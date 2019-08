Zmrzliny i led do nápojů jsou plné bakterií, zjistila inspekce. Prodejci prý podceňují hygienická pravidla

BRNO Část kopečkových i točených zmrzlin je kontaminována bakteriemi, a to 37 procent vzorků, které zkoumala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Je to více než v předchozích třech letech. Stejně tak obsahuje bakterie led, který přidávají prodejci do nápojů. Problematických vzorků ledu bylo dokonce 40 procent, uvedl v úterý v tiskové zprávě mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Inspekce našla ve vzorcích různé druhy bakterií a soudí, že prodejci podceňují hygienické požadavky.

Inspekce zatím vyhodnotila vzorky do 31. července. Mezi bakterie, které se v ledu nacházejí, patří Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterokoci, koliformní bakterie a bakteriální kolonie. Ve zmrzlinách se nacházejí nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Inspekce zatím zkoumala 47 vzorků ledu a 131 vzorků zmrzlin.

„Významná část provozovatelů stále hrubě podceňuje rizika spojená s nedodržením hygienických postupů při výrobě, skladování a prodeji ledu. S tím souvisí porušení hygienických limitů pro přítomnost mikroorganismů,“ uvedl Kopřiva. U zmrzliny lze za hlavní příčinu problémů považovat nedostatečnou sanitaci zařízení na výrobu a také kontaminované vstupní suroviny. „Jejich hodnocení provozovateli potravinářských podniků spočívá často jen ve vizuální kontrole. Roli může hrát i nedostatečné proškolení personálu,“ uvedl Kopřiva. V provozovnách s nevyhovujícími vzorky zakázali inspektoři na místě užívání zařízení, nařídili sanitaci a následný mikrobiologický rozbor akreditovanou laboratoří. Až po vyhovujícím výsledku inspektoři umožní zařízení znovu používat. S dotčenými provozovateli SZPI také zahájí správní řízení o uložení sankce.