Zvířata v pražské zoo si užívala dárků od návštěvníků. Dostala stromky, pečivo a povlečení

Praha Zvířata z pražské zoologické zahrady si v sobotu začala užívat vánoční dárky od návštěvníků. Na Štědrý den jim lidé přinesli ovoce, zeleninu, piškoty, suché pečivo nebo stará prostěradla a povlečení. Dostala také neprodané vánoční stromky.

Řekla mluvčí zoo Lenka Pastorčáková. Komentovaná krmení budou pokračovat ještě v neděli a v pondělí.

„Návštěvníci toho o Štědrém dnu přinesli zvířatům opravdu spoustu, za což jim patří obrovské díky,“ uvedla mluvčí. Do zoo snesli například 65 přepravek suchého pečiva, 33 přepravek jablek, 20 přepravek vlašských ořechů, 17 přepravek salátů či 11 přepravek piškotů. „Dali jsme také dohromady deset pytlů starých prostěraděl a povlečení, kterými se zabaví naši orangutani,“ doplnila.

Jako první dostaly neprodané vánoční jedličky žirafy. Samci Johanovi, který nedávno oslavil 20. narozeniny a patří mezi nejvyšší žirafy v Evropě, i jeho osmičlennému stádu samic a mláďat stromky sloužily spíš k drbání než potravě. „Běžně dostávají seno, granule, větve na okusování nebo mrkev. Stromky jsou pro ně spíš zpestřením,“ řekla novinářům chovatelka žiraf Věra Pánková.

Pro severoevropské zubry jsou na rozdíl od afrických kopytníků malé jehličnany a jejich výhonky běžnou stravou přes zimu. „V pražské zoo se chovají nepřetržitě od roku 1948. Současné stádo má pět kusů, na konci září přišla samička z olomoucké zoo a na konci října se narodilo nejmladší mládě,“ uvedl vrchní chovatel kopytníků Jan Marek. Všechna pražská mláďata dostávají jména začínající písmeny Pr - poslední byla samička Prďka.

Stromky, které zvířata dostávají, se před Vánocemi neprodaly. Musí být nepoužité, protože zbytky ozdob nebo háčků by mohly být pro zvířata nebezpečené. Podle chovatelky žiraf je jenom zbaví síťovaných obalů a cedulek. Tisíce vánočních stromků, které Pražané na Tři krále odzdobí, mohou dále posloužit například zahrádkářům. Pražské služby je vozí specializované firmě, která je drtí a využívá například do kompostu. Pokud jsou stromky znečištěné nebo na nich zůstanou ozdoby a háčky, putují společně se směsným odpadem do spalovny.

Kromě zubrů a žiraf v sobotu dostali stromky ještě sloni. Makakové, chápani, želvy a gorily si pochutnali na dalších dobrotách od návštěvníků, například na salátu nebo jablkách.

S komentovanými krmeními a setkáními bude zoologická zahrada pokračovat také v neděli a v pondělí. V 10:30 se na ně mohou návštěvníci přijít podívat k žirafám, o půlhodinu později k zubrům, pak v 11:30 k opicím chápánům středoamerickým, ve 12:30 velkým želvám, ve 13:00 do rezervace Bororo k domácím zvířatům, za dalších 30 minut ke slonům indickým, o hodinu později k makakům magotům a paovcím hřivnatým. V 15:00 program zakončí krmení goril nížinných.

Další komentovaná krmeními zoo nabídne hned na Nový rok. Návštěvníci mohou při jídle sledovat hrabáče, gorily, tučňáky, slony, papoušky v novém Rákosově pavilonu, kočkovité šelmy, žirafy nebo velbloudy.

Zoologická zahrada v Troji se návštěvníkům poprvé otevřela 28. září 1931. Chová přes 670 druhů zvířat. Patří k nejnavštěvovanějším místům v metropoli. Letos k 7. prosinci zaznamenala 1,4 milionu návštěvníků.