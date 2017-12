Havel měl ve vězení pohodlí, dnes vládnou bývalí komunisté, tvrdil před lety Josef Mašín

PRAHA U příležitosti dvacetiletého výročí magazínu Pátek Lidových novin výjimečně odemykáme rozhovory s významnými českými osobnostmi. V padesátých letech se Josef Mašín z komunistického Československa prostřílel na Západ. Dodnes se do vlasti nevrátil. Pro rozhovor s ním jsme před dvanácti lety (18. listopadu 2005) vyrazili do Bratislavy, protože do Česka dodnes odmítá přijet i na obyčejnou návštěvu.

Při útěku v roce 1953 zabil Mašín několik lidí a názor na něj stále rozděluje společnost: pro některé je hrdina a bojovník proti komunismu, pro jiné obyčejný vrah. Žije v USA a letos oslavil pětaosmdesátku.



LN: Proč jste trval na Bratislavě?

Mě to mrzí. Ale považujeme Česko za komunistickou zemi, jsou tam stejní komunisté jako ti v padesátých letech, alespoň pro mě a mého bratra. Máme problém s kontinuitou zákonů, které tehdy zadala komunistická strana. Rozsudky nad našimi přáteli, nad naší matkou, rozsudky smrti byly podepsány pány Čepičkou a Zápotockým. Teprve pak byly předány soudu a tak, jak je udělila komunistická strana, byly vyneseny. Do takové země já se nemohu vrátit.



LN: Váš případ byl ale v roce 2001 promlčen.

Promlčený nebo ne, já vůbec nesouhlasím s debatou, že nějaký čin byl promlčen. My nehledáme žádnou rehabilitaci. Komunisti by měli být rehabilitováni, ne že nám by měla být udělena milost. Na oficiální udělení milosti se nás také ptali, ale na takovou otázku vůbec nehodlám odpovídat.

LN: Myslíte si, že se do České republiky ještě někdy vrátíte?

V té zemi je předsedou Ústavního soudu člověk, který byl členem komunistické strany. Neumím si představit, že by se v USA členem ústavního soudu stal člen mafie. Vy tam máte Rychetského, který byl členem zločinecké organizace (Pavel Rychetský byl členem KSČ v letech 1962 až 1969). Ta přece vydávala rozsudky smrti nad českými občany. Pan Jičínský, pan Havel, pan Rychetský… to je zločin na českém národu, co oni udělali v devětaosmdesátém roce! Nepostarali se o to, aby komunistická strana byla odstraněna.

Dávám také vinu takzvaným politickým vězňům, kteří prošli komunistickými lágry. Co lidé prožili v Jáchymově, se přece zapomenout nedá. Havel sice byl čtyři roky ve vězení, měl tam ale dvě cimry, televizi a psací stroj. U něj rachotil psací stroj a tekl inkoust, u jiných lidí tekla skutečná krev. Snažil jsem se číst jeho Dopisy Olze, ale neměl jsem sílu dočíst to do konce. Nepovažuju to za nějaké literární dílo, ale jsou tam vidět rozdíly v podmínkách. On zřejmě získal stockholmský syndrom. Moje máma strávila ve vězení rok na betonové podlaze, umírala tam na rakovinu bez ošetření.

Komunismus se zhroutil ekonomicky, ne díky disidentům

LN: Co jste cítil, když přišla sametová revoluce v roce 1989?

Sledoval jsem situaci i předtím, neočekával to nikdo u nás na Západě ani tady na Východě. Ale nestalo se to proto, že tam pár škrabálků něco škrábalo, psali básničky a že kroužek šestatřicátníků si na Starém Městě něco u piva vykládal a založili Chartu 77. Systém se zhroutil díky hospodářskému tlaku USA na východní blok. Myslím, že zhroucení sovětského bloku se prezidentu Reaganovi povedlo. Když jsem viděl, že Havel byl zvolený komunisty, kteří ho zašili, tak bych to očekával někde v Nigérii, ale ne v demokratické zemi.

STALO SE 18. 11. 2005 V předchozím týdnu (3. 11.) měl premiéru pohádkový film Anděl Páně režiséra Jiřího Stracha s Jiřím Bartoškou jako pánem Bohem. Lidové noviny toho dne psaly, že české hory zasáhly první sněhové přeháňky. Za čtyři dny (22. 11.) se Angela Merkelová ujala funkce německé kancléřky – jako první žena v historii tohoto úřadu.

LN: V České republice se dělí lidé na dva tábory, jedni si myslí, že jste vrazi, druzí, že jste hrdinové. Před tímto rozhovorem se o tom strhla vzrušená debata i v naší redakci...

Mně na tom moc nezáleží, jak mě v Čechách lidé vnímají. Jestli mě někdo nazývá hrdinou, nebo vrahem, se mnou to nic nedělá. Musím žít sám se sebou. Ti lidé nevědí, co byla 50. léta. Tehdy byla občanská válka, kterou vyhlásili komunisti většině českého národa, mladí lidé to nevědí. Kdyby viděli fotografie toho, co se dělo tehdy na hranicích, hodně lidí by kromě pana Grebeníčka asi změnilo názor. V Česku jsou názory vytvářeny Třiceti případy majora Zemana.