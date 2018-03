Hastrman. Romantický thriller Ondřeje Havelky se představuje dlouhou ukázkou

PRAHA Pořádně temný romantický thriller.Touto zajímavou směsicí žánrů by měla být novinka Hastrman od režiséra Ondřeje Havelky. Film se nyní dočkal své první ukázky.Premiéru má snímek naplánovanou na 19. dubna 2018.

Děj filmu, jehož scénář napsal Ondřej Havelka společně s Petrem Hudským, se odehrává na vesnici 19. století, ze které se nakonec přesouvá do současnosti. Příběh nešťastné lásky, která se vedle lásky k přírodě stane smyslem Hastrmanova života i zkázy, tak vyvrcholí v kulisách dnešní společnosti. Otázkami pro diváky zůstává, jak hlavní hrdina svou srdeční krajinu pomstí a co bude s Katynkou. Příběh je vyprávěn s jemnou nadsázkou a ironickým humorem. Děj filmu je stejně jako jeho předloha situován do krajiny severních Čech, pod vrch Vlhošť a do blízkého Českého ráje.

Román Miloše Urbana oceněný v roce 2001 Magnesií Literou za nejlepší prózu zaujal Ondřeje Havelku hned po přečtení v roce 2004, filmová práva však nebyla několik let dostupná, po jejich uvolnění začal režisér Havelka na filmu pracovat už s producentem Čestmírem Kopeckým. Největší výzvou bylo obsazení hlavní role hastrmana, kterou nakonec získal Karel Dobrý, jeden z nejobsazovanějších českých herců v zahraničních filmech, mj. držitel Ceny Alfréda Radoka z roku 2013. Karel Dobrý si zahrál za svou kariéru například po boku Penelope Cruzové, objevil se ve snímku Briana de Palmy Mission: Impossible, v českých filmech zaujal v Pramenu života nebo v baladě Zlatý kolovrat ve filmovém zpracování Kytice. Jednu z hlavních rolí ztvárnil i v televizním seriálu Četníci z Luhačovic.

Romány Miloše Urbana byly přeloženy do řady jazyků, patří tak do úzkého okruhu autorů, kteří se po roce 1989 prosadili v zahraničí. Jeho kniha Sedmikostelí se například stala bestellerem ve španělsky mluvících zemích.