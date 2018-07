Film Zátopek natočí i v Helsinkách, kde běžec získal zlato. Rozpočet je 92 milionů

Praha Jako jeden z nejdražších filmů české kinematografie se začne na jaře příštího roku natáčet film o slavném českém olympionikovi Emilu Zátopkovi. Kvůli snaze po co nejvěrnějším zachycení atmosféry olympiády z roku 1952 štáb čeká, až bude opraven olympijský stadion v Helsinkách, kde slavný běžec získal tři zlaté medaile. Včetně lokací v Česku se bude natáčet celý rok. Řekl to režisér filmu David Ondříček.

Na české poměry relativně vysoký rozpočet zhruba 92 milionů korun ovlivnil fakt, že půjde o dobový snímek. V pondělí uplyne 70 let od doby, kdy Zátopek získal svou první zlatou olympijskou medaili, když na hrách v Londýně vyhrál běh na deset kilometrů.

„Natáčet budeme přibližně od konce dubna, film se bude točit celý rok, je rozdělen na čtyři části, jaro, léto, podzim a zima. Potřebujeme všechna čtyři roční období,“ řekl režisér. Snímek se bude natáčet i na olympijském stadionu, který by měl být příští rok již po rekonstrukci. „Budeme se snažit co nejautentičtěji zachytit atmosféru olympiády z roku 1952,“ uvedl Ondříček. Právě proto je podle něj film z českého pohledu velice drahý, „ale z mezinárodní perspektivy stále velice levný“.

Dobovka, tedy film točený v historických kostýmech či prostředí, nemusí znamenat jen nákladné historické róby a prostředí starých paláců, ale také právě třeba sportovní náčiní, úbory či areály staré desítky let, které dnes již vypadají jinak a je těžké je získat či najít. „Dobovka stojí několikanásobně víc než film ze současnosti....to navyšuje rozpočet nejvíce, herci vůbec,“ vysvětlil Ondříček.

Zátopka a jeho ženu Danu budou hrát Václav Neužil a Martha Issová, oba ale teď mají podle režiséra ve sportovní přípravě pauzu. Představitelce oštěpařky radily i Barbora Špotáková či sama Dana Zátopková, teď se ale věnuje především malému dítěti. Neužil se podle Ondříčka věnoval přípravě tolik, že se přetrénoval, na kratších tratích běhal prý skoro Zátopkovým tempem.

Václav Neužil. Martha Issová.

Ondříček na filmu pracuje s architektem Janem Vlasákem, s nímž připravoval i snímek Ve stínu. „Říkali jsme si tehdy, že za pár let už dobovku nepůjde dělat, všechno se tak závratnou rychlostí renovuje a opravuje. Ale už to děláme znovu a zjišťujeme, že je to mnohem těžší, než před deseti lety,“ popsal náročnou práci při shánění dobových rekvizit.



O snímku o českém běžci uvažoval od roku 2007. „To je ale celkem normální, nám v hlavě více projektů takhle dlouhou dobu, na druhou stranu ten Zátopek mě tak láká, že převyšuje všechny ostatní nápady,“ řekl.

Jeho film dostal letos 15 milionů korun od Státního fondu kinematografie, již dříve jej stát podpořil ve vývoji projektu. Ondříček věří v podporu České televize, která se na filmu podílí i dramaturgicky. Peníze od dalších subjektů prý jsou „na dobré cestě“. Film bude vznikat za podpory Českého olympijského výboru. Ondříček má za sebou již dokument o Zátopkovi, pro který studoval archivy Mezinárodního olympijského výboru, ČT, Krátkého filmu i soukromé.