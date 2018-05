Francouzská policie chce požívat označovací spreje proti vandalům

PAŘÍŽ Francouzská policie zvažuje nasazení speciálního označovacího spreje proti maskovaným vandalům, kteří během jinak poklidných demonstrací vyvolávají násilné střety a ničí majetek. Neviditelná chemická látka bez barvy a zápachu se přidá do slzného plynu či vodních děl. Při zásahu pořádkových sil proti násilníkům ulpí na kůži a oblečení, napsal francouzský časopis L’Express.

„Potom stačí, aby vyšetřovatelé podezřelé jedince poslali pod UV lampu, a případně se objeví stopy spreje,“ citoval časopis nejmenovaného odborníka z výzkumného kriminalistického ústavu četnictva. Látka navíc zůstává na kůži po dobu tří až čtyř týdnů. Na oblečení vydrží dokonce měsíce a nelze se jí zbavit ani opakovaným vypráním.



Podle experta by tak vandalům nebylo nic platné, že používají kapuce, sluneční brýle a rukavice a po činu se rychle převlečou a vmísí do davu. „Stačí, aby se jen několik centimetrů jejich kůže dostalo do kontaktu s látkou, a později bude možné je usvědčit,“ uvedl kriminalista.

To, že se k různým manifestacím přidávají vandalové, kteří demolují městský mobiliář, auta nebo obchody a vyvolávají násilnosti, je ve Francii častým jevem. Nebývale silně se to projevilo v úterý při prvomájovém průvodu, který v Paříži svolaly odbory. Asi 1200 zahalených radikálů plenilo restaurace, rozbíjelo výlohy a házelo zápalné lahve. Přepadli také autosalon, zdemolovali autobusovou zastávku, podpálili bagr, stejně jako jedno auto a motorku. Policie zatkla asi 200 lidí.