Každý máme svého Kafku. Hold spisovateli vzdává i slavný režisér David Lynch, poprvé vystavuje v Praze

Chceme ukázat Kafku očima současného umění Otto M. Urban, spolukurátor výstavy a hlavní kurátor Centra současného umění DOX Výstavu jste uvedli s tím, že jejím cílem není stavět nové pomníky opakující stará klišé. Jaká jsou ta nejobvyklejší výtvarná klišé okolo Franze Kafky?

Jsou spojená s velkou ilustrativností, doslovností. Když jsme oslovovali umělce, psali jsme jim, že nám nejde o to vytvořit ilustraci, co je Kafka nebo co je kafkovské. Chtěli jsme, aby se podívali do svého díla a zamysleli se nad tím, jestli tam v průběhu neomezeném nevzniklo něco, co má kafkovskou referenci nebo reflexi. Jeden z podtitulů výstavy je „každý máme svého Kafku“. A myslím si, že každá generace má určitou potřebu se k tomu nějakým způsobem postavit. Na výstavě ale můžeme vidět i spisovatelovy portréty – jeho tvář se objevuje například na obrazech Volkera Märze nebo Siegfrieda Herze, od Stefana Milkova máte Kafkovu bustu.

Ta tvář sama o sobě je fascinující a stala se z ní ikona jako třeba z Munchova Výkřiku nebo Rodenova Myslitele. Každý tu tvář zná – je na tričkách nebo na hrnečcích a je otázka, do jaké míry je třeba se nad tím rozčilovat. Je všude, stejně jako třeba Alfons Mucha nebo v Rakousku Gustav Klimt a Egon Schiele. Ale to z nich přece nedělá menší umělce. Podle jakého klíče jste výtvarníky vybírali?

Šlo nám o to celou věc víc individualizovat, ne se snažit najít skupinu umělců, kteří mají stejný názor a představují nějakou školu nebo směr. Ti lidé jsou odlišní generačně, geograficky, umělecky i pohlavně. Od začátku jsme chtěli určitou konfrontaci a ukázat, že Kafka není lokální téma, ale téma, které má globální charakter. Proto je tady exilová Číňanka Liou Sia nebo izraelské výtvarnice, sestry Nil a Karin Romanovy, které jsou zatím na mezinárodní scéně málo známé. A vedle nich jsou hvězdy typu David Lynch. Zrovna tohle jméno určitě naláká spoustu návštěvníků.

Je to jméno, které lidé znají díky filmům, které už sedmnáct let netočí. Ale je to poprvé, co je v Praze vystaveno jeho výtvarné dílo. Překvapilo vás něco, když jste začali výstavu připravovat?

Bylo trochu překvapující, že na toto téma nebylo v minulosti víc výstav. Řada umělců se přitom Kafkou někdy zabývala. Když si vezmete, kolik je kafkovské literatury – nejrůznějších analýz a bádání o jeho díle i životě jsou celé knihovny –, je oproti tomu ve výtvarném umění téměř ticho. Když jsem si dal do Googlu „Franz Kafka contemporary art“, tak jsem tam našel brouky a pak Kafku v rovině „vyhublý utrápený chudáček“. To jsou věci vesměs až amatérské. Anebo dělané čistě s účelem, že to bude na těch tričkách. To pro nás bylo nepoužitelné. Kafkovy novely i povídky jsou místy vtipné, ostatně sám spisovatel se prý hlasitě smál, když je předčítal svým přátelům. Snažili jste se zohlednit i tuhle rovinu?

Je už v názvu výstavy – Kafkaesque. Groteska, kabaret, taková matějská pouť v roce 1900, to byl směr, jakým jsme s Leošem Válkou a Míšou Šilpochovou (další kurátoři výstavy – pozn. red.) o projektu přemýšleli. V posledních letech jsem Kafku znovu četl a uvědomil si jeho humor, ironii a bizarnost. André Breton uváděl Kafku ve své antologii černého humoru. Když jsme uvažovali o rovině principielní estetiky, chytla nás vizualita některých scén filmu Orsona Wellese Proces z roku 1962. Všichni tři jsme se shodli na tom, že to je zázemí, ze kterého můžeme vystupovat a jít dál. Na výstavě jsou zastoupeny všechny odstíny – vážné i popové, pop-artové. Zdařilých filmových adaptací Kafkových děl není moc. Jednou z nich je krátký snímek Metamorphosis, který před více než deseti lety natočili bratři Quayové. Na výstavě nakonec ale běží jejich jiný film. Proč?

