Hnutí Slušní lidé podalo kvůli kontroverzní hře v Brně trestní oznámení. Za zneuctění vlajky

BRNO Hnutí Slušní lidé podalo v pondělí trestní oznámení v souvislosti se sobotním představením Vaše násilí a naše násilí, ve kterém herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimku nebo herečka vytahuje z přirození českou vlajku. Oznámení směřuje proti řediteli Národního divadla v Brně Martinu Glaserovi, chorvatskému režisérovi hry Oliveru Frljičovi a skupině herců.

Kromě zneuctění vlajky, které bylo podle hnutí evidentní, jde i o posouzení vystoupení umělců z hlediska možného trestného činu hanobení víry, sdělil v úterý předseda hnutí Zdeněk Pernica.



Představení Naše násilí a vaše násilí tvořilo součást festivalu Divadelní svět, který organizovalo Národní divadlo Brno. Hra, která se zabývá vztahem Západu a Blízkého východu a vrcholí scénou, kdy Ježíš znásilní muslimku, sklízela kritiku už dlouho před uvedením.

„Ve hře znásilní Ježíš Kristus muslimku. Jak ještě silněji může být hanobeno křesťanství? Co by se muselo stát, aby byl tento trestný čin naplněn?,“ uvádí k trestnímu oznámení Pernica. Podle něj není omluva, že se tak stalo na jevišti. Podotýká, že pokud by na jevišti například v rámci uměleckého počinu byl někdo skutečně znásilněn, je to trestný čin. „A to, co jsme viděli v sobotu, byl trestný čin a znásilnění svobody projevu skupinou provokatérů,“ míní představitel hnutí, které ministerstvo vnitra označilo za extremistické. Hnutí na něj kvůli tomu podalo žalobu.

Příznivci hnutí vtrhli na jeviště při představení

V sobotu po začátku hry začala část publika, zejména příznivci hnutí Slušní lidé, hvízdat a dupat, následně vtrhli na jeviště, utvořili řetěz a natlačili herce ke stěně. Reagovali tak na scénu, kdy se herci svlékli donaha a začali se objímat a dotýkat. Aktivisté odešli až po desítkách minut, když je k tomu vybídli policisté z antikonfliktního týmu, který na místo dorazil.

Kvůli jednání radikálů podala trestní oznámení senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerové (za SZ). Existuje podle ní podezření, že jejich jednání naplnilo skutkovou podstatu výtržnictví.

Podle Pernici si členové hnutí řádně zakoupili lístky na představení a v okamžiku, kdy došlo k pošpinění české vlajky, splnili svoji občanskou povinnost. „Je smutné, že politika nenávisti vůči občanům vlastní země zaslepuje některé - například senátorku Wagnerovou - že jsou tento barbarský čin schopni obhajovat,“ uvedl předseda hnutí.