zákaz návštěv. Výjimku tvoří návštěvy u nezletilých a umírajících, co se týče porodů a přítomnosti otců u nich, je povolena, ale pouze s nasazenou rouškou a při nepřítomnosti příznaků koronaviru.