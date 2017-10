Filmové premiéry: Harrison Ford bojuje s roboty, Kate Winsletová s mrazem

První říjnový týden míří do českých kin šest snímků. Dlouho očekávané pokračování sci-fi klasiky doplní drama o přežití na horách, pohádka o tučňákovi v pralese, psychologický experiment s válečnými veterány, cesta za náčelníkem indiánského kmene Navajo a jedna svatba, do které se nikomu příliš nechce.

Blade Runner 2049



Od prvního dílu uběhlo rovných třicet let. Rick Deckard (Harrison Ford) je pryč a na jeho místo nastoupila nová generace, kterou reprezentuje detektiv K (Ryan Gosling). Ten při pátrání zjistí něco, co by mohlo ohrozit celé lidstvo a je do toho podezřele zapojený prominentní výrobce mechanických replikantů Neander Wallace (Jared Leto). Jedinou nadějí je tak vyhledat Deckarda, který má v boji s replikanty zkušeností víc než dost.

Esa z pralesa

Marice je tučnák, kterého vychovávala tygřice. Myslí si tak, že je tygrem a ke všemu ještě mistrem kung-fu. Se svou bandou kamarádů, kteří si říkají Esa z pralesa, udržují v džungli pořádek. Je tady ale také koala Igor, kovaný padouch, a jeho armáda paviánů. Esa z pralesa musí vyrazit do boje.

Chlapi nepláčou

V prázdném horském hotelu se sejde skupina osmi veteránů z jugoslávské války. Jsou namixovaní z řad včech národností, které ve válce bojovaly. Společně mají podstoupit nápravnou skupinovou terapii. Je totiž potřeba zacelit hluboké šrámy, hlavně ty psychické. Slovinský terapeut má ovšem velký problém třaskavou směs bývalých válečníků zvládnout...





Hora mezi námi

Fotoreportérka Alex (Kate Winsletová) se na letišti seznamuje s lékařem Benem (Idris Elba). Pilot malého letadla dostává v rizikové situaci infarkt. Alex s Benem se tak ocitnou uprostřed nehostinných hor s minimální nadějí na záchranu. Poháněni jen touhou přežít se vydávají na strastiplnou cestu skrze zasněžené pláně. Mezitím si k sobě najdou cestu a zamilují se do sebe. Přežijí? A pokud ano, budou schopni se vrátit ke svým bývalým životům?





Svatba



Osmnáctiletá Zahira žije spokojený život se svou rodinou. Vše se změní toho dne, kdy ji rodina vybere ženicha. Záhira ho ovšem nemiluje a více než absence citu ji trápí touha po svobodě. Zdá se, že jejím jediným spojencem v tomto boji je její starší bratr Samir.

Jmenuji se Hladový bizon

Jan řečený Bizon je nevidomý a pomalu ztrácí i sluch. Miluje ovšem westerny a rozhodne se vyjet do Ameriky za náčelníkem kmene Navajo. Věří totiž, že mu kmen může šamanskou magií sluch vrátit. Film je citlivým náhledem na jednu donkichotskou výpravu, který korunuje Bizonův skvělý charater a jeho černý humor.