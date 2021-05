Přijímačky byly těžké, stěžují si jako každý rok žáci. Problémem prý byla třeba geometrie

PRAHA Přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia se ani letos neobešly bez stížností žáků a rodičů, podle kterých byly testy moc těžké. Přijímací proces měli letos žáci navíc ztížený tím, že byli téměř celý rok doma na distanční výuce. Přesto ale podle informací serveru Lidovky.cz žáci u testů nedopadli ve srovnání s minulými lety výrazně hůře.

Oficiální výsledky pošle Cermat, který jednotné testy z češtiny a matematiky připravuje, ředitelům škol 19. května, ti pak mají dva pracovní dny na zhodnocení a oznámení výsledků uchazečům. Cermat zatím nic komentovat nechce. „Počkáme, až budou výsledky zcela vyhodnoceny. Je brzo na to, vynášet nějaké soudy,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí Cermatu Marek Lehečka.



„Po standardních kontrolách, kterými výsledky testů jednotných přijímacích zkoušek každoročně procházejí, má ministerstvo školství možnost opravného prostředku v podobě validační komise. Zasedne 18. května a bude mít mít například možnost uchazečům uznat případné sporné úlohy nebo jejich části,“ řekl serveru Lidovky.cz ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Zásadní je motivace žáků

Nejvíce si žáci a rodiče stěžovali na matematiku, kde se objevily úkoly z geometrie, která se obtížně vysvětluje skrze online výuku. Exministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) jim dává za pravdu. „Nepřizpůsobit testy roční distanční výuce bylo necitlivé, ale hlavně věcně nesprávné. Distanční výuka neměla ani nemohla plně nahradit běžnou prezenční výuku,“ okomentovala pro Lidovky.cz Valachová.

Distanční výuka, která se ve stížnostech opakovala nejčastěji, dopadla podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka na všechny žáky stejně, takže měli všichni stejné podmínky. Pokud by opravdu ovlivnila výsledky, dopadem by bylo snížení počtu bodů plošně u všech žáků. „To není žádný fatální problém, protože my je rozřazujeme do žebříčků, kde je hodnotíme podle dosažených výsledků. A je jedno, jaká je absolutní hodnota těch čísel, jde o vzájemné srovnání,“ vysvětlil Zajíček.

Přijímací zkoušky nanečisto, které pořádá společnost Scio, letos v dubnu dokonce dopadly lépe než před pandemií. Zlepšili se především žáci pátých tříd, kteří se hlásí na gymnázia. Ti měli v roce 2018 z češtiny v průměru 32,5 bodů, zatímco letos 36,6 bodů z 50. V matematice se páťáci oproti roku 2018 zlepšili z 34,2 na 39,9 bodů, deváťáci se v matematice zlepšili z 16,6 na 21,6 bodů z padesáti. Letos se přihlásilo méně dětí, což mohlo způsobit mírné zkreslení. Důvodem dobrých výsledků může být i to, že přihlášení žáci vzali letošní přípravu do vlastních rukou.

Zásadní je totiž motivace žáků. „Chápu, že distanční výuka může být problém, ale na druhou stranu spousta škol i jiných organizací nabízela online distanční přípravné kurzy, dokonce některé byly zdarma,“ říká Zajíček s tím, že jeho kolega v Teplicích nabízel uchazečům podobnou přípravu zdarma. Z 600 zájemců o studium se mu však přihlásilo jen 150.