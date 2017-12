Hit letošních Vánoc? Štědrovečerní pes. Aktivisté se bouřili proti zabíjení kaprů

PRAHA Stánek s „prodejem vánočních psů“ vyvolal v kolemjdoucích v centru Prahy většinou zděšení a odpor. Akce veganských aktivistů měla ale ukázat, že zabíjení kaprů před Vánoci na ulici je stejně tak kruté jako zabití psa. Žádný domácí mazlíček pochopitelně pod kudlu nešel.

Na pražském Andělu se v sobotu jen málokdo nepozastavil před stánkem označeným nápisem „Prodej vánočních psů“. Program přilákal desítky lidí. Zvídavé děti i překvapení dospělí neváhali a šli se sami přesvědčit, co se to vlastně děje, kdo a proč bude zabíjet psa a prodávat ho místo kapra na štědrovečerní stůl.

„Stáhneme, vykucháme, zabijeme,“ řval „řezník“ z červeného přístřešku jako na lesy. Zvědavým příchozím organizátoři vysvětlovali, že žádného psa zabíjet nebudou, ale že jen chtějí poukázat na krutost zabíjení vánočních kaprů. „Mnoho lidí se domnívá, že ryby necítí bolest, ale opak je pravdou, i ryby cítí strach. Lidé jí kapry jen pro to, že je to podle nich tradice, ale ty ryby jsou před vlastním zabitím vystresované,“ křičel jeden z aktivistů do megafonu.

Podle obličejů náhodných chodců bylo zřejmé, že jsou z akce vyděšeni a s nechápavým výrazem ve tváři se vzdálili. Jiní smysl protestu pochopili, další nadávali. „Já jím maso jednou za týden, přece tady teď na mě nebudou řvát, že jsem vrah. Jsou to blázni,“ rozčílil se před redaktorkou serveru Lidovky.cz starší pán. Dámu k sedmdesátce „prodej psů“ vykolejil, sepjala ruce a prohodila: „Ježíši. To snad není pravda.“



Co si podle veganů dát místo kapra? Hlíva á la ryba obalená v řase nori nebo kombu

Nekapr ovesný v podobě celerových karbanátků

Sójový řízek

Aktivistka Vratislava Zibová sdělila serveru Lidovky.cz, že si pořadatelé zvolili psa a ne jiné zvíře právě proto, že Češi k nim mají největší vztah a neuvědomují si, že bolest, která se může dít jejich mazlíčkům, prožívá i kapr. „Kapr se dá nahradit vším možným. Alternativou je například obalovaná hlíva,“ vysvětlovala redaktorce a podávala ji letáček s možnými recepty.

Organizátoři se museli postavit i městské policii, která je těsně po zahájení programu upozornila, že stánek stát takhle na veřejném prostoru nemůže. „Povolení na akci mají, ale ten stánek je na veřejném prostranství. Takže jdu celou situaci ověřit s úřadem,“ sdělil jeden z pěších policistů.