Metamorphosis je výborný snímek na hudbu Leoše Janáčka, skvělá kombinace. Nám by se moc líbil, ale ono to bylo udělané jako performance – k filmu hraje naživo klavírista. Bratři Quayové řekli, že není možné jejich film ukázat v jiném kontextu, bez živého hraní. Takže jsme vybrali Ulici krokodýlů. Je to kultovní film animovaného surrealismu a vznikl na základě knihy polského spisovatele Bruno Schulze, ve které autor vzpomíná na své dětství. Bratři Quayové, inspirování poetikou Jana Švankmajera, se chopili tématu po svém a vytvořili temný, atmosférický a zneklidňující příběh, který se řadí k jejich vrcholným dílům a byl nominovaný na Zlatou palmu na festivalu v Cannes. Kafka je oblíbený spisovatel, taková literární pop-ikona, a to i přesto, že je jeho tvorba obecně vnímaná jako těžší, intelektuálnější čtivo. Čím si to vysvětlujete?

Možná z něj tak výjimečnou figuru dělá to, že známe dokonale jeho osobní život díky deníkům, korespondenci a různým poznámkám. Je toho tolik, že můžeme téměř minutu za minutou sledovat, co s kým kde dělal, co prožíval, kam cestoval. Pak jsou deníky lidí, kteří zase vzpomínají na to, jak s ním byli; je to nepřeberné množství informací. Nejspíš díky tomu, že lidé dobře znají jeho osud, je pro ně i jeho dílo pochopitelnější nebo přijatelnější. Jak dlouho vlastně projekt Kafkaesque vznikal?

Klíčil dlouhá léta, bavili jsme se o něm, už když jsem před čtyřmi lety nastupoval do Doxu. Původně jsme se chtěli vyhnout roku 2024 a uvést výstavu v roce 2022 nebo začátkem roku 2023, protože vědomě cítím problém v oslavných výstavách při příležitosti výročí – to se vždy zapnou všechny neinvenční mozky. Covidem se vše posunulo. To téma bylo ale natolik ve vzduchu, že bychom jinak nečekali na letošek. Vznikla některá z děl přímo pro výstavu?

U všech umělců, jež jsme oslovovali, jsme už měli vybrané některé jejich existující dílo, které většinou nebylo úplně přímočaře s Kafkou spojené, ale mělo onu reflexi. A protože jsme je oslovovali s časovým předstihem, někteří z nich – kromě toho, že zapůjčili starší práci – řekli, že zkusí udělat i něco nového. Třeba Jakub Špaňhel tady má obraz starý víc než deset let a dva obrazy z loňského roku. Takže ty cesty byly obojí, ale v případě žádného autora to nebylo tak, že by vznikalo něco na zakázku, aniž by nebyl důvod ho oslovit kvůli jeho předchozímu dílu. Jsou tady autoři, kteří s tématem pracovali vědomě jako Jaroslav Róna, ale pak jsou tu také ti, kdo netvořili s tím, že jde o jejich referenci Kafky. Až po našem dotazu si po letech najednou uvědomili, že v době vzniku díla bylo jeho téma velmi kafkovské. Ten termín má označovat ne primárně Kafku jako takového, ale co on reprezentuje nebo může reprezentovat. Který autor přinesl na výstavu nejvíc kafkovské dílo?

Nejde určit jedno dílo, jde o celek. Na takové výstavě nesmí být ani jedno dílo náhodou, u každého musíte mít jasný důvod, proč tam je. Siegfried Herz má výrazně kafkovské portréty, velmi silné jsou i kresby Jana Van Oosta a za fenomenální považuji malby Nicoly Samoriho i to, co vytvořil Josef Bolf. Překvapilo mě, že mezi umělci není někdo z Japonska, Japonci Kafku milují. Nenašli jste takové, kteří by se vám trefili do vkusu?

Měli jsme jednoho japonského umělce v hledáčku, ale bohužel se nám nepodařilo tu zápůjčku zrealizovat. Dva japonští autoři, Japonec a Japonka, které jsme hodně chtěli, vystavují zrovna v Mnichově. Probíhá tam výstava na stejné téma – Kafka a současné umění. Ke Kafkaesque se pojí i bohatý doprovodný program, včetně programu pro děti. Mají děti pro temné věci pochopení? Některá vystavená díla působí až hororově...

Dětské edukativní programy v Doxu jsou na jedné z nejlepších úrovních v Česku a řada menších nebo mladších institucí tady školí svoje lektory nebo používá naši metodiku, a to právě proto, že kolegové a kolegyně v Doxu jsou zvyklí pracovat s tematikou, která není úplně jednoduchá. Když je výstava o smrti a umírání (Vanitas v roce 2020 – pozn. red.), je to pro ně výzva, ale oni umí pracovat se sofistikovaným materiálem, zpřítomnit ji dětem, řada dětí zažila smrt někoho blízkého. Když jsme v roce 2021 měli výstavu Nadějné vyhlídky o dítěti a zobrazení dítěte, říkali dospělí, že je to hororové, ale dětem se to líbilo víc než jim. Dospělí si do dětství projektují své představy o tom, jak dítě vnímá, kdežto děti to berou, jak to je, dívají se na výstavy spontánně.