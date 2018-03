Harašení okem kamery. Izraelská společnost připravuje reality show inspirovanou #MeToo

TEL AVIV Izraelská společnost Gli Formats připravuje reality show The Silence Breakers (Ti, kteří nemlčí). Ta má několika skrytými kamerami sledovat sexuální obtěžování ve velkých firmách. společnost Gli Formats očekává veliký ohlas.

Každá epizoda připravované reality show Silence Breakers by se věnovala jedné jednomu případu z velkých firem. Konkrétně by své kamery zaměřila na obtěžovaného i obtěžujícícho. Každý díl by měl končit velkým vyvrcholením v podobě přímé konfrontace sexuálního predátora a jeho oběti, kteří si to spolu vyříkají přímo před kamerou.

„Mezi tím, co děláme my, a tím, co je v médiích, je velký rozdíl. Do médií se dostávají příklady sexuálního obtěžování, které jsou staré několik let. My natáčíme v reálném čase případy, které se dějí teď. Dalším rozdílem je, že médii probírané případy se týkaly výhradně slavných osobností,“ říká Assaf Gil, ředitel Gil Formats. Podle něj se ale show zaměří výhradně na samotný zločin obtěžování a s hnutím #MeToo přímo souviset nebude.

Společnost Gil Formats si od nového konceptu reality show slibuje úspěch a chystá se ho nabídnout televizím po celém světě. Jejich portfolio tvoří hlavně reality show. Patří mezi ně třeba show Pregnant & Platonic (Těhotný a platonický), věnovaná nezamilovaným rodičům, nebo show Forget Me Not (Nezapomeň na mě), která je zase věnována bývalým celebritám.