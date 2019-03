Učte se od mistra. Jak na čokoládový fondant se zmrzlinou?

Od koho jiného se naučit, jak připravit pravé italské rizoto či těstoviny, než od Itala? Nechce se vám trávit v kuchyni při přípravě večeře příliš mnoho času? Zkuste chutné a přitom na přípravu nenáročné italské pokrmy. Server Lidovky.cz připravit seriál videoreceptů, díky kterým bude příprava italského jídla hračka.

Čokoládový fondant se zmrzlinou

Suroviny na 6 porcí:

140 g hořké čokolády

155 g másla



4 vejce (96 g bílků a 108 g žloutků)



120 g moučkového cukru



zmrzlina nebo ovoce dle vlastního výběru



Postup: Hořkou čokoládu a máslo vložíme do misky a necháme roztát ve vodní lázni. Do domácího robota vložíme cukr, bílky, žloutky a necháme asi pět minut míchat, než se nám vytvoří pěna. Rozehřátou hořkou čokoládu necháme chvíli vychladnout a polévkovou lžicí vmícháme zlehka do připravené pěny, dokud se hmota nespojí.

Připravíme si máslem vymazané formičky, do kterých nalijeme 2/3 připravené směsi. Správně upečený fondant musí zůstat uvnitř tekutý, proto jej do předehřáté trouby na 190 C vložíme pouze na 8 minut. Takto upečené fondanty vyklopíme z formiček a posypeme moučkovým cukrem. Servírujeme se zmrzlinou nebo ovocem, podle vašeho výběru.