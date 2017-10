Fotka s dobytkem, tanec se seniory, hovorová mluva. Lídři často volí na Facebooku laciné strategie

PRAHA Poslední týdny před volbami do sněmovny bojují lídři kandidátek o každý hlas. Ke chvále sebe samých i hanění soků využívají nejen setkání s občany po celé republice, ale také sociální sítě. Právě na nich se odehrává silná politická kampaň. Server Lidovky.cz detailně prošel všechny příspěvky hlavních lídrů na Facebooku, kde se nejvíce vzhledem k povaze této sítě ukazují jejich rozdílné strategie, a to od začátky září až do minulého víkendu.

Lídři stran usilujících o místo ve sněmovně si uvědomují sílu sociálních sítí, zejména Facebooku, který umožňuje využívat nejrůznější on-line zbraně. A právě před volbami, které rozhodnou o novém složení dolní komory Parlamentu, jsou na něm, zdá se, ochotni přesvědčit voliče téměř čímkoli. Důkazem toho může být například nedůstojné pózování na čtyřech vedle dobytka, podpora neznámé lokální kapely na plakátu formou laciného doporučení či neustálá potřebovat obklopovat se seniory či dětmi.



Umírnění vs. osočující

Způsob boje deseti hlavních lídrů na kandidátkách se různí. Zatímco někteří volí umírněnou formu sebeprezentace, jako například Ivan Bartoš kandidující za Piráty či Matěj Stropnický ze Zelené, jiní se do informování voličů o politické situaci a tématech pouštějí s větší vervou. Nebojí se ostré kritiky jiných stran.



Právě mezi největší mistry v osočování druhých patří lídr hnutí ANO Andrej Babiš a Strany přímé demokracie Tomio Okamura. Ti založili svoji kampaň na sociálních sítích ve vymezování se vůči sokům z jiných partají. S ostrými narážkami na to, co dělají ostatní strany údajně špatně, ale nezahálí ani občanský demokrat Petr Fiala či Miloslav Kalousek z TOP 09. Na pomezí těchto dvou skupin se pak nachází Jan Farský ze STAN, lidovec Pavel Bělobrádek a Lubomír Zaorálek z ČSSD. Tito politici kombinují taktiku „trochu sebechvály, trochu kritiky“ ostatních stran poměrně vyváženě.

Šedá myš

Úplně stranou ovšem nicméně stojí lídr komunistické strany Vojtěch Filip. Ten se totiž jako jediný dostal do pomyslné kategorie „šedá myš”. Na Facebooku nemá vůbec založený profesní profil, případné voliče se tedy snaží zaujmout tradiční cestou - v ulicích či v médiích.

Server Lidovky.cz přináší popis strategií zbylých devíti hlavních lídrů v předvolební kampani na sociálních sítích.

Andrej Babiš (ANO)



Profil lídra hnutí ANO je ze všech kandidátů nejrozmanitější, alespoň co se formy týče. Po obsahové stránce je ovšem poněkud stereotypní - záplavu sebechvály střídá hanění „nepřátelských“ stran. Tým Andreje Babiše ovšem využívá téměř všechny dostupné nástroje Facebooku - na jeho profesním profilu se tak objevují fotogalerie, videa, odkazy na články, statusy, ankety. Lidem dokonce předvedl dokonce i pro něj speciálně navrženou aplikaci, prostřednictvím které mu mohou posílat vzkazy. Babiš slibuje, že jim na ně bude odpovídat. Nejen tímto lídr hnutí ANO posiluje dojem, že se snaží zlákat voliče imagí poltika, který je hodně vidět mezi lidmi. Jednou se Babiš na fotkách směje do fotoaparátu vedle seniorek, podruhé s dětmi, na zbylých fotkách si pak třese rukou s občany, podává jim jídlo a nebo se společně s nimi účastní mnohých „atrakcí“. Nemá tedy problém se nechat vyfotit například v hasičském obleku, neváhá dokonce ani pózovat vedle krávy nebo v lodi na závodech jako člen posádky. Často se prezentuje také ve své televizi, z níž sálá až neuvěřitelný optimismus. Babiš bojuje o hlasy i stylem jazyka - jeho doménou je hovorový jazyk. „Čau, lidi, to je fakt síla, kolik vás v poslední době píše,“ stojí například na jeho Facebooku. Nechybí ani nabídky k tomu si „pokecat“ a zvolání, že ostatní politici na rozdíl od něj „blábolí“.

Vojtěch Filip (KSČM)



Strategie Vojtěcha Filipa na Facebooku je úplně jednoduchá. Jednička na kandidátce komunistické strany jej totiž vůbec nevyužívá. Voliče se zřejmě rozhodl lovit standardní cestou typickou pro předchozí dekádu a členy komunistické strany - tedy na setkáních s občany a prostřednictvím médií. Filip je jediným lídrem strany, která má šanci dostat se do sněmovny, jenž sociální síť úplně opomíjí.

Lubomír Zaorálek (ČSSD)



Lubomír Zaorálek se rozhodl využít poměrně minimalistickou formu sebeprezentace. Jako hlavní téma si zvolil výši mezd v Česku. Heslem jeho kampaně na Facebooku se stalo sousloví „konec levné práce“ či „západní výplaty“. To používá i jako „hashtag“ (vyhledávací slovo na sociální síti - pozn. red.) u svých příspěvků. Nejoblíbenější zbraní šéfa sociální demokracie je pak sdílení odkazů na rozhovory s ním. Rád šíří mezi uživatele sítě také vystřižené pasáže z videorozhovorů, kde pronáší silná hesla a propaguje jednotlivé body z programu strany. S radostí ovšem nasdílel také rozhovor se spisovatelem Davidem Zábranským, který se za něj postavil.

Zaorálek ovšem na voliče „útočí“ na voliče i z pozice politika-pohodáře. Proto se zřejmě nechal vyfotit při tanci mezi seniory či na oslavách v regionech. Optimisticky se snažil zapůsobit také popisem u fotky s důchodcem: „Milí senioři, bojovali jsme za vás“. Na profilu nechybí ani pohled do osobního života politika. Zaorálek na profesionálně natočené videu hovoří o historii své rodiny a o tom, co ho jeho otec naučil. Na rozdíl od vládního kolegy Babiše se drží u spisovné češtiny, zmíněné politiky ovšem spojuje poněkud ostřejší jazyk. Zaorálek se na svém profilu též strefuje do svých soků.



Tomio Okamura (SPD)



Lídr Strany přímo demokracie, která má alespoň podle předvolebních výzkumů velkou šanci dostat se do sněmovny, svou strategii oproti svému předchozí působení na veřejnosti příliš nezměnil. Stále používá stejnou rétoriku, jeho tématem nadále zůstává protiimgrační politika či zákaz islámu. I na ostatní politiky útočí se stejnou razancí jako dříve. Na rozdíl od všech zbylých devíti lídrů aktivních na sociálních sítích nicméně nejvíce komunikuje s uživateli - nejčastěji se svými fanoušky. Ty často vyzývá ke sdílení jeho obsahu a nebo hodnocení vlastní osoby. Okamura se také velmi rád vymezuje vůči tradičním médiím a nebojí se sdílet nepotvrzené informace. K tomu též slouží jeho vlastní „televize“, která údajně nabízí informace chybějící v „cenzurovaných“ médiích. Okamura coby politik mnohokrát usvědčený z šíření nepravd se nebojí jít až za hranu. Uživatele Facebooku tedy láká například heslem: „Islám jako hitlerovský nacismus“. Častými příspěvky na jeho profilu jsou plakáty s jeho obličejem a graficky výraznými hesly, videa, statusy a úryvky z jeho rozhovorů. Jakýkoli příspěvek stočí k hlásání své ideologie.

Petr Fiala (ODS)



Šéf občanské demokracie volí na sociální síti jednu z nejpoužívanějších strategií - kritikou ostatních rozmělňuje příspěvky o tom, čím by chtěl občanům zlepšit život a co se povedlo jeho partaji. Nejčastěji to bývají vždycky fungující hesla o vyšších mzdách či co nejnižších daních. Jeho doménou je také to, že často obrací kritiku některých občanů ke chvále svých kolegů. K vylepšení obrazu sebe sama pak rád shazuje šéfa hnutí ANO, a to jak prostřednictvím statusů, tak formou sdílení kritických textů o Babišovi. Ty s oblibou komentuje údernými glosami. I Fiala se ale snaží působit jako „lidový“ politik. Na fotkách pózuje s úsměvem, s otevřenou náručí a často po boku lidí na nejrůznějších slavnostech v obcích. Veřejnosti se nedávno pochlubil třeba i tím, že se stal čestným členem posádky veslařského klubu Dragon Team. Větou „Nesedím doma“ pak uvozuje komentáře u snímků z cest po republice. Občanský demokrat se nebojí ani živější tvorby, a to vysíláním přenášeným v reálném čase - namátkou zmiňme například to z autogramiády jeho knihy.

Ivan Bartoš (Piráti)



Šéf Pirátské strany se formou sebeprezentace výrazně liší od svých soupeřů ve volbách. Nevolí ani strategii přehnané sebechvály, ani vytahování nedostatků ostatních lídrů. Když přidá jakýkoli příspěvek, v němž je srovnáván s někým ze svých soků, napíše komentář ve stylu: „Jak dopadl duel Babiš vs. Bartoš. Posuďte sami“. Útočná forma není z jeho profilu patrná. Profesní Facebook používá v zásadě ke sdílení odkazů na rozhovory, v nichž vysvětluje své politické vize, či k poděkování za výsledky ve studentských předvolebních výzkumech. V těch by totiž nejlépe uspěla právě Pirátská strana. Bartoš používá jednoduchý jazyk, necílí tolik na emoce voličů. Když už se snaží o odlehčení, nasdílí fotku svých barevných ponožek s lehkým komentářem o tom, co nosí před volbami. Oblíbenou aktivitou Bartoše na síti je také sdílení textů z webu Pirátů. Jako jediný potom dává možnost vyniknout i příspěvkům jeho fanoušků, které se objevují na jeho „zdi“.

Ivan Bartos (Facebook) Do voleb zbývá 15 dni. Mediální masaker houstne. Stále častěji od našeho Pirátského mediálního odporu slyším: “Tam si vezmi určitě košili a kalhoty.” “Tohle je i na sako.” Ale kdyby věděli, jak si tohle kompenzuju. No teď už ví a všichni, co sledují...tak co tam máme dneska? :-) To se mi líbí (558)Komentáře (50)



Miroslav Kalousek (TOP 09)

Šéf TOP 09, která by podle posledního předvolebního průzkumů skončila ve volbách až na sedmém místě, zvolil na Facebooku podobnou strategii jako jeho „kolegové“. I on se opírá do protivníků - nejčastěji naráží na současnou vládu v souvislosti se současnou vládou, kritizoval ale například i Jaroslava Foldynu z ČSSD za to, že údajně označil předsedu Evropské komise Jean-Clauda Junckera za „zmetka“. Kvůli drahému máslu se ale pustil třeba i do komunistů. Stejně tak jeho protivníci se ale umí i pochválit. Větší váhu ovšem přikládá volebním spotům, fotografií ze setkání s občany a sdílením odkazů na rozhovory. Plusové body se snaží mezi voliči získat také výčtem osobností, které jeho stranu podporují a rádi by ji viděli v nové sněmovní sestavě. Kalousek se nesnaží působit lacinými hesly, naopak volí na Facebooku těžká témata.

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL)

Nejen na poměry konzervativní strany je předseda lidovců na svém Facebooku poměrně progresivní. Ke zviditelnění využívá nejen tradiční sdílení článků nebo předvolebních plakátů KDU-ČSL s výraznými hesly, Bělobrádek se na předvolebním Facebooku „proslavil“ i jako takzvaný vloger (spojení ze slov video a bloger). Ze svých cest po republice natáčí krátké videoreportáže. Kromě toho také využil ještě jednoho zábavnějšího formátu - v předvolebním spotu předčítá kritické hlasy lidé, leckdy i ty ostřejší, a pak se před kamerou obhajuje. Ani Bělobrádek se ovšem nevyhnul předvolebnímu evergreenu, z nějž přímo číší lacinost. Tedy snímky se seniory. Kromě toho se zřejmě nominoval i do role hudebníka kritika. Jak jinak si totiž vysvětlit, že jeho obličej zdobí plakát na koncert lokální skupiny Veselá Trojka?

Matěj Stropnický (Zelení)

Obsah profilu lídra Zelených Matěje Stropnického se v zásadě liší od obsahu jeho konkurentů. Jednak tematicky, ale i obsahově. Zatímco ostatní šéfové stran vyžívají rozlišné nástroje, Stropnický používá vlastní formát - a to zápisky z cest po republice formou videí. Pokud jde o provedení, měl by se lídr Zelených ale ještě co učit od takzvaných youtuberů, tedy tvůrců videí na YouTube. Přeci jen, jeho osvětlená hlava přes půl záběru asi není to, co voliči nutně chtějí. Stropnický zřejmě ale chce s nimi zůstat v úzkém kontaktu. Skrze svá videa je tedy přivádí do míst, které navštěvuje. Otázkou je, nakolik je desetiminutové video o revitalizaci potoka v Havlíčkově Brodě závažné a pro voličskou populaci zajímavé. Na druhou strany, nebojí se otevírání i kontroverzních témat - sám například uvedl, že v otázce kolem kauzy Čapího hnízda má úplně jiný názor než jeho otec Martin Stropnický (ANO). Voliče jinak nezahlcuje na rozdíl od svých volebních „kolegů“ tolika snímkami či videorozhovory z médií, v nichž by se chvástal.

Jan Farský (STAN)

Šéf Starostů Farský na svém profesním Facebooku rozhodně nezahálí. Politik, který před voliči snad nikdy nenosí nic jiného než oblek, působí na veřejnost skoro všemi dostupnými formami - hojně sdílí fotky z cest, publikuje videa, i ta živě přenášená, nebojí se ani napsat své zamyšlení například o tom, co by si přál zlepšit v otázce domácích potravin. Kromě toho docela často umisťuje na Facebook předvolební plakáty s hesly z programu Starostů a nezávislých. Image ladí ale i pomocí fotek s oblíbenými tvářemi - na střeše Lucerny se tak například vyfotil s proslulým kavárníkem Ondřejem Kobzou, cílí též i na „brněnskou kavárnu“. I on ale dokáže změnit dojem - z usměvavého politika pózujícího vedle občanů v ulicích se dokáže změnit ve velkého kritika Andreje Babiše. Právě na něj útočí na svém Facebooku nejvíce